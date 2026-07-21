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21. júla 2026

Microsoft vloží miliardy do partnerstva s Mistralom, chce posilniť európsku AI infraštruktúru


Tagy: AI modely Cloudové riešenie Cloudové služby Umelá inteligencia

Francúzsky vývojár umelej inteligencie poskytne výpočtovú kapacitu pre cloudové služby Microsoftu, spolupráca má znížiť závislosť Európy od amerických technológií. Spoločnosť



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india_ai_summit_76323 676x451 21.7.2026 (SITA.sk) - Francúzsky vývojár umelej inteligencie poskytne výpočtovú kapacitu pre cloudové služby Microsoftu, spolupráca má znížiť závislosť Európy od amerických technológií.


Spoločnosť Microsoft v utorok oznámila uzavretie viacmiliardového partnerstva s francúzskou firmou Mistral AI, na základe ktorého si prenajme jej infraštruktúru pre umelú inteligenciu (AI).

Obe spoločnosti uviedli, že spolupráca má posilniť európsku AI infraštruktúru a pomôcť uspokojiť rastúci dopyt po cloudových a AI službách v Európe.

Európa a AI


Finančnú hodnotu dohody ani rozsah poskytovanej výpočtovej kapacity spoločnosti nezverejnili. Súčasťou partnerstva bude aj sprístupnenie modelov umelej inteligencie Mistral zákazníkom Microsoftu prostredníctvom jeho služieb vrátane asistenta Copilot.

Prezident Microsoftu Brad Smith uviedol, že Európa by mala mať prístup k najvyspelejším riešeniam umelej inteligencie bez toho, aby stratila kontrolu nad svojimi dátami, prevádzkou alebo digitálnou budúcnosťou.

Skvelá perspektíva


Mistral AI, ktorý vznikol pred tromi rokmi, investuje štyri miliardy eur do budovania dátových centier vo Francúzsku a ďalších európskych krajinách.

Spoločnosť plánuje do roku 2027 dosiahnuť výpočtovú kapacitu 200 megawattov a do roku 2030 ju zvýšiť na jeden gigawatt.


Zdroj: SITA.sk - Microsoft vloží miliardy do partnerstva s Mistralom, chce posilniť európsku AI infraštruktúru © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: AI modely Cloudové riešenie Cloudové služby Umelá inteligencia
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