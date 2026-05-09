Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 9.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Roland
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. mája 2026

Malatinec: Cítime sa byť ako poslanci oklamaní, zmeny vo Fonde na podporu umenia majú negatívny dopad na kultúru – VIDEO


Tagy: Kultúrna obec Ministerka kultúry SR Rozhovory zo Štúdia SITA

Malatinec kritizuje zmeny vo Fonde na podporu umenia. Zmeny vo Fonde na podporu umenia (FPU) vyvolávajú podľa poslanca Národnej rady ...



Zdieľať
9.5.2026 (SITA.sk) - Malatinec kritizuje zmeny vo Fonde na podporu umenia.


Zmeny vo Fonde na podporu umenia (FPU) vyvolávajú podľa poslanca Národnej rady SR Romana Malatinca (Strana vidieka) nespokojnosť naprieč kultúrnou obcou a prinášajú vážne problémy pri plánovaní podujatí. Uviedol to v rozhovore pre SITA.

Organizátori nevedia plánovať podujatia


„V Národnej rade sme dali dôveru našim koaličným partnerom - Slovenskej národnej strane, kde sme hovorili o Fonde na podporu umenia, že treba tam urobiť zmenu. Cítime sa byť ako poslanci oklamaní, pretože to, čo bolo deklarované, sa nenaplnilo,“ povedal. Dopady zmien dnes podľa neho výrazne negatívne zasahujú kultúrny sektor.




Malatinec pripomenul, že cieľom úprav vo fonde mala byť efektívnejšia podpora kultúry, no realita ukazuje opak. Za jeden z hlavných problémov označil nepredvídateľnosť financovania. Organizátori podujatí ani niekoľko týždňov pred ich konaním nevedia, či získajú podporu. Kritizoval aj zrušenie viacročných zmlúv, ktoré podľa neho zabezpečovali stabilitu pre dlhodobo etablované podujatia.

Spomenul aj Šimkovičovú


Rovnako problematické sú podľa neho tzv. miešané komisie, ktoré nahradili odborné hodnotiace orgány pre jednotlivé segmenty kultúry. Ďalším problémom je podľa Malatinca nastavenie oprávnených nákladov tak, že z podpory vypadli kľúčové položky, ako sú technické zabezpečenie podujatí. Ako zdôraznil, zvuk, svetlo či javisko patria medzi najväčšie náklady organizátorov a bez ich financovania je realizácia podujatí ohrozená.



Poslanec zároveň informoval, že inicioval stretnutie so zástupcami približne 40 kultúrnych organizácií z celého Slovenska, ktorí potvrdili negatívne dopady zmien. Na základe týchto diskusií pripravuje návrh úprav fungovania fondu, ktorý chce predstaviť koaličným aj opozičným poslancom. „Som presvedčený, že existuje riešenie, ktoré môže priniesť stabilitu aj väčší pokoj do sektora,“ dodal.

Podľa neho by si ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) mohla spraviť skúšku a postaviť si za seba pred Národnou radou SR všetkých ľudí, ktorí súhlasia s jej kultúrnou politikou. Poslanec naznačil, že by ich nemuselo byť veľa.



Malatinec tiež uviedol, že zvažuje kandidatúru na predsedu Banskobystrického kraja.

>>>> Celý rozhovor s Romanom Malatincom



Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita




Zdroj: SITA.sk - Malatinec: Cítime sa byť ako poslanci oklamaní, zmeny vo Fonde na podporu umenia majú negatívny dopad na kultúru – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kultúrna obec Ministerka kultúry SR Rozhovory zo Štúdia SITA
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
SaS predložila novelu volebného zákona, reaguje na zistenia ombudsmana Dobrovodského
<< predchádzajúci článok
Britský premiér Starmer po debakli v komunálnych voľbách sľubuje, že bude viac počúvať voličov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 