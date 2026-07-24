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 24hod.sk    Šport

24. júla 2026

Pogačar ešte nemá víťazstvo na Tour de France isté. Jeho tímoví kolegovia majú zdravotné problémy a úniky zrejme neukontrolujú


Tagy: Choroby etapa Problémy Tour de France 2026 Zdravie

Dvadsaťpäťnásobný víťaz etáp na TdF teraz víťazstvá v posledných previerkach nepotrebuje, ale hovorí sa, že predsa len aspoň jedno ďalšie chce. Kolektívna sila a vôľa tímu Tadeja Pogačara ...



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tour_de_france_cycling_83238 676x451 24.7.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťpäťnásobný víťaz etáp na TdF teraz víťazstvá v posledných previerkach nepotrebuje, ale hovorí sa, že predsa len aspoň jedno ďalšie chce.


Kolektívna sila a vôľa tímu Tadeja Pogačara doteraz držala pelotón na uzde, ale s chorobami v radoch sa to môže čoskoro zmeniť. Zostávajú dve náročné horské etapy, ktoré môžu zamiešať kartami v celkovom poradí.

UAE Team Emirates-XRG bobuje s nepríjemnými problémami. Brandon McNulty skončil po 18. etape, Adam Yates bojuje so žalúdočnými problémami a Tim Wellens má bolesti hrdla a len tesne sa dostal do časového limitu vo štvrtok 23. júla.

Tiež sa ukazuje, že Florian Vermeersch je zranený. To znamená, že má hviezdny Slovinec troch mužov pod svojím maximálnym limitom a iba troch úplne fit - sú nimi Isaac del Toro, Felix Grossschartner a Nils Politt.

Niečo skrývajú


Pred tímovým autobusom na začiatku 18. etapy šéf tímu Mauro Gianetti aj športový manažér Joxean Fernández Matxin zľahčovali fámy o tom, že aj ďalší jazdci ochoreli.

Tieto zmiešané správy sú bizarné a len umocňujú pocit, že niečo nie je v poriadku a že sa niečo skrýva. Tieto rozpory narúšajú dôveru a ozývajú sa aj v pelotóne. Súperiace tímy cítia šancu.

Na prvý pohľad sa zdá, že Pogačar je zdravý, ale už teraz sa šepká o jeho bledosti a vo francúzskej národnej televízii sa hovorí, že mal na sebe čierne šortky, pretože by bolo jednoduchšie skryť žalúdočné problémy.

Zrejme to zvládne


Slovinec nezvíťazí na Tour de France len vtedy, ak sám ochorie. Za predpokladu, že zostane relatívne zdravý, dokáže tieto preteky dotiahnuť do konca, aj keby všetci jeho tímoví kolegovia odišli domov. Má viac ako štyri a pol minúty náskok pred druhým Remcom Evenepoelom a takmer sedem minút pred tretím kolegom z UAE Team Emirates-XRG del Torom.

Pogačar je lepší ako jeho zostávajúci súperi a určite by sa dokázal ubrániť všetkému, čo by sa mu v nasledujúcich troch dňoch postavilo do cesty, píše web cyclingnews.com.

Preto môže tím Visma-Lease a Bike ľutovať odstúpenie Dána Jonasa Vingegaarda z pretekov, aktuálne by bol jeho najväčším konkurentom o celkové prvenstvo na "starej dáme".

Kľúčové dve etapy


Hoci je nepravdepodobné, že by sa objavili nejaké nájazdy, ktoré by skutočne ohrozili žltý dres lídra, v nasledujúcich dvoch horských etapách pravdepodobne uvidíme otvorenejšie preteky a úniky.

Vyčerpaný tím UAE by mohol mať problém nejaký prípadný zachytiť. Bude mať menšiu silu na to, aby to dokázali prenasledovať a zabezpečili Pogačarovi etapové víťazstvo.

Dvadsaťpäťnásobný víťaz etáp na TdF teraz víťazstvá v posledných previerkach nepotrebuje, ale hovorí sa, že predsa len aspoň jedno ďalšie chce. Najmä sobotňajšia (25.7.) a predposledná 20. etapa bude kľúčovou v boji o víťaza na Tour de France 2026.


Zdroj: SITA.sk - Pogačar ešte nemá víťazstvo na Tour de France isté. Jeho tímoví kolegovia majú zdravotné problémy a úniky zrejme neukontrolujú © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Choroby etapa Problémy Tour de France 2026 Zdravie
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