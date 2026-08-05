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05. augusta 2026
Varšava rokuje s Washingtonom o zriadení permanentnej americkej základne v Poľsku
Tagy: Americká vojenská základňa Americké základne európska obrana severoatlantická aliancia východné krídlo NATO
V krajine je momentálne rozmiestnených takmer 10‑tisíc amerických vojakov, ale takmer výlučne na rotačnom princípe. Poľsko rokuje so Spojenými štátmi o možnosti zriadiť na svojom území stálu
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5.8.2026 (SITA.sk) - V krajine je momentálne rozmiestnených takmer 10‑tisíc amerických vojakov, ale takmer výlučne na rotačnom princípe.
Poľsko rokuje so Spojenými štátmi o možnosti zriadiť na svojom území stálu americkú vojenskú základňu, uviedol v stredu námestník poľského ministra obrany Pawel Zalewski. Obidve krajiny si podľa neho vymieňajú návrhy, ktoré však zatiaľ „nie sú oficiálne“.
USA minulý týždeň spustili formálnu revíziu svojej vojenskej prítomnosti na európskom kontinente s cieľom prinútiť Európu, aby prevzala „primárnu zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu“.
Poľsko, ktoré má spoločné hranice s Ukrajinou aj Ruskom a zohráva strategickú úlohu na východnom krídle Severoatlantickej aliancie (NATO), však pracuje na posilnení americkej prítomnosti na svojom území. V krajine je momentálne rozmiestnených takmer 10‑tisíc amerických vojakov, ale takmer výlučne na rotačnom princípe.
„Už sme dokončili počiatočnú fázu procesu, nehovoriac o politickej vôli, ktorá bola vyjadrená už dávno,“ povedal Zalewski pre verejnoprávnu televíziu TVP. Dodal, že Washington informoval Varšavu o „vytvorení amerického tímu, ktorý bude partnerom Poľska“ v rokovaniach.
Zdroj: SITA.sk - Varšava rokuje s Washingtonom o zriadení permanentnej americkej základne v Poľsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľsko rokuje so Spojenými štátmi o možnosti zriadiť na svojom území stálu americkú vojenskú základňu, uviedol v stredu námestník poľského ministra obrany Pawel Zalewski. Obidve krajiny si podľa neho vymieňajú návrhy, ktoré však zatiaľ „nie sú oficiálne“.
USA minulý týždeň spustili formálnu revíziu svojej vojenskej prítomnosti na európskom kontinente s cieľom prinútiť Európu, aby prevzala „primárnu zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu“.
Poľsko, ktoré má spoločné hranice s Ukrajinou aj Ruskom a zohráva strategickú úlohu na východnom krídle Severoatlantickej aliancie (NATO), však pracuje na posilnení americkej prítomnosti na svojom území. V krajine je momentálne rozmiestnených takmer 10‑tisíc amerických vojakov, ale takmer výlučne na rotačnom princípe.
„Už sme dokončili počiatočnú fázu procesu, nehovoriac o politickej vôli, ktorá bola vyjadrená už dávno,“ povedal Zalewski pre verejnoprávnu televíziu TVP. Dodal, že Washington informoval Varšavu o „vytvorení amerického tímu, ktorý bude partnerom Poľska“ v rokovaniach.
Zdroj: SITA.sk - Varšava rokuje s Washingtonom o zriadení permanentnej americkej základne v Poľsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americká vojenská základňa Americké základne európska obrana severoatlantická aliancia východné krídlo NATO
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