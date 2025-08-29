|
Piatok 29.8.2025
Meniny má Nikola, Nikolaj
Denník - Správy
29. augusta 2025
Majetok sudcov sa preveruje veľmi dôkladne, zdôraznila šéfka súdnej rady
Slovenskí sudcovia podávajú mimoriadne podrobné majetkové priznanie a Súdna rada SR má na ich kontrolu zriadenú samostatnú sekciu. V rozhovore pre agentúru SITA to ...
29.8.2025 (SITA.sk) - Slovenskí sudcovia podávajú mimoriadne podrobné majetkové priznanie a Súdna rada SR má na ich kontrolu zriadenú samostatnú sekciu. V rozhovore pre agentúru SITA to povedala šéfka súdnej rady Marcela Kosová. Ako ďalej uviedla, zamestnanci tejto sekcie majú previerku na stupeň prísne tajné a sú to väčšinou bývalí príslušníci Národnej kriminálnej agentúry.
„To znamená, my ideme do 27 registrov verejných aj neverejných. Prechádzame kompletne všetko, register lodí, zbraní, lietadiel, aké máte nehnuteľnosti,“ zdôraznila Kosová.
Predsedníčka súdnej rady zároveň pripomenula, že pri navýšení majetku a príjmu sudcu o viac ako päťtisíc eur oproti predošlému roku je sudca vyzvaný, aby to vysvetlil.
„Buď to vysvetlí, môžu to byť formálne nezrovnalosti, alebo niečo zabudol, alebo nejaké dedenie, že tam je. Musia dokladovať, kedy čo zdedili, koľko zdedili, ak je tam darovanie. Ten pôvod majetku musí byť detailne zdokladovaný. Keď to nevysvetlí, tak si ho tá kontrolná komisia môže zavolať na pohovor. Jeho blízkych si môže zavolať na pohovor. Ak to stále nevysvetlí, tak ideme do účtov toho jednotlivého sudcu, kde 60 mesiacov spätne vieme preveriť každú transakciu za 266 a viac eur,“ vysvetlila Kosová
Keď sa celá situácia nevysvetlí a sudca nepreukázal statočnosť pôvodu majetku, tak súdna rada uznesením príjme tzv. pokyn pre predsedníčku súdnej rady, aby podala návrh na jeho disciplinárne stíhanie s tým, že musí byť „vyzlečený z talára“. Majetkové priznania slovenských sudcov sú zároveň zverejnené na internetovej stránke súdnej rady.
„Českí sudcovia podávajú len písomne majetkové priznanie, dávajú ho do skrine predsedu najvyššieho súdu, ktorý ich tam má uložené. Nie sú zverejnené, nedostanete sa k nim cez infozákon, žiadny novinár sa k nim nedostane," dodala Kosová.
>>> Celý rozhovor s Marcelou Kosovou
Zdroj: SITA.sk - Majetok sudcov sa preveruje veľmi dôkladne, zdôraznila šéfka súdnej rady © SITA Všetky práva vyhradené.
