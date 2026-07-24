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24. júla 2026
Majstrovská Nitra získala troch mladých útočníkov, s odchovancom Valentom predĺžila zmluvu
Trojročné kontrakty podpísali útočníci Dario Lašš, Samuel Sisík a Tarik Michálik. Úradujúci slovenský hokejový majster HK Nitra pokračuje v ...
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24.7.2026 (SITA.sk) - Trojročné kontrakty podpísali útočníci Dario Lašš, Samuel Sisík a Tarik Michálik.
Úradujúci slovenský hokejový majster HK Nitra pokračuje v skladaní kádra pre novú sezónu Tipsport ligy. Klub spod Zobora predstavil tri nové ofenzívne posily, keď trojročné kontrakty podpísali útočníci Dario Lašš, Samuel Sisík a Tarik Michálik. Vedenie zároveň predĺžilo spoluprácu s vlastným odchovancom Petrom Valentom.
Najmladším z trojice nových hráčov je 19-ročný krídelník Dario Lašš, ktorý prichádza po pôsobení v zámorskej juniorskej súťaži NAHL. Odchovanec žilinského hokeja strávil uplynulé dve sezóny v tíme Kenai River Brown Bears, časť minulého ročníka odohral aj v kanadskom klube Vernon Vipers. Slovensko reprezentoval vo viacerých mládežníckych kategóriách vrátane majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov.
Spolu s Laššom prichádza do Nitry aj jeho bývalý spoluhráč z Kenai River Samuel Sisík. Dvadsaťjedenročný útočník je odchovancom bratislavského tímu HOBA, neskôr pôsobil vo fínskych kluboch TPS Turku a SaiPa Lappeenranta, následne zamieril do Severnej Ameriky. V uplynulej sezóne patril medzi lídrov Kenai River, keď v 56 zápasoch nazbieral 30 kanadských bodov za 11 gólov a 19 asistencií.
Tretím nováčikom je 20-ročný Tarik Michálik, ktorý má slovenské aj švajčiarske občianstvo. Rodák z Winterthuru absolvuje pod Zoborom svoje prvé pôsobenie na Slovensku. Po mládežníckych rokoch vo Švajčiarsku a zámorí naposledy nastupoval za GCK Lions, pričom skúsenosti zbieral aj v druhej najvyššej švajčiarskej súťaži v dresoch Bellinzona Snakes a EHC Arosa.
Nitrania zároveň udržali vo svojich radoch 20-ročného obrancu Petra Valenta, ktorý s klubom podpísal nový trojročný kontrakt. Odchovanec HK Nitra v uplynulej sezóne odohral 12 zápasov za A-tím, pravidelne nastupoval za Levice v TIPOS SHL a patril medzi opory nitrianskej juniorky. Valent je držiteľom extraligového titulu z ročníka 2023/2024 a po návrate zo zámorskej QMJHL bude vo svojom materskom klube pokračovať aj v nasledujúcich sezónach.
Zdroj: SITA.sk - Majstrovská Nitra získala troch mladých útočníkov, s odchovancom Valentom predĺžila zmluvu © SITA Všetky práva vyhradené.
Úradujúci slovenský hokejový majster HK Nitra pokračuje v skladaní kádra pre novú sezónu Tipsport ligy. Klub spod Zobora predstavil tri nové ofenzívne posily, keď trojročné kontrakty podpísali útočníci Dario Lašš, Samuel Sisík a Tarik Michálik. Vedenie zároveň predĺžilo spoluprácu s vlastným odchovancom Petrom Valentom.
Najmladším z trojice nových hráčov je 19-ročný krídelník Dario Lašš, ktorý prichádza po pôsobení v zámorskej juniorskej súťaži NAHL. Odchovanec žilinského hokeja strávil uplynulé dve sezóny v tíme Kenai River Brown Bears, časť minulého ročníka odohral aj v kanadskom klube Vernon Vipers. Slovensko reprezentoval vo viacerých mládežníckych kategóriách vrátane majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov.
Spolu s Laššom prichádza do Nitry aj jeho bývalý spoluhráč z Kenai River Samuel Sisík. Dvadsaťjedenročný útočník je odchovancom bratislavského tímu HOBA, neskôr pôsobil vo fínskych kluboch TPS Turku a SaiPa Lappeenranta, následne zamieril do Severnej Ameriky. V uplynulej sezóne patril medzi lídrov Kenai River, keď v 56 zápasoch nazbieral 30 kanadských bodov za 11 gólov a 19 asistencií.
Nitra priviedla trojicu mladíkov. Od Samuela Sisíka, Tarika Michálika a Daria Jašša si v klube sľubujú podobnú trajektóriu, akou prešli Jakub Lacka či Sebastián Čederle.
V článku o nich hovoril aj Erik Čaládi: https://t.co/A034UNzsiA
— Peter Lévai (@LevaiPeto) July 23, 2026
Tretím nováčikom je 20-ročný Tarik Michálik, ktorý má slovenské aj švajčiarske občianstvo. Rodák z Winterthuru absolvuje pod Zoborom svoje prvé pôsobenie na Slovensku. Po mládežníckych rokoch vo Švajčiarsku a zámorí naposledy nastupoval za GCK Lions, pričom skúsenosti zbieral aj v druhej najvyššej švajčiarskej súťaži v dresoch Bellinzona Snakes a EHC Arosa.
Nitrania zároveň udržali vo svojich radoch 20-ročného obrancu Petra Valenta, ktorý s klubom podpísal nový trojročný kontrakt. Odchovanec HK Nitra v uplynulej sezóne odohral 12 zápasov za A-tím, pravidelne nastupoval za Levice v TIPOS SHL a patril medzi opory nitrianskej juniorky. Valent je držiteľom extraligového titulu z ročníka 2023/2024 a po návrate zo zámorskej QMJHL bude vo svojom materskom klube pokračovať aj v nasledujúcich sezónach.
Zdroj: SITA.sk - Majstrovská Nitra získala troch mladých útočníkov, s odchovancom Valentom predĺžila zmluvu © SITA Všetky práva vyhradené.
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