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21. júla 2026
Mal by Tibor Gašpar pre kauzu Očistec skončiť ako podpredseda parlamentu? Prieskum priblížil názor Slovákov
Výrazné rozdiely ukázali výsledky podľa volebných preferencií. Takmer 60 percent obyvateľov Slovenska si myslí, že Tibor Gašpar (
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21.7.2026 (SITA.sk) - Výrazné rozdiely ukázali výsledky podľa volebných preferencií.
Takmer 60 percent obyvateľov Slovenska si myslí, že Tibor Gašpar (Smer-SD) by mal pre kauzu Očistec odstúpiť z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Opačný názor má približne pätina opýtaných. Vyplýva to z celoslovenského reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky agentúry AKO pre JOJ24, ktorý sa uskutočnil od 10. do 18. júna 2026 na vzorke tisíc respondentov.
Na otázku, či by mal Gašpar pre kauzu Očistec odstúpiť z postu podpredsedu parlamentu, odpovedalo kladne 59,9 percenta opýtaných. Proti jeho odstúpeniu sa vyslovilo 19,2 percenta ľudí. Odpoveď nevedelo uviesť 18,4 percenta respondentov a 2,5 percenta odmietlo odpovedať.
Požiadavka na odstúpenie prevažovala vo všetkých sledovaných sociodemografických kategóriách a medzi voličmi všetkých politických strán s výnimkou Smeru-SD. Nadpriemerne ju podporovali mladší respondenti, ľudia s vyšším vzdelaním, obyvatelia Bratislavského, Trnavského, Žilinského a Prešovského kraja a voliči opozičných strán.
Proti odstúpeniu sa nadpriemerne vyslovovali ľudia vo veku 50 rokov a viac, respondenti s najnižším vzdelaním, obyvatelia Banskobystrického a Košického kraja, voliči koaličných strán, Republiky a strany Právo na pravdu.
Názor, že Gašpar by mal odstúpiť, prevládal u mužov aj žien. Najvyššiu podporu malo Gašparovo odstúpenie medzi ľuďmi vo veku od 34 do 49 rokov. Za jeho odchod sa vyslovilo 66 percent z nich. Medzi respondentmi vo veku od 18 do 33 rokov to bolo 65 percent, vo vekovej skupine od 50 do 65 rokov 56 percent a medzi ľuďmi vo veku 66 a viac rokov 49 percent.
Podpora odstúpenia výrazne rastie so vzdelaním. Medzi vysokoškolsky vzdelanými respondentmi si 72 percent myslí, že by mal Gašpar odísť, pričom 59 percent z nich odpovedalo „určite áno“. Medzi ľuďmi so stredoškolským vzdelaním s maturitou podporilo odstúpenie 63 percent opýtaných. V skupine so základným alebo stredoškolským vzdelaním bez maturity to bolo 51 percent.
Výrazné rozdiely ukázali výsledky podľa volebných preferencií. Gašparovo odstúpenie podporuje 97 percent voličov Demokratov, 93 percent voličov Progresívneho Slovenska, 98 percent priaznivcov SaS, 86 percent voličov KDH a 84 percent sympatizantov Hnutia Slovensko. Medzi voličmi hnutia Sme rodina sa za jeho odchod vyslovilo 73 percent respondentov. Za odstúpenie sa vyslovila aj väčšina voličov Hlasu-SD. Podporilo ho 45 percent z nich, zatiaľ čo 36 percent bolo proti.
Medzi voličmi Republiky si odchod želá 45 percent respondentov a 33 percent si myslí, že Gašpar by nemal odstúpiť. V prípade SNS podporilo odstúpenie 39 percent a odmietlo ho 34 percent opýtaných. Jedinou stranou, medzi voličmi ktorej neprevládol názor, že by mal Gašpar odstúpiť, bol Smer-SD. Za jeho odchod sa vyslovilo 32 percent priaznivcov strany, kým 57 percent si myslí, že by nemal odstúpiť.
