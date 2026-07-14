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14. júla 2026

Požiare na Panónskej ceste v Petržalke zničili šesť áut, škoda presiahla 50-tisíc eur – FOTO


Tagy: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Panónska cesta Požiar v Bratislave Požiare

Hasiči a policajti v noci zasahovali pri požiaroch v tesnej blízkosti predajne automobilov a benzínovej pumpy. Policajti vyšetrujú tri požiare, ktoré vypukli v pondelok 13. júla večer a v noci v lokalite ...



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14.7.2026 (SITA.sk) - Hasiči a policajti v noci zasahovali pri požiaroch v tesnej blízkosti predajne automobilov a benzínovej pumpy.


Policajti vyšetrujú tri požiare, ktoré vypukli v pondelok 13. júla večer a v noci v lokalite Panónskej cesty v bratislavskej Petržalke. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Lukáš Pecek, prvý požiar vznikol krátko po 18.30 v trávnatom poraste za areálom predajne automobilov. Po jeho uhasení bol približne o hodinu neskôr nahlásený ďalší, tentokrát už priamo v areáli predajne, kde plamene zasiahli šesť vozidiel.

Predbežná výška spôsobenej škody bola vyčíslená na viac ako 50-tisíc eur, pri udalosti sa nikto nezranil. Následne počas večera policajtov vyslali k ďalšiemu požiaru trávnatej plochy v blízkosti čerpacej stanice na Panónskej ceste. V tomto prípade nedošlo ku škode na majetku ani k zraneniu osôb.

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„Policajti na mieste vykonali potrebné prvotné úkony, ako aj pátranie po možných podozrivých za účelom náležitého objasnenia udalosti," uviedol hovorca. Na mieste požiaru automobilov vykonávali úkony príslušníci Hasičského a záchranného zboru, pričom na miesto sa dostavil aj zisťovateľ príčin požiarov, ktorý nevylúčil úmyselné konanie.

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Vyšetrovaním presných príčin ako aj okolností, ktoré predchádzali vzniku série požiarov, sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V, ktorí preverujú všetky okolnosti vrátane možnej súvislosti medzi jednotlivými požiarmi.

Polícia vyzýva občanov, ktorí boli svedkami týchto udalostí a v čase medzi 18.00 a 20.30 sa pohybovali v okolí Panónskej cesty pri areáli predajne automobilov alebo pri priľahlej benzínovej pumpe a všimli si podozrivé osoby, aby kontaktovali políciu na bezplatnom čísle 158, prípadne formou správy na FB profile Polícia SR – Bratislavský kraj.


Zdroj: SITA.sk - Požiare na Panónskej ceste v Petržalke zničili šesť áut, škoda presiahla 50-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Panónska cesta Požiar v Bratislave Požiare
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