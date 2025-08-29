|
Piatok 29.8.2025
Meniny má Nikola, Nikolaj
|Denník - Správy
29. augusta 2025
V Iráne tento rok popravili už najmenej 841 ľudí
Od začiatku tohto roka v Iráne popravili najmenej 841 ľudí. Uviedla to v piatok Organizácia Spojených národov. „Skutočná situácia môže byť iná," povedala novinárom v Ženeve hovorkyňa Úradu OSN ...
29.8.2025 (SITA.sk) - Od začiatku tohto roka v Iráne popravili najmenej 841 ľudí. Uviedla to v piatok Organizácia Spojených národov. „Skutočná situácia môže byť iná,“ povedala novinárom v Ženeve hovorkyňa Úradu OSN pre ľudské práva Ravina Shamdasaniová. „Vzhľadom na nedostatok transparentnosti by mohla byť horšia," dodala.
Len v júli podľa Shamdasaniovej Irán popravil najmenej 110 ľudí. Je to dvojnásobok počtu popravených v júli 2024.
„Vysoký počet popráv naznačuje systematické používanie trestu smrti ako nástroja štátneho zastrašovania s neprimeraným zameraním sa na etnické menšiny a migrantov,“ dodala hovorkyňa Úradu OSN pre ľudské práva. Poukázala pritom na popravy afganských štátnych príslušníkov a členov balúčskej, kurdskej a arabskej menšiny.