Zdroj: SITA.sk - Mal by Tibor Gašpar pre kauzu Očistec skončiť ako podpredseda parlamentu? Prieskum priblížil názor Slovákov © SITA Všetky práva vyhradené.
Takmer 60 percent obyvateľov Slovenska si myslí, že Tibor Gašpar (Smer-SD) by mal pre kauzu Očistec odstúpiť z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Opačný názor má približne pätina opýtaných. Vyplýva to z celoslovenského reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky agentúry AKO pre JOJ24, ktorý sa uskutočnil od 10. do 18. júna 2026 na vzorke tisíc respondentov.
Na otázku, či by mal Gašpar pre kauzu Očistec odstúpiť z postu podpredsedu parlamentu, odpovedalo kladne 59,9 percenta opýtaných. Proti jeho odstúpeniu sa vyslovilo 19,2 percenta ľudí. Odpoveď nevedelo uviesť 18,4 percenta respondentov a 2,5 percenta odmietlo odpovedať.
Prevažuje požiadavka na odstúpenie
Požiadavka na odstúpenie prevažovala vo všetkých sledovaných sociodemografických kategóriách a medzi voličmi všetkých politických strán s výnimkou Smeru-SD. Nadpriemerne ju podporovali mladší respondenti, ľudia s vyšším vzdelaním, obyvatelia Bratislavského, Trnavského, Žilinského a Prešovského kraja a voliči opozičných strán.
Proti odstúpeniu sa nadpriemerne vyslovovali ľudia vo veku 50 rokov a viac, respondenti s najnižším vzdelaním, obyvatelia Banskobystrického a Košického kraja, voliči koaličných strán, Republiky a strany Právo na pravdu.
Názor, že Gašpar by mal odstúpiť, prevládal u mužov aj žien. Najvyššiu podporu malo Gašparovo odstúpenie medzi ľuďmi vo veku od 34 do 49 rokov. Za jeho odchod sa vyslovilo 66 percent z nich. Medzi respondentmi vo veku od 18 do 33 rokov to bolo 65 percent, vo vekovej skupine od 50 do 65 rokov 56 percent a medzi ľuďmi vo veku 66 a viac rokov 49 percent.
Stranícke preferencie ukázali rozdiely
Podpora odstúpenia výrazne rastie so vzdelaním. Medzi vysokoškolsky vzdelanými respondentmi si 72 percent myslí, že by mal Gašpar odísť, pričom 59 percent z nich odpovedalo „určite áno“. Medzi ľuďmi so stredoškolským vzdelaním s maturitou podporilo odstúpenie 63 percent opýtaných. V skupine so základným alebo stredoškolským vzdelaním bez maturity to bolo 51 percent.
Výrazné rozdiely ukázali výsledky podľa volebných preferencií. Gašparovo odstúpenie podporuje 97 percent voličov Demokratov, 93 percent voličov Progresívneho Slovenska, 98 percent priaznivcov SaS, 86 percent voličov KDH a 84 percent sympatizantov Hnutia Slovensko. Medzi voličmi hnutia Sme rodina sa za jeho odchod vyslovilo 73 percent respondentov. Za odstúpenie sa vyslovila aj väčšina voličov Hlasu-SD. Podporilo ho 45 percent z nich, zatiaľ čo 36 percent bolo proti.
Medzi voličmi Republiky si odchod želá 45 percent respondentov a 33 percent si myslí, že Gašpar by nemal odstúpiť. V prípade SNS podporilo odstúpenie 39 percent a odmietlo ho 34 percent opýtaných. Jedinou stranou, medzi voličmi ktorej neprevládol názor, že by mal Gašpar odstúpiť, bol Smer-SD. Za jeho odchod sa vyslovilo 32 percent priaznivcov strany, kým 57 percent si myslí, že by nemal odstúpiť.
Zdroj: SITA.sk - Mal by Tibor Gašpar pre kauzu Očistec skončiť ako podpredseda parlamentu? Prieskum priblížil názor Slovákov © SITA Všetky práva vyhradené.
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