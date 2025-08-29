|
Piatok 29.8.2025
Meniny má Nikola, Nikolaj
Denník - Správy
29. augusta 2025
Polícia eviduje v Bratislavskom kraji množstvo nahlásení o falošných policajtoch zo Žiliny
Polícia informuje, že v piatok od ranných hodín eviduje na linke 158 množstvo oznámení od občanov Bratislavského kraja, ktorých kontaktovali podvodníci vydávajúci sa za policajtov zo Žiliny. Falošní policajti ...
29.8.2025 (SITA.sk) - Polícia informuje, že v piatok od ranných hodín eviduje na linke 158 množstvo oznámení od občanov Bratislavského kraja, ktorých kontaktovali podvodníci vydávajúci sa za policajtov zo Žiliny. Falošní policajti kontaktujú občanov s informáciou o tom, ako ich účty boli zneužité, a preto musia všetky svoje peniaze vybrať a odovzdať na ulici cudzej osobe. Tou je najčastejšie falošný pracovník Národnej Banky Slovenska.
Polícia tvrdí, že tomuto podvodu od piatkových ranných hodín doposiaľ neuveril ani jeden občan, ktorého podvodníci kontaktovali. Aj napriek tomu občanov vyzýva, aby na tieto telefonáty reagovali okamžitým ukončením telefonického rozhovoru a zablokovaním si volajúceho čísla.
Polícia upozorňuje, že skutočná žilinská polícia nekontaktuje obyvateľov Bratislavského kraja a nežiada od nich odovzdanie ich životných úspor cudzím osobám na ulici, alebo aby ich ponechali na opustených miestach alebo pod vozidlami na parkoviskách.
V tejto súvislosti opätovne občanom pripomína, aby na základe pokynu alebo výzvy neznámej osoby, ktorá ich kontaktuje telefonicky a predstaví sa ako – pracovník PZ, banky, advokát, právnik prípadne iný zamestnanej štátnej inštitúcie, neodovzdávali cudzím osobám svoje finančné prostriedky a ani nepreposielali na bankové účty ktoré im neznáme osoby nadiktujú. Rovnako polícia pripomína, že príslušníci PZ od občanov nikdy nepožadujú zaslanie alebo odovzdanie finančných prostriedkov, prípadne iných cenností.
Zdroj: SITA.sk - Polícia eviduje v Bratislavskom kraji množstvo nahlásení o falošných policajtoch zo Žiliny © SITA Všetky práva vyhradené.
