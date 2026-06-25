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 24hod.sk    Šport

25. júna 2026

Mahmič si roztrhol dres, ale neprekáža mu to. Bosna oslavuje historický postup a teší sa na USA


Tagy: Bosna a Hercegovina historický úspech MS vo futbale 2026 Postup

Hráči Bosny a Hercegoviny postúpili z tretieho miesta do 1/16 finále na MS vo futbale. Až na jeden deň presne po 12 rokoch okúsili futbalisti Bosny a Hercegoviny slastný pocit víťazstva na ...



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bosniaci_ 676x451 25.6.2026 (SITA.sk) - Hráči Bosny a Hercegoviny postúpili z tretieho miesta do 1/16 finále na MS vo futbale.


Až na jeden deň presne po 12 rokoch okúsili futbalisti Bosny a Hercegoviny slastný pocit víťazstva na majstrovstvách sveta vo futbale. V oboch prípadoch to bolo 3:1, ale s inou pointou. Tentoraz oveľa sladšou.

Kým však na šampionáte v Brazílii v roku 2014 ich triumf nad Iránom (3:1) znamenal nepostupové tretie miesto v skupine, aktuálne rovnaké víťazstvo 3:1 nad Katarom v americkom Seattle poslalo Bosniakov prvýkrát v histórii do vyraďovacej fázy.

Hoci opäť obsadili vo svojej skupine až 3. miesto, tentoraz to stačilo na postup, keďže v aktuálnom formáte svetových šampionátov so 48 účastníkmi sa po novom hrá aj 1/16 finále a postupuje aj osem najlepších tímov z tretieho miesta. FIFA potvrdila, že Bosna a Hercegovina so 4 bodmi na konte určite nebude chýbať v osmičke postupujúcich.


Stúpa mu sebavedomie


"Toto som si nevedel predstaviť ani v najdivokejšom sne. Odkedy som sa pridal k národnému tímu, moje sebavedomie išlo prudko nahor. Predovšetkým vďaka tomu, ako ma všetci vľúdne prijali. Som šťastný zo všetkého, čo sa práve deje v mojej futbalovej kariére," povedal Ermin Mahmič podľa webu periodika Dnevni Avaz.

Mahmič má 21 rokov a na klubovej úrovni hráva v českom Liberci. Na svetovom šampionáte je ako väčšina jeho spoluhráčov nováčik, ale už stihol streliť dva góly.


Dva rôzne góly


Zatiaľ čo v nadstavenom čase súboja proti Švajčiarom korigoval na priebežných 1:3, v 80. min zápasu proti Kataru pečatil bosnianske postupové víťazstvo na 3:1. V oboch prípadoch sa dostal na ihrisko až ako striedajúci hráč.

"Mrzí ma žltá karta po mojom góle, ale v tej chvíli ma premohli emócie a nedalo sa to zastaviť. Tréner Barbarez vraj o mne povedal, že som jeho zlatý žolík, tak som rád, že to stále potvrdzujem," rád skonštatoval Mahmič.

Striedal Džeka


Mahmič sa dostal na ihrisko v 64. min, keď vystriedal bosniansku legendu Edina Džeka. Stále aktívny štyridsiatnik odohral v reprezentačnom drese 150. zápas, ale gól v ňom nestrelil.

"Je to legenda a už len byť v jednom tíme s týmto hráčom je pre mňa veľká pocta," dodal Mahmič.

Budú to Američania?


Bosniaci ešte nepoznajú svojho súpera v prvom kole vyraďovacej fázy, ale ich médiá sa už poponáhľali s predpoveďami. Zhodujú sa v tom, že to budú domáce Spojené štáty americké.

"Analýzy špecializovanej platformy Football Meets Data ukazujú, že tím Sergeja Barbareza má 99,98-percentnú šancu stretnúť sa v prvom vyraďovacom kole s domácim tímom, zatiaľ čo možnosť súboja proti Nemecku sa znižuje na iba 0,02 percenta," napísal Dnevni Avaz.


Zdroj: SITA.sk - Mahmič si roztrhol dres, ale neprekáža mu to. Bosna oslavuje historický postup a teší sa na USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bosna a Hercegovina historický úspech MS vo futbale 2026 Postup
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