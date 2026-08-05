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05. augusta 2026
Nad Ruskom sa opäť vznáša „tieň nového Prigožina“, tvrdí analytik
Analytik Viktor Andrusiv vo svojom komentári tvrdí, že Moskve sa postupne zatvára „okno príležitostí“ na ukončenie vojny za podmienok, ktoré by ešte umožnili Putinovi zachovať si kontrolu nad situáciou. Za ...
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5.8.2026 (SITA.sk) - Analytik Viktor Andrusiv vo svojom komentári tvrdí, že Moskve sa postupne zatvára „okno príležitostí“ na ukončenie vojny za podmienok, ktoré by ešte umožnili Putinovi zachovať si kontrolu nad situáciou. Za jediný realistický scenár označuje zastavenie bojov na súčasnej línii frontu.
Rusko sa podľa ukrajinského politického analytika Viktora Andrusiva, kandidáta politických vied a člena dozornej rady Ukrajinského inštitútu pre budúcnosť (UIF), približuje k bodu zlomu, keď pokračovanie vojny môže ohroziť nielen ekonomiku krajiny, ale aj samotnú stabilitu režimu prezidenta Vladimira Putina.
Vo svojom komentári publikovanom na portáli gazeta.ua tvrdí, že Kremeľ stojí pred rozhodnutím medzi osobnou porážkou prezidenta a rastúcim rizikom vnútorných otrasov, pričom „tieň nového Prigožina už blúdi po Rusku“.
Analytik vo svojom komentári tvrdí, že Moskve sa postupne zatvára „okno príležitostí“ na ukončenie vojny za podmienok, ktoré by ešte umožnili Putinovi zachovať si kontrolu nad situáciou. Za jediný realistický scenár označuje zastavenie bojov na súčasnej línii frontu.
Podľa autora by takýto vývoj síce znamenal osobnú porážku ruského prezidenta, zároveň by mu však ponechal kontrolu nad časťou okupovaných území vrátane pozemného koridoru na Krym či Záporožskej jadrovej elektrárne. Získal by tiež čas na stabilizáciu ekonomiky, obnovu armády a prípadný návrat na svetové energetické trhy.
Oveľa horšou možnosťou je podľa analytika pokračovanie vojny. Tvrdí, že ukrajinské útoky na ruské rafinérie čoraz výraznejšie oslabujú palivový sektor, čo sa postupne premieta do dopravy, poľnohospodárstva aj ďalších odvetví hospodárstva.
Autor zároveň upozorňuje, že dlhšie trvanie vojny znižuje šance Ruska získať späť svoje postavenie na svetových energetických trhoch. Ako príklad uvádza Indiu, ktorá podľa neho vo veľkom uzatvára kontrakty na dovoz iránskej ropy. Čím neskôr sa Rusko podľa jeho názoru pokúsi vrátiť na trh, tým menší podiel mu zostane.
Analytik tvrdí, že vojna sa zároveň začína citeľnejšie dotýkať bežných Rusov. Nedostatok pohonných látok, rastúce hospodárske problémy a tlak na štátny rozpočet podľa neho vytvárajú prostredie, v ktorom narastá nespokojnosť aj medzi časťou elít.
Pripomína, že šéf žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin sa v roku 2023 postavil proti vedeniu ruskej armády práve v období nepriaznivého vývoja na fronte. Podľa autora sa revolúcie v Rusku nezačínajú zdola, ale zvnútra mocenských štruktúr.
„Nie, nebudú sa búriť. V Rusku to funguje inak. Všetky revolúcie v Rusku prichádzajú zhora. Nespokojnosť ľudu vedie k tomu, že niekto z moci sa rozhodne postaviť na jej čelo proti cárovi. Preto predlžovanie vojny jednoznačne urýchľuje objavenie sa takejto postavy. Myslím si, že tieň nového Prigožina už blúdi po Rusku,“ uvádza analytik.
