 24hod.sk    Z domova

29. augusta 2025

Polícia eviduje v Bratislavskom kraji množstvo nahlásení o falošných policajtoch zo Žiliny


Polícia informuje, že v piatok od ranných hodín eviduje na linke 158 množstvo oznámení od občanov Bratislavského kraja, ktorých kontaktovali podvodníci vydávajúci sa za policajtov zo Žiliny. Falošní policajti ...



493667852_1005148978479202_4587383752101485527_n e1753209194909 676x457 29.8.2025 (SITA.sk) - Polícia informuje, že v piatok od ranných hodín eviduje na linke 158 množstvo oznámení od občanov Bratislavského kraja, ktorých kontaktovali podvodníci vydávajúci sa za policajtov zo Žiliny. Falošní policajti kontaktujú občanov s informáciou o tom, ako ich účty boli zneužité, a preto musia všetky svoje peniaze vybrať a odovzdať na ulici cudzej osobe. Tou je najčastejšie falošný pracovník Národnej Banky Slovenska.


Polícia tvrdí, že tomuto podvodu od piatkových ranných hodín doposiaľ neuveril ani jeden občan, ktorého podvodníci kontaktovali. Aj napriek tomu občanov vyzýva, aby na tieto telefonáty reagovali okamžitým ukončením telefonického rozhovoru a zablokovaním si volajúceho čísla.

Polícia upozorňuje, že skutočná žilinská polícia nekontaktuje obyvateľov Bratislavského kraja a nežiada od nich odovzdanie ich životných úspor cudzím osobám na ulici, alebo aby ich ponechali na opustených miestach alebo pod vozidlami na parkoviskách.

V tejto súvislosti opätovne občanom pripomína, aby na základe pokynu alebo výzvy neznámej osoby, ktorá ich kontaktuje telefonicky a predstaví sa ako – pracovník PZ, banky, advokát, právnik prípadne iný zamestnanej štátnej inštitúcie, neodovzdávali cudzím osobám svoje finančné prostriedky a ani nepreposielali na bankové účty ktoré im neznáme osoby nadiktujú. Rovnako polícia pripomína, že príslušníci PZ od občanov nikdy nepožadujú zaslanie alebo odovzdanie finančných prostriedkov, prípadne iných cenností.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Polícia eviduje v Bratislavskom kraji množstvo nahlásení o falošných policajtoch zo Žiliny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Falošní policajti Podvod podvodné telefonáty
