Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

21. augusta 2025

Ruský hliadkový čln v Čiernom mori zničila laserom navádzaná raketa


Tagy: Chersonská oblasť vojna na Ukrajine

Ukrajinská vojenská spravodajská služba uviedla, že zaútočila na ruský hliadkový čln v Čiernom mori neďaleko okupovanej obce Zaliznyj Port v Chersonskej oblasti a zabila päť členov posádky. Spravodajská ...



Zdieľať
russia_navy_drills_15918 676x378 21.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská vojenská spravodajská služba uviedla, že zaútočila na ruský hliadkový čln v Čiernom mori neďaleko okupovanej obce Zaliznyj Port v Chersonskej oblasti a zabila päť členov posádky. Spravodajská služba sa vyjadrila, že útok podnikla v stredu raketou navádzanou laserovým zameriavačom ovládaným z dronu. Informuje o to web Kyiv Independent, ktorý dodáva, že správu nedokáže overiť.


Obec Zaliznyj Port, ktorá leží na brehu Čierneho mora, bola pred vojnou obľúbeným čiernomorským letoviskom. V roku 2022 ju okupovala ruská armáda. Zaliznyj Port sa nachádza približne 60 kilometrov južne od mesta Cherson ležiaceho na západnom brehu rieky Dneper, z ktorého ruskí vojaci ustúpili.

Koncom júla výsadok špeciálnej jednotky ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby zlikvidoval ruské sily na čiernomorskom ostrove Tendrivská kosa, ktorý je súčasťou Chersonskej oblasti. Ukrajinskí vojaci tam zničili ruské zbrane a personál.


Zdroj: SITA.sk - Ruský hliadkový čln v Čiernom mori zničila laserom navádzaná raketa © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Chersonská oblasť vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Opozícia si uctila pamiatku obetí okupácie z augusta 1968, podľa Remišovej opäť čelíme imperiálnej politike Ruska
<< predchádzajúci článok
Mala som pocit, že sme dve zarputilé bojovníčky – každá za svoju pravdu, spomína Jana Bittó Cigániková na Annu Záborskú

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 