Za rozhodujúce obdobie označuje nadchádzajúcu jeseň. Tvrdí, že práve vtedy môže Rusko prekročiť „bod, z ktorého niet návratu“, a Putin si podľa neho bude musieť vybrať medzi osobnou porážkou a rizikom oveľa vážnejších dôsledkov pre samotné Rusko.
Zdroj: SITA.sk - Nad Ruskom sa opäť vznáša „tieň nového Prigožina“, tvrdí analytik © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko sa podľa ukrajinského politického analytika Viktora Andrusiva, kandidáta politických vied a člena dozornej rady Ukrajinského inštitútu pre budúcnosť (UIF), približuje k bodu zlomu, keď pokračovanie vojny môže ohroziť nielen ekonomiku krajiny, ale aj samotnú stabilitu režimu prezidenta Vladimira Putina.
Vo svojom komentári publikovanom na portáli gazeta.ua tvrdí, že Kremeľ stojí pred rozhodnutím medzi osobnou porážkou prezidenta a rastúcim rizikom vnútorných otrasov, pričom „tieň nového Prigožina už blúdi po Rusku“.
Analytik vo svojom komentári tvrdí, že Moskve sa postupne zatvára „okno príležitostí“ na ukončenie vojny za podmienok, ktoré by ešte umožnili Putinovi zachovať si kontrolu nad situáciou. Za jediný realistický scenár označuje zastavenie bojov na súčasnej línii frontu.
Pokračovanie vojny je horšia možnosť
Podľa autora by takýto vývoj síce znamenal osobnú porážku ruského prezidenta, zároveň by mu však ponechal kontrolu nad časťou okupovaných území vrátane pozemného koridoru na Krym či Záporožskej jadrovej elektrárne. Získal by tiež čas na stabilizáciu ekonomiky, obnovu armády a prípadný návrat na svetové energetické trhy.
Oveľa horšou možnosťou je podľa analytika pokračovanie vojny. Tvrdí, že ukrajinské útoky na ruské rafinérie čoraz výraznejšie oslabujú palivový sektor, čo sa postupne premieta do dopravy, poľnohospodárstva aj ďalších odvetví hospodárstva.
Autor zároveň upozorňuje, že dlhšie trvanie vojny znižuje šance Ruska získať späť svoje postavenie na svetových energetických trhoch. Ako príklad uvádza Indiu, ktorá podľa neho vo veľkom uzatvára kontrakty na dovoz iránskej ropy. Čím neskôr sa Rusko podľa jeho názoru pokúsi vrátiť na trh, tým menší podiel mu zostane.
Analytik tvrdí, že vojna sa zároveň začína citeľnejšie dotýkať bežných Rusov. Nedostatok pohonných látok, rastúce hospodárske problémy a tlak na štátny rozpočet podľa neho vytvárajú prostredie, v ktorom narastá nespokojnosť aj medzi časťou elít.
Rusi sa nebudú búriť
Pripomína, že šéf žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin sa v roku 2023 postavil proti vedeniu ruskej armády práve v období nepriaznivého vývoja na fronte. Podľa autora sa revolúcie v Rusku nezačínajú zdola, ale zvnútra mocenských štruktúr.
„Nie, nebudú sa búriť. V Rusku to funguje inak. Všetky revolúcie v Rusku prichádzajú zhora. Nespokojnosť ľudu vedie k tomu, že niekto z moci sa rozhodne postaviť na jej čelo proti cárovi. Preto predlžovanie vojny jednoznačne urýchľuje objavenie sa takejto postavy. Myslím si, že tieň nového Prigožina už blúdi po Rusku,“ uvádza analytik.
Za rozhodujúce obdobie označuje nadchádzajúcu jeseň. Tvrdí, že práve vtedy môže Rusko prekročiť „bod, z ktorého niet návratu“, a Putin si podľa neho bude musieť vybrať medzi osobnou porážkou a rizikom oveľa vážnejších dôsledkov pre samotné Rusko.
Fotogaléria k článku:
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Zdroj: SITA.sk - Nad Ruskom sa opäť vznáša „tieň nového Prigožina“, tvrdí analytik © SITA Všetky práva vyhradené.
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