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05. augusta 2026
Majerský vstupuje do boja o tretie funkčné obdobie. Tvrdí, že Prešovský kraj potrebuje dokončenie R4 – VIDEO, FOTO
Majerský bude obhajovať post predsedu kraja. Predseda Prešovského samosprávneho kraja
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5.8.2026 (SITA.sk) - Majerský bude obhajovať post predsedu kraja.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský bude v jesenných regionálnych voľbách obhajovať post predsedu kraja. Kandidatúru na tretie funkčné obdobie oznámil v stredu na tlačovej konferencii v Prešove, kde zároveň predstavil spoločnú kandidátku piatich strán pre voľby do krajského zastupiteľstva.
Majerský, ktorý vedie kraj od roku 2017, postavil svoju kandidatúru na bilancovaní doterajšieho pôsobenia a predstavení priorít pre ďalšie volebné obdobie. Zdôraznil najmä investície do dopravnej infraštruktúry, školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb či kultúry. Podľa jeho slov kraj za uplynulých deväť rokov zrekonštruoval približne 1 100 kilometrov ciest druhej a tretej triedy a takmer 300 mostov. Vyzdvihol tiež rozvoj cyklistickej infraštruktúry vrátane projektu Poloniny Trail či zavedenie integrovaného dopravného systému IDS Východ.
Majerský pripomenul aj rozšírenie duálneho vzdelávania, v ktorom sa za deväť rokov zvýšil počet zapojených študentov z 82 na približne 2 000. Ďalších zhruba 4 000 študentov absolvuje odbornú prax u zamestnávateľov. Za úspech označil aj podporu miest a obcí, do ktorých podľa jeho slov smerovalo z krajského rozpočtu približne 45 miliónov eur na takmer 7 000 projektov. Spomenul tiež projekt pojazdných predajní potravín pre obce bez kamenných obchodov, podporu rodín prostredníctvom krajskej nadácie, investície do kultúrnych inštitúcií, modernizáciu škôl či výstavbu športovej infraštruktúry.
V prípade znovuzvolenia chce pokračovať najmä v investíciách do dopravy. Medzi priority zaradil opravu ďalších približne 500 kilometrov ciest a najmenej 100 mostov, výstavbu 180 kilometrov nových cyklotrás, dokončenie taktovej verejnej dopravy a presadzovanie výstavby rýchlostnej cesty R4. „Bez R4 sa ekonomický rozvoj nášho kraja spomalí až zastaví,“ vyhlásil Majerský. Podľa neho je dokončenie severojužného dopravného prepojenia, ktoré je v rukách štátu, nevyhnutné pre rozvoj regiónu aj odklon tranzitnej dopravy z miest a obcí.
Za jednu z priorít označil aj vytváranie podmienok pre investorov a udržanie mladých ľudí v regióne. Pokračovať chce v podpore odborného vzdelávania, rozvoji zdravotníctva, sociálnych služieb a modernizácii školských zariadení. Ambíciou je podľa neho tiež urobiť z Prešovského kraja najnavštevovanejší región Slovenska.
Majerský zároveň avizoval, že hoci očakáva tvrdú a špinavú volebnú kampaň, tú svoju chce viesť bez osobných útokov. „My budeme robiť kampaň čisto, zodpovedne a čestne. Budeme hovoriť o výsledkoch, našom pláne a o tom, čo chceme ešte pre východ urobiť. Politiku vnímam ako službu ľuďom. Chcem náš kraj spájať, nie rozdeľovať,“ dodal.
Majerský predstavil aj kandidátov na poslancov krajského zastupiteľstva. Do volieb pôjdu na spoločnej kandidátke zástupcovia strán KDH, SaS, Hnutie Slovensko, Za ľudí a Konzervatívci – Kresťanská únia.
„Tieto politické strany ma podporujú. Máme pripravenú koaličnú zmluvu, ktorú po doladení posledných detailov podpíšeme v nasledujúcich dňoch. Podobne ako v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach, kde sme sa zhodli v koaličnej zmluve takmer na všetkom, tak aj teraz ju pripravujeme tak, aby boli spokojné nie politické strany, ale občan, pre ktorého to robíme,“ uviedol na otázku SITA Majerský.
