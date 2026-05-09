 24hod.sk    Z domova

09. mája 2026

SaS predložila novelu volebného zákona, reaguje na zistenia ombudsmana Dobrovodského


SaS navrhuje zmenu volebného zákona.



9.5.2026 (SITA.sk) - SaS navrhuje zmenu volebného zákona.

Opozičná SaS navrhuje zmenu volebného zákona. V novele chcú odstrániť dlhodobú nerovnosť volebného práva v komunálnych a krajských voľbách. Informoval o tom poslanec Národnej rady (NR) SR Ondrej Dostál, ktorý spolu s poslankyňami z poslaneckého klubu SaS Martinou Bajo Holečkovou a Máriou Kolíkovou predložil v piatok návrh do podateľne parlamentu.



Presné pravidlá pre volebné obvody


„Legislatívna iniciatíva, o ktorej by mal parlament rokovať na májovej schôdzi, priamo reaguje na podnet verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského. Ten vo svojom prieskume zistil, že až v 75 percentách samosprávnych krajov a v 79 percentách preverovaných miest dochádza k protiústavnému určovaniu volebných obvodov, čo spôsobuje, že hlasy voličov majú v rámci tej istej samosprávy výrazne odlišnú váhu,“ priblížil Dostál.



Cieľom predloženého návrhu je podľa poslanca zaviesť jasné a exaktné pravidlá, ktoré zabránia manipulácii s veľkosťou volebných obvodov a zabezpečia dodržiavanie princípu „jeden človek – jeden hlas“. Poslanci navrhujú stanoviť maximálnu 15-percentnú odchýlku v počte obyvateľov pripadajúcich na jedného poslanca, čo podľa nich zodpovedá medzinárodným štandardom Benátskej