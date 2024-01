Danko mal nehodu, narazil do semaforu. Z miesta ušiel a prezradila ho olejová škvrna

Škvrna viedla do garáže

Policajný prezident informoval ministra

12.1.2024 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany a podpredseda parlamentu Andrej Danko mal v noci zo štvrtka na piatok dopravnú nehodu na jednej z križovatiek v bratislavskej Dúbravke na Saratovskej ulici.Šéf národniarov sedel za volantom auta, ktoré podľa informácií portálu Startitup.sk narazilo do semaforu. Svetelná križovatka je momentálne nefunkčná.Portál zároveň informoval, že Danko nehodu bezprostredne neohlásil na polícii a s nabúraným autom odišiel preč. Polícia ho neskôr našla aj na základe olejovej škvrny, ktorá viedla do politikovej garáže.Redaktorom portálu Danko potvrdil, že bol účastníkom nehody a udalosť okomentoval slovami: „Trafil som stĺp, no a čo, všetko zaplatím, som poistený, nie je to žiaden problém. Všetko je ohlásené na polícii." Zároveň odmietol reagovať na otázku, či z miesta nehody ušiel ešte pred ohlásením nehody na polícii.Ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ) o Dankovej nehode informoval policajný prezident Ľubomír Solák . Šéf vnútra na dnešnej tlačovej besede uviedol, že nikoho život počas nehody nebol ohrozený a nedošlo ani k škode na majetku. „ Podpredseda Národnej rady SR spolupracuje s políciou a dal plné vysvetlenie," uviedol Šutaj Eštok.