Zdroj: SITA.sk - Majerský vstupuje do boja o tretie funkčné obdobie. Tvrdí, že Prešovský kraj potrebuje dokončenie R4 – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský bude v jesenných regionálnych voľbách obhajovať post predsedu kraja. Kandidatúru na tretie funkčné obdobie oznámil v stredu na tlačovej konferencii v Prešove, kde zároveň predstavil spoločnú kandidátku piatich strán pre voľby do krajského zastupiteľstva.
Majerský, ktorý vedie kraj od roku 2017, postavil svoju kandidatúru na bilancovaní doterajšieho pôsobenia a predstavení priorít pre ďalšie volebné obdobie. Zdôraznil najmä investície do dopravnej infraštruktúry, školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb či kultúry. Podľa jeho slov kraj za uplynulých deväť rokov zrekonštruoval približne 1 100 kilometrov ciest druhej a tretej triedy a takmer 300 mostov. Vyzdvihol tiež rozvoj cyklistickej infraštruktúry vrátane projektu Poloniny Trail či zavedenie integrovaného dopravného systému IDS Východ.
Bilancoval investície a predstavil priority
Majerský pripomenul aj rozšírenie duálneho vzdelávania, v ktorom sa za deväť rokov zvýšil počet zapojených študentov z 82 na približne 2 000. Ďalších zhruba 4 000 študentov absolvuje odbornú prax u zamestnávateľov. Za úspech označil aj podporu miest a obcí, do ktorých podľa jeho slov smerovalo z krajského rozpočtu približne 45 miliónov eur na takmer 7 000 projektov. Spomenul tiež projekt pojazdných predajní potravín pre obce bez kamenných obchodov, podporu rodín prostredníctvom krajskej nadácie, investície do kultúrnych inštitúcií, modernizáciu škôl či výstavbu športovej infraštruktúry.
V prípade znovuzvolenia chce pokračovať najmä v investíciách do dopravy. Medzi priority zaradil opravu ďalších približne 500 kilometrov ciest a najmenej 100 mostov, výstavbu 180 kilometrov nových cyklotrás, dokončenie taktovej verejnej dopravy a presadzovanie výstavby rýchlostnej cesty R4. „Bez R4 sa ekonomický rozvoj nášho kraja spomalí až zastaví,“ vyhlásil Majerský. Podľa neho je dokončenie severojužného dopravného prepojenia, ktoré je v rukách štátu, nevyhnutné pre rozvoj regiónu aj odklon tranzitnej dopravy z miest a obcí.
Chce udržať mladých ľudí v regióne
Za jednu z priorít označil aj vytváranie podmienok pre investorov a udržanie mladých ľudí v regióne. Pokračovať chce v podpore odborného vzdelávania, rozvoji zdravotníctva, sociálnych služieb a modernizácii školských zariadení. Ambíciou je podľa neho tiež urobiť z Prešovského kraja najnavštevovanejší región Slovenska.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/ohlasenie-kandidatury-majerskeho-na-predsedu-psk-fotografie/">Ohlásenie kandidatúry Majerského na predsedu PSK (fotografie)
Majerský zároveň avizoval, že hoci očakáva tvrdú a špinavú volebnú kampaň, tú svoju chce viesť bez osobných útokov. „My budeme robiť kampaň čisto, zodpovedne a čestne. Budeme hovoriť o výsledkoch, našom pláne a o tom, čo chceme ešte pre východ urobiť. Politiku vnímam ako službu ľuďom. Chcem náš kraj spájať, nie rozdeľovať,“ dodal.
Do volieb pôjde s podporou piatich strán
Majerský predstavil aj kandidátov na poslancov krajského zastupiteľstva. Do volieb pôjdu na spoločnej kandidátke zástupcovia strán KDH, SaS, Hnutie Slovensko, Za ľudí a Konzervatívci – Kresťanská únia.
„Tieto politické strany ma podporujú. Máme pripravenú koaličnú zmluvu, ktorú po doladení posledných detailov podpíšeme v nasledujúcich dňoch. Podobne ako v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach, kde sme sa zhodli v koaličnej zmluve takmer na všetkom, tak aj teraz ju pripravujeme tak, aby boli spokojné nie politické strany, ale občan, pre ktorého to robíme,“ uviedol na otázku SITA Majerský.
Zdroj: SITA.sk - Majerský vstupuje do boja o tretie funkčné obdobie. Tvrdí, že Prešovský kraj potrebuje dokončenie R4 – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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