Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 25.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tadeáš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

25. júna 2026

Najťažšie rozhodnutie pre rodinu. Odpojili z prístrojov mladého futbalistu, ktorý sa topil v zakázanej zóne


Tagy: Kariéra tragické úmrtie

Mimoriadna vlna horúčav, ktorá zasiahla Francúzsko, spôsobila od 18. júna až 40 úmrtí utopením, "väčšinou mladých ľudí". Mladý francúzsky futbalista Kenzo Kies sa v pondelok 22. júna topil v ...



Zdieľať
25.6.2026 (SITA.sk) - Mimoriadna vlna horúčav, ktorá zasiahla Francúzsko, spôsobila od 18. júna až 40 úmrtí utopením, "väčšinou mladých ľudí".


Mladý francúzsky futbalista Kenzo Kies sa v pondelok 22. júna topil v zakázanej zóne neďaleko Lyonu. Teplota dosiahla 38 °C, štyria muži sa išli osviežiť a hasiči museli zasahovať, keďže plávali na mieste, kde rieka Rhôna vytvára vlny.

Záchranári konštatovali u hráča Guingampu mozgovú smrť. "V klube bol od minulého leta a túto sezónu pôsobil v rezervnom tíme," napísal bretónsky celok vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach.

Po tom, čo začal svoju kariéru v Lyone a potom strávil sezónu v AS Saint-Priest, sa Kies pripojil k mládežníckej akadémii AS Saint-Étienne.

Viaceré kluby sa pridali ku kondolencii a vyzdvihovali jeho osobnosť a lásku k futbalu napriek ťažkému životnému obdobiu.

Traja muži, ktorí sú už v stabilizovanom stave, boli vytiahnutí z vody v čase príchodu hasičov. Štvrtý, ktorý sa topil, bol v kritickom stave a prevezený do nemocnice.

Pobyt pod vodou bez kyslíka zanechal u Kiesa následky a viedol k úplnému zastaveniu mozgových funkcií. Pri živote ho udržiavali prístroje a respirátor, no neexistovala šanca, že by sa niekedy opäť prebudil. Jeho rodina tak dospela k ťažkému rozhodnutiu a požiadala o vypnutie medicínskych systémov.

Mimoriadna vlna horúčav, ktorá zasiahla Francúzsko, spôsobila od 18. júna až 40 úmrtí utopením, "väčšinou mladých ľudí", povedal premiér Sébastien Lecornu, ktorý predsedal medzirezortnému krízovému stretnutiu.


Zdroj: SITA.sk - Najťažšie rozhodnutie pre rodinu. Odpojili z prístrojov mladého futbalistu, ktorý sa topil v zakázanej zóne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra tragické úmrtie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
MOV rozhodol. Kedy bude známe meno hostiteľa OH 2036?
<< predchádzajúci článok
Mahmič si roztrhol dres, ale neprekáža mu to. Bosna oslavuje historický postup a teší sa na USA

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 