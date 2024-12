Liga majstrov: Slovan čaká ďalšia ťažká skúška v Madride s Atleticom

Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká v stredu ďalšia ťažká skúška v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži. Získať čo i len bod na ihrisku Atletica Madrid bude nesmierne náročné, "belasí" si naň naposledy brúsili zuby v Lige majstrov doma s AC Miláno. Po dobrom výkone a prehre 2:3 sa teraz budú chcieť ukázať v metropole Španielska, kam výprava odletela v utorok dopoludnia.





Slovenský majster sa v tejto sezóne predstaví v juhozápadnej Európe už po druhý raz. V druhej polovici októbra prehral v Girone 0:2. Tréner Vladimír Weiss nemá pred stredajším duelom dôvod na radosť, pretože káder sužujú zranenia aj tresty. Pre červenú kartu z uplynulého zápasu nemôže hrať chorvátsky stredopoliar Marko Tolič, v uplynulom ligovom zápase v Žiline nehrali pre zranenia obrancovia Matúš Vojtko a Kevin Wimmer a stredopoliar Juraj Kucka. Stav kľúčového hráča "belasých" Kucku sa ešte bude vyhodnocovať. "Pôjde dnes do tréningu a uvidíme. Posúdime, či by mohol nastúpiť aspoň na časť zápasu," uviedol asistent trénera Boris Kitka.Slovan prehral pod Dubňom 1:2, zatiaľ čo Atletico sa na stredajší duel naladilo triumfom 4:3 nad Sevillou. Španieli zatiaľ v skupine LM nazbierali deväť bodov, keď vyhrali tri z piatich zápasov. Naposledy triumfovali na pôde Sparty Praha 6:0. Slovan je jedným z troch tímov, ktoré prehrali všetkých päť zápasov. Inkasoval 18 gólov – najviac z 36 tímov v ligovej fáze.Atletico hrá v LM každú sezónu od ročníka 2013/14. Dvakrát sa dostal do finále, v rokoch 2014 a 2016 v ňom neuspel s mestským rivalom Realom. Tím trénera Diega Simeoneho vyradil vlani Inter Miláno v osemfinále, potom nestačil vo štvrťfinále na Borussiu Dortmund. Do vyraďovačky postúpil v deviatich z 11 uplynulých účastí, chýbal iba v sezóne 2017/18, no v tomto ročníku triumfoval v Európskej lige UEFA. "Colchoneros" boli v sezóne 2023/24 štvrtí v La Lige, čo je ich najnižšie umiestnenie od ročníka 2011/12, keď skončili na 5. mieste.Slovan hral naposledy v európskej súťaži proti tímu zo Španielska v roku 2011, keď v skupinovej fáze Európskej ligy UEFA prehral doma aj vonku s Bilbaom 1:2. S Atleticom odohrá prvý súťažný zápas vôbec, ale oba tímy si už proti sebe zahrali. Jedna z najväčších legiend Slovana Ferdinand Daučík trénoval Atletico v rokoch 1957-1959 a dosiahol s ním svoje najväčšie trénerské úspechy.V 70. a 80. rokoch sa tím stretli dokopy štyrikrát na rôznych turnajoch v Španielsku. V roku 1970 sa Slovanu podarilo remizovať 1:1, ale potom už nasledovali len prehry. Z toho raz vo finále populárneho turnaja Trofeo Colombino 1972 v Huelve, kde Atletico zvíťazilo 2:1. Zatiaľ posledný zápas sa odohral 5. augusta 1989 a španielsky tím triumfoval 3:1.Stredajší duel na štadióne Metropolitano s kapacitou 70.460 divákov povedie ako hlavný arbiter Manfredas Lukjančukas z Litvy, na čiarach budú jeho krajania Mangirdas Mirauskas a Vytenis Kazlauskas.

tabuľka po 5. kole:



1. FC Liverpool 5 5 0 0 12:1 15



2. Inter Miláno 5 4 1 0 7:0 13



3. FC Barcelona 5 4 0 1 18:5 12



4. Borussia Dortmund 5 4 0 1 16:6 12



5. Atalanta Bergamo 5 3 2 0 11:1 11



6. Bayer Leverkusen 5 3 1 1 11:5 10



7. FC Arsenal 5 3 1 1 8:2 10



8. AS Monaco 5 3 1 1 12:7 10







9. Aston Villa 5 3 1 1 6:1 10



10. Sporting Lisabon 5 3 1 1 10:7 10



11. Stade Brest 5 3 1 1 9:6 10



12. OSC Lille 5 3 1 1 7:5 10



13. Bayern Mníchov 5 3 0 2 12:7 9



14. Benfica Lisabon 5 3 0 2 10:7 9



15. Atletico Madrid 5 3 0 2 11:9 9



16. AC Miláno 5 3 0 2 10:8 9



17. Manchester City 5 2 2 1 13:7 8



18. PSV Eindhoven 5 2 2 1 10:7 8



19. Juventus Turín 5 2 2 1 7:5 8



20. Celtic Glasgow 5 2 2 1 10:10 8



21. Feyenoord Rotterdam 5 2 1 2 10:13 7



22. FC Bruggy 5 2 1 2 4:7 7



23. Dinamo Záhreb 5 2 1 2 10:15 7



24. Real Madrid 5 2 0 3 9:9 6







25. Paríž Saint-Germain 5 1 1 3 3:6 4



26. Šachtar Doneck 5 1 1 3 4:8 4



27. VfB Stuttgart 5 1 1 3 4:11 4



28. Sparta Praha 5 1 1 3 5:14 4



29. Sturm Graz 5 1 0 4 2:6 3



30. FC Girona 5 1 0 4 4:9 3



31. CZ Belehrad 5 1 0 4 9:17 3



32. RB Salzburg 5 1 0 4 3:15 3



33. FC Bologna 5 0 1 4 1:7 1



34. RB Lipsko 5 0 0 5 4:10 0



35. SLOVAN BRATISLAVA 5 0 0 5 4:18 0



36. Young Boys Bern 5 0 0 5 2:17 0







6. kolo ligovej fázy LM:



streda 11. decembra



18.45 Atletico Madrid - ŠK SLOVAN BRATISLAVA /štadión Metropolitano/, Rozhodujú: Lukjančukas - Mirauskas, Kazlauskas (všetci Litva)