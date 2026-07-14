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Majte leto pod kontrolou a vytrénujte organizmus na teploty, ktoré iných zdolajú
Obávate sa nástupu letných horúčav? Vysoké denné aj nočné teploty ale vždy nemusia byť len únavným súbojom s vlastným telom.
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Stačí poznať pár overených postupov, ktoré organizmus naučia hospodáriť s teplom inteligentne a bez zbytočnej únavy.
Aké drobné návyky telo postupne posilnia zvnútra a naučia ho efektívnejšie hospodáriť s energiou?
Striedanie teploty vody trénuje cievny systém organizmu
Studená a teplá voda po sebe nútia cievy sťahovať sa a uvoľňovať, čím sa postupne zlepšuje ich pružnosť aj schopnosť rýchlo reagovať na teplotné výkyvy. Tento princíp cielene využíva odborná hydroterapia, kde sa presne dávkuje teplota vody aj dĺžka expozície podľa aktuálnej kondície klienta. Doma stačí na záver bežnej sprchy pustiť aspoň 20 sekúnd studenej vody na lýtka a predlaktia, kde je koža najcitlivejšia.
Pravidelný pitný režim rozhoduje o výkone tela v teple
Telo stráca potením nielen vodu, ale aj dôležité minerály, preto samotná voda niekedy nestačí pokryť skutočnú potrebu. Odborníci z praxe odporúčajú priebežne dopĺňať draslík a horčík, napríklad cez minerálnu vodu alebo ľahký bylinný nálev s citrónom. Pite po malých dávkach rozložených počas celého dňa, nie veľké množstvo naraz, pretože obličky dokážu spracovať iba obmedzený objem tekutín za hodinu. Osvedčeným pravidlom je mať fľašu stále na dohľad.
Krátkodobý pobyt pri vode dokáže reštartovať nervový systém
Zmena prostredia v kombinácii s vodnými procedúrami dokáže znížiť hladinu kortizolu prekvapivo rýchlo, často už po dvoch až troch dňoch pravidelnej starostlivosti. Práve preto sa čoraz viac ľudí rozhoduje pre relaxačný kúpeľný pobyt, počas ktorého sa strieda vodná terapia s pasívnym odpočinkom a miernym pohybom na čerstvom vzduchu. Telo si tak počas krátkeho času vytvorí novú, pokojnejšiu reakciu na stresovú záťaž spôsobenú vysokými teplotami.
Chladenie tela cez pulzové body funguje rýchlo a spoľahlivo
Zápästia, krk a spánky sú miesta, kde krv prúdi tesne pod povrchom kože, preto sú ideálne na rýchle ochladenie celého organizmu. Priloženie chladného obkladu práve sem ochladí telo rýchlejšie než celá sprcha, pretože ochladená krv sa okamžite rozvádza do obehu. Skúsení športovci túto techniku využívajú pred aj po výkone v horúcom počasí, keďže účinok je citeľný už do pár minút. Osvedčilo sa aj krátke ovlažovanie zátylku počas dňa.
Prispôsobenie stravy teplu znižuje záťaž na trávenie
Ťažké a mastné jedlo núti telo produkovať navyše teplo pri trávení, čo v horúčavách zbytočne zaťažuje obehový aj tráviaci systém súčasne. Skúsení výživoví poradcovia odporúčajú siahnuť po ľahších bielkovinách, sezónnej zelenine a ovocí s vysokým obsahom vody, ako je uhorka či melón. Menšie porcie rozložené počas dňa telu pomôžu udržať stabilnú energiu bez zbytočného prehrievania a bez ťažoby po jedle.
Kvalitný spánok v teple si vyžaduje upravený večerný rituál
Telo potrebuje na kvalitné zaspatie pokles vnútornej teploty približne o pol stupňa Celzia. Vyvetrajte preto spálňu dôkladne tesne pred spaním a vyhnite sa ťažkému jedlu neskoro večer, aby telo nemuselo súčasne tráviť aj ochladzovať. Ľahká sprcha vlažnou, nie studenou vodou pomáha telu rýchlejšie nájsť prirodzený signál na útlm a hlbší spánok bez prebúdzania.
Zdroj obrázka: ollyy/magnific.com
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