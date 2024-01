Majetkové pomery niektorých politikov sú bezzubé a pochybné, Fico si kúpil byt lacnejšie než predchádzajúci vlastník (foto)

Neprimerané zbohatnutie politikov

Nedávna Ficova kúpa bytu

Fico pripomína Harabaina

12.1.2024 (SITA.sk) - Na bezzubosť slovenskej právnej úpravy poukazujú opakované pochybnosti o majetkových pomeroch predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ), bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina či expremiéra a súčasného poslanca Igora Matoviča hnutie Slovensko ), ktorý všetko prepísal na manželku.Právna úprava skôr ukazuje možnosti obchádzania zmyslu zákona cez všeobecné údaje či prepisovanie vlastníckych práv na blízkych, namiesto kontroly, či verejní funkcionári počas výkonu mandátu neprimerane nezbohatli. Upozornila na to nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) na sociálnej sieti.Dodáva, že predošlé vládne garnitúry sa aspoň tvárili, že chcú s týmto stavom niečo urobiť, no napokon nepresadili nič. V prípade aktuálnej vlády Roberta Fica (Smer-SD) sa v jej programovom vyhlásení spomína majetkové priznania len jednou vetou.TIS sa vo svojom príspevku dotkla aj kúpy luxusného bytu, ktorý si premiér Fico zadovážil lacnejšie oproti trhovej cene a taktiež lacnejšie oproti sume, za ktorú ho kúpil predchádzajúci vlastník. Organizácia tvrdí, že aj keby verejnosť Ficovým slovám o kúpe bytu verila, vysvetľovanie jeho majetkových pomerov nie je možné považovať za uspokojivé.„Rozpor medzi jeho deklarovanými legálnymi príjmami a kúpou drahého bytu sa po niekoľkých dňoch pokúsil odbiť úsporami za žaloby voči médiám. Zverejnené právoplatné rozsudky v sporoch o ochranu osobnosti však neukazujú, že by sa mu v poslednom desaťročí zveľaďovať úspory týmto spôsobom darilo,“ vysvetľuje organizácia. Predseda vlády už v roku 2012 rozprával o vysúdení viac ako 235-tisíc eur od médií. V tom čase musel rovnako vysvetľovať, odkiaľ berie peniaze na drahý nájom v luxusnom komplexe Bonaparte.„Vtedy tvrdil, že byt si môže dovoliť aj vďaka manželkinmu príjmu. Nový byt s ňou už nevlastní,“ uvádza TIS.Organizácia ďalej upozorňuje, že o nadobudnutí majetkov Fica sa verejnosť veľa nedozvie ani z majetkových priznaní.„Kým všetky zverejnené príjmy od roku 2004 by mu stačili zhruba tak akurát na odhadovanú trhovú cenu bytu, ďalšie zdroje udáva len ako ,úspory´ a ,stavebné sporenie´,“ tvrdí organizácia. Poukázala aj na to, že Ficove vysvetlenie pripomína bývalého sudcu Štefana Harabina, ktorý si v roku 2008 v pozícii ministra spravodlivosti kúpil lukratívny byt s takmer polovičnou zľavou.Neskôr, v roku 2019, musel v prezidentskej kampani vysvetľovať, ako dokáže šetriť takmer celý plat a k tomu kúpiť 150-tisícový pozemok. V tom období sa v jeho prípade hovorilo o príjmoch zo súdnych sporov, ktoré viedol aj proti médiám.