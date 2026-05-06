 Streda 6.5.2026
 Meniny má Hermína
06. mája 2026

Nemecká polícia zasiahla proti krajne pravicovým mládežníckym skupinám


Razie po celej krajine sa zamerali na podozrivých z násilných útokov a extrémizmu. Nemecká polícia ...



6.5.2026 (SITA.sk) - Razie po celej krajine sa zamerali na podozrivých z násilných útokov a extrémizmu.

Nemecká polícia vykonala v stredu celoštátne razie proti krajne pravicovým mládežníckym organizáciám podozrivým z násilných útokov na ľavicových aktivistov a ďalších trestných činov. Do operácie sa zapojili stovky policajtov, ktorí prehľadali objekty v celej krajine.



Útoky a podnecovanie násilia


Vyšetrovanie sa týka 36 podozrivých napojených na skupiny Jung und Stark (Mladí a silní) a Deutsche Jugend Voran (Nemecká mládež vpred).


Spolková prokuratúra uviedla, že podozriví čelia obvineniam z členstva v zločineckých organizáciách a účasti na útokoch, pri ktorých utrpeli obete vážne zranenia. Skupiny navyše údajne podnecovali násilie proti politickým oponentom.


Zatiaľ nebol nikto zatknutý, keďže razie slúžili najmä na zhromažďovanie dôkazov. Podľa úradov medzi podozrivými figurujú aj maloletí.



Najväčšia hrozba


Obe organizácie údajne pôsobili minimálne od polovice minulého roka a fungovali na celoštátnej aj regionálnej úrovni.


Nemecké bezpečnostné zložky dlhodobo označujú pravicový extrémizmus za najvážnejšiu bezpečnostnú hrozbu pre krajinu, väčšiu ako islamský terorizmus.


Nemecko v posledných rokoch zaznamenalo nárast pravicovo motivovaných útokov aj sprisahaní, pričom polícia pravidelne podniká rozsiahle zásahy proti extrémistickým skupinám.




Zdroj: SITA.sk

