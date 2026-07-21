|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 21.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Daniel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. júla 2026
Spojené štáty s Iránom ešte ani zďaleka neskončili, pohrozil Trump
Americký prezident pohrozil ďalšími útokmi na iránske jadrové zariadenia a tvrdí, že Teheránu by obnova súčasných škôd trvala viac ako dve desaťročia. Americký prezident
Zdieľať
21.7.2026 (SITA.sk) - Americký prezident pohrozil ďalšími útokmi na iránske jadrové zariadenia a tvrdí, že Teheránu by obnova súčasných škôd trvala viac ako dve desaťročia.
Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty ešte zďaleka neskončili s Iránom, a pohrozil ďalšími vojenskými útokmi.
Ako možný cieľ označil podzemný jadrový komplex pri meste Natanz, o ktorom západné spravodajské služby predpokladajú, že v ňom Irán buduje nepriznané zariadenie na obohacovanie uránu.
„Túto oblasť zasiahneme už čoskoro a veľmi tvrdo,“ povedal Trump. Dodal, že za bežných okolností by ciele vojenských operácií vopred nezverejňoval, no podľa jeho slov „s tým aj tak nemôžu nič urobiť“.
Americký prezident zároveň odhadol, že Iránu by obnova škôd spôsobených doterajšími útokmi trvala viac ako 20 rokov.
Vyjadril sa tak počas stretnutia s libanonským prezidentom Josephom Aúnom v Bielom dome.
„Ak by sme teraz odišli, Iránu by trvalo 20 až 25 rokov, kým by sa obnovil. Ale ešte sme zďaleka neskončili... Ešte neodchádzame,“ vyhlásil Trump.
Irán v utorok zintenzívnil svoje útoky na Blízkom východe dva týždne po obnovení vojny so Spojenými štátmi. Terčom útokov sa podľa AFP stali Jordánsko, Kuvajt a Bahrajn.
Zdroj: SITA.sk - Spojené štáty s Iránom ešte ani zďaleka neskončili, pohrozil Trump © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty ešte zďaleka neskončili s Iránom, a pohrozil ďalšími vojenskými útokmi.
Ako možný cieľ označil podzemný jadrový komplex pri meste Natanz, o ktorom západné spravodajské služby predpokladajú, že v ňom Irán buduje nepriznané zariadenie na obohacovanie uránu.
Čoskoro a tvrdo
„Túto oblasť zasiahneme už čoskoro a veľmi tvrdo,“ povedal Trump. Dodal, že za bežných okolností by ciele vojenských operácií vopred nezverejňoval, no podľa jeho slov „s tým aj tak nemôžu nič urobiť“.
Americký prezident zároveň odhadol, že Iránu by obnova škôd spôsobených doterajšími útokmi trvala viac ako 20 rokov.
Vyjadril sa tak počas stretnutia s libanonským prezidentom Josephom Aúnom v Bielom dome.
Ešte neodchádzame
„Ak by sme teraz odišli, Iránu by trvalo 20 až 25 rokov, kým by sa obnovil. Ale ešte sme zďaleka neskončili... Ešte neodchádzame,“ vyhlásil Trump.
Irán v utorok zintenzívnil svoje útoky na Blízkom východe dva týždne po obnovení vojny so Spojenými štátmi. Terčom útokov sa podľa AFP stali Jordánsko, Kuvajt a Bahrajn.
Zdroj: SITA.sk - Spojené štáty s Iránom ešte ani zďaleka neskončili, pohrozil Trump © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Predseda parlamentu Raši si v Košariskách uctil 146. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika
Predseda parlamentu Raši si v Košariskách uctil 146. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika
<< predchádzajúci článok
Mal by Tibor Gašpar pre kauzu Očistec skončiť ako podpredseda parlamentu? Prieskum priblížil názor Slovákov
Mal by Tibor Gašpar pre kauzu Očistec skončiť ako podpredseda parlamentu? Prieskum priblížil názor Slovákov