Sobota 9.5.2026
Meniny má Roland
09. mája 2026
Malatinec: Cítime sa byť ako poslanci oklamaní, zmeny vo Fonde na podporu umenia majú negatívny dopad na kultúru – VIDEO
Malatinec kritizuje zmeny vo Fonde na podporu umenia.
9.5.2026 (SITA.sk) - Malatinec kritizuje zmeny vo Fonde na podporu umenia.
Zmeny vo Fonde na podporu umenia (FPU) vyvolávajú podľa poslanca Národnej rady SR Romana Malatinca (Strana vidieka) nespokojnosť naprieč kultúrnou obcou a prinášajú vážne problémy pri plánovaní podujatí. Uviedol to v rozhovore pre SITA.
Organizátori nevedia plánovať podujatia
„V Národnej rade sme dali dôveru našim koaličným partnerom - Slovenskej národnej strane, kde sme hovorili o Fonde na podporu umenia, že treba tam urobiť zmenu. Cítime sa byť ako poslanci oklamaní, pretože to, čo bolo deklarované, sa nenaplnilo,“ povedal. Dopady zmien dnes podľa neho výrazne negatívne zasahujú kultúrny sektor.
Malatinec pripomenul, že cieľom úprav vo fonde mala byť efektívnejšia podpora kultúry, no realita ukazuje opak. Za jeden z hlavných problémov označil nepredvídateľnosť financovania. Organizátori podujatí ani niekoľko týždňov pred ich konaním nevedia, či získajú podporu. Kritizoval aj zrušenie viacročných zmlúv, ktoré podľa neho zabezpečovali stabilitu pre dlhodobo etablované podujatia.
Spomenul aj Šimkovičovú
Rovnako problematické sú podľa neho tzv. miešané komisie, ktoré nahradili odborné hodnotiace orgány pre jednotlivé segmenty kultúry. Ďalším problémom je podľa Malatinca nastavenie oprávnených nákladov tak, že z podpory vypadli kľúčové položky, ako sú technické zabezpečenie podujatí. Ako zdôraznil, zvuk, svetlo či javisko patria medzi najväčšie náklady organizátorov a bez ich financovania je realizácia podujatí ohrozená.
Poslanec zároveň informoval, že inicioval stretnutie so zástupcami približne 40 kultúrnych organizácií z celého Slovenska, ktorí potvrdili negatívne dopady zmien. Na základe týchto diskusií pripravuje návrh úprav fungovania fondu, ktorý chce predstaviť koaličným aj opozičným poslancom. „Som presvedčený, že existuje riešenie, ktoré môže priniesť stabilitu aj väčší pokoj do sektora,“ dodal.
Podľa neho by si ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) mohla spraviť skúšku a postaviť si za seba pred Národnou radou SR všetkých ľudí, ktorí súhlasia s jej kultúrnou politikou. Poslanec naznačil, že by ich nemuselo byť veľa.
Malatinec tiež uviedol, že zvažuje kandidatúru na predsedu Banskobystrického kraja.
>>>> Celý rozhovor s Romanom Malatincom
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
Zdroj: SITA.sk - Malatinec: Cítime sa byť ako poslanci oklamaní, zmeny vo Fonde na podporu umenia majú negatívny dopad na kultúru – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
