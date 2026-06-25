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25. júna 2026
Najťažšie rozhodnutie pre rodinu. Odpojili z prístrojov mladého futbalistu, ktorý sa topil v zakázanej zóne
Tagy: Kariéra tragické úmrtie
Mimoriadna vlna horúčav, ktorá zasiahla Francúzsko, spôsobila od 18. júna až 40 úmrtí utopením, "väčšinou mladých ľudí". Mladý francúzsky futbalista Kenzo Kies sa v pondelok 22. júna topil v ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - Mimoriadna vlna horúčav, ktorá zasiahla Francúzsko, spôsobila od 18. júna až 40 úmrtí utopením, "väčšinou mladých ľudí".
Mladý francúzsky futbalista Kenzo Kies sa v pondelok 22. júna topil v zakázanej zóne neďaleko Lyonu. Teplota dosiahla 38 °C, štyria muži sa išli osviežiť a hasiči museli zasahovať, keďže plávali na mieste, kde rieka Rhôna vytvára vlny.
Záchranári konštatovali u hráča Guingampu mozgovú smrť. "V klube bol od minulého leta a túto sezónu pôsobil v rezervnom tíme," napísal bretónsky celok vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach.
Po tom, čo začal svoju kariéru v Lyone a potom strávil sezónu v AS Saint-Priest, sa Kies pripojil k mládežníckej akadémii AS Saint-Étienne.
Viaceré kluby sa pridali ku kondolencii a vyzdvihovali jeho osobnosť a lásku k futbalu napriek ťažkému životnému obdobiu.
Traja muži, ktorí sú už v stabilizovanom stave, boli vytiahnutí z vody v čase príchodu hasičov. Štvrtý, ktorý sa topil, bol v kritickom stave a prevezený do nemocnice.
Pobyt pod vodou bez kyslíka zanechal u Kiesa následky a viedol k úplnému zastaveniu mozgových funkcií. Pri živote ho udržiavali prístroje a respirátor, no neexistovala šanca, že by sa niekedy opäť prebudil. Jeho rodina tak dospela k ťažkému rozhodnutiu a požiadala o vypnutie medicínskych systémov.
Mimoriadna vlna horúčav, ktorá zasiahla Francúzsko, spôsobila od 18. júna až 40 úmrtí utopením, "väčšinou mladých ľudí", povedal premiér Sébastien Lecornu, ktorý predsedal medzirezortnému krízovému stretnutiu.
Zdroj: SITA.sk - Najťažšie rozhodnutie pre rodinu. Odpojili z prístrojov mladého futbalistu, ktorý sa topil v zakázanej zóne © SITA Všetky práva vyhradené.
Mladý francúzsky futbalista Kenzo Kies sa v pondelok 22. júna topil v zakázanej zóne neďaleko Lyonu. Teplota dosiahla 38 °C, štyria muži sa išli osviežiť a hasiči museli zasahovať, keďže plávali na mieste, kde rieka Rhôna vytvára vlny.
Záchranári konštatovali u hráča Guingampu mozgovú smrť. "V klube bol od minulého leta a túto sezónu pôsobil v rezervnom tíme," napísal bretónsky celok vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach.
Po tom, čo začal svoju kariéru v Lyone a potom strávil sezónu v AS Saint-Priest, sa Kies pripojil k mládežníckej akadémii AS Saint-Étienne.
Viaceré kluby sa pridali ku kondolencii a vyzdvihovali jeho osobnosť a lásku k futbalu napriek ťažkému životnému obdobiu.
Traja muži, ktorí sú už v stabilizovanom stave, boli vytiahnutí z vody v čase príchodu hasičov. Štvrtý, ktorý sa topil, bol v kritickom stave a prevezený do nemocnice.
Pobyt pod vodou bez kyslíka zanechal u Kiesa následky a viedol k úplnému zastaveniu mozgových funkcií. Pri živote ho udržiavali prístroje a respirátor, no neexistovala šanca, že by sa niekedy opäť prebudil. Jeho rodina tak dospela k ťažkému rozhodnutiu a požiadala o vypnutie medicínskych systémov.
Mimoriadna vlna horúčav, ktorá zasiahla Francúzsko, spôsobila od 18. júna až 40 úmrtí utopením, "väčšinou mladých ľudí", povedal premiér Sébastien Lecornu, ktorý predsedal medzirezortnému krízovému stretnutiu.
Zdroj: SITA.sk - Najťažšie rozhodnutie pre rodinu. Odpojili z prístrojov mladého futbalistu, ktorý sa topil v zakázanej zóne © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kariéra tragické úmrtie
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