Štvrtok 21.8.2025
Úvodná strana
Denník - Správy
21. augusta 2025
Ruský hliadkový čln v Čiernom mori zničila laserom navádzaná raketa
Ukrajinská vojenská spravodajská služba uviedla, že zaútočila na ruský hliadkový čln v Čiernom mori neďaleko okupovanej obce Zaliznyj Port v Chersonskej oblasti a zabila päť členov posádky. Spravodajská ...
21.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská vojenská spravodajská služba uviedla, že zaútočila na ruský hliadkový čln v Čiernom mori neďaleko okupovanej obce Zaliznyj Port v Chersonskej oblasti a zabila päť členov posádky. Spravodajská služba sa vyjadrila, že útok podnikla v stredu raketou navádzanou laserovým zameriavačom ovládaným z dronu. Informuje o to web Kyiv Independent, ktorý dodáva, že správu nedokáže overiť.
Obec Zaliznyj Port, ktorá leží na brehu Čierneho mora, bola pred vojnou obľúbeným čiernomorským letoviskom. V roku 2022 ju okupovala ruská armáda. Zaliznyj Port sa nachádza približne 60 kilometrov južne od mesta Cherson ležiaceho na západnom brehu rieky Dneper, z ktorého ruskí vojaci ustúpili.
Koncom júla výsadok špeciálnej jednotky ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby zlikvidoval ruské sily na čiernomorskom ostrove Tendrivská kosa, ktorý je súčasťou Chersonskej oblasti. Ukrajinskí vojaci tam zničili ruské zbrane a personál.
Zdroj: SITA.sk - Ruský hliadkový čln v Čiernom mori zničila laserom navádzaná raketa © SITA Všetky práva vyhradené.
