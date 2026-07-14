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14. júla 2026
Požiare na Panónskej ceste v Petržalke zničili šesť áut, škoda presiahla 50-tisíc eur – FOTO
Hasiči a policajti v noci zasahovali pri požiaroch v tesnej blízkosti predajne automobilov a benzínovej pumpy. Policajti vyšetrujú tri požiare, ktoré vypukli v pondelok 13. júla večer a v noci v lokalite ...
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14.7.2026 (SITA.sk) - Hasiči a policajti v noci zasahovali pri požiaroch v tesnej blízkosti predajne automobilov a benzínovej pumpy.
Policajti vyšetrujú tri požiare, ktoré vypukli v pondelok 13. júla večer a v noci v lokalite Panónskej cesty v bratislavskej Petržalke. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Lukáš Pecek, prvý požiar vznikol krátko po 18.30 v trávnatom poraste za areálom predajne automobilov. Po jeho uhasení bol približne o hodinu neskôr nahlásený ďalší, tentokrát už priamo v areáli predajne, kde plamene zasiahli šesť vozidiel.
Predbežná výška spôsobenej škody bola vyčíslená na viac ako 50-tisíc eur, pri udalosti sa nikto nezranil. Následne počas večera policajtov vyslali k ďalšiemu požiaru trávnatej plochy v blízkosti čerpacej stanice na Panónskej ceste. V tomto prípade nedošlo ku škode na majetku ani k zraneniu osôb.
„Policajti na mieste vykonali potrebné prvotné úkony, ako aj pátranie po možných podozrivých za účelom náležitého objasnenia udalosti," uviedol hovorca. Na mieste požiaru automobilov vykonávali úkony príslušníci Hasičského a záchranného zboru, pričom na miesto sa dostavil aj zisťovateľ príčin požiarov, ktorý nevylúčil úmyselné konanie.
Vyšetrovaním presných príčin ako aj okolností, ktoré predchádzali vzniku série požiarov, sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V, ktorí preverujú všetky okolnosti vrátane možnej súvislosti medzi jednotlivými požiarmi.
Polícia vyzýva občanov, ktorí boli svedkami týchto udalostí a v čase medzi 18.00 a 20.30 sa pohybovali v okolí Panónskej cesty pri areáli predajne automobilov alebo pri priľahlej benzínovej pumpe a všimli si podozrivé osoby, aby kontaktovali políciu na bezplatnom čísle 158, prípadne formou správy na FB profile Polícia SR – Bratislavský kraj.
Zdroj: SITA.sk - Požiare na Panónskej ceste v Petržalke zničili šesť áut, škoda presiahla 50-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajti vyšetrujú tri požiare, ktoré vypukli v pondelok 13. júla večer a v noci v lokalite Panónskej cesty v bratislavskej Petržalke. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Lukáš Pecek, prvý požiar vznikol krátko po 18.30 v trávnatom poraste za areálom predajne automobilov. Po jeho uhasení bol približne o hodinu neskôr nahlásený ďalší, tentokrát už priamo v areáli predajne, kde plamene zasiahli šesť vozidiel.
Predbežná výška spôsobenej škody bola vyčíslená na viac ako 50-tisíc eur, pri udalosti sa nikto nezranil. Následne počas večera policajtov vyslali k ďalšiemu požiaru trávnatej plochy v blízkosti čerpacej stanice na Panónskej ceste. V tomto prípade nedošlo ku škode na majetku ani k zraneniu osôb.
„Policajti na mieste vykonali potrebné prvotné úkony, ako aj pátranie po možných podozrivých za účelom náležitého objasnenia udalosti," uviedol hovorca. Na mieste požiaru automobilov vykonávali úkony príslušníci Hasičského a záchranného zboru, pričom na miesto sa dostavil aj zisťovateľ príčin požiarov, ktorý nevylúčil úmyselné konanie.
Vyšetrovaním presných príčin ako aj okolností, ktoré predchádzali vzniku série požiarov, sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V, ktorí preverujú všetky okolnosti vrátane možnej súvislosti medzi jednotlivými požiarmi.
Polícia vyzýva občanov, ktorí boli svedkami týchto udalostí a v čase medzi 18.00 a 20.30 sa pohybovali v okolí Panónskej cesty pri areáli predajne automobilov alebo pri priľahlej benzínovej pumpe a všimli si podozrivé osoby, aby kontaktovali políciu na bezplatnom čísle 158, prípadne formou správy na FB profile Polícia SR – Bratislavský kraj.
Zdroj: SITA.sk - Požiare na Panónskej ceste v Petržalke zničili šesť áut, škoda presiahla 50-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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