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21. júla 2026

Spojené štáty s Iránom ešte ani zďaleka neskončili, pohrozil Trump


Tagy: Iránsky jadrový program iránsky režim Útok na Irán Vojna na Blízkom východe

Americký prezident pohrozil ďalšími útokmi na iránske jadrové zariadenia a tvrdí, že Teheránu by obnova súčasných škôd trvala viac ako dve desaťročia. Americký prezident



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trump_us_lebanon_82_2_ 676x451 21.7.2026 (SITA.sk) - Americký prezident pohrozil ďalšími útokmi na iránske jadrové zariadenia a tvrdí, že Teheránu by obnova súčasných škôd trvala viac ako dve desaťročia.


Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty ešte zďaleka neskončili s Iránom, a pohrozil ďalšími vojenskými útokmi.

Ako možný cieľ označil podzemný jadrový komplex pri meste Natanz, o ktorom západné spravodajské služby predpokladajú, že v ňom Irán buduje nepriznané zariadenie na obohacovanie uránu.

Čoskoro a tvrdo


„Túto oblasť zasiahneme už čoskoro a veľmi tvrdo,“ povedal Trump. Dodal, že za bežných okolností by ciele vojenských operácií vopred nezverejňoval, no podľa jeho slov „s tým aj tak nemôžu nič urobiť“.

Americký prezident zároveň odhadol, že Iránu by obnova škôd spôsobených doterajšími útokmi trvala viac ako 20 rokov.

Vyjadril sa tak počas stretnutia s libanonským prezidentom Josephom Aúnom v Bielom dome.

Ešte neodchádzame


„Ak by sme teraz odišli, Iránu by trvalo 20 až 25 rokov, kým by sa obnovil. Ale ešte sme zďaleka neskončili... Ešte neodchádzame,“ vyhlásil Trump.

Irán v utorok zintenzívnil svoje útoky na Blízkom východe dva týždne po obnovení vojny so Spojenými štátmi. Terčom útokov sa podľa AFP stali Jordánsko, Kuvajt a Bahrajn.


Zdroj: SITA.sk - Spojené štáty s Iránom ešte ani zďaleka neskončili, pohrozil Trump © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Iránsky jadrový program iránsky režim Útok na Irán Vojna na Blízkom východe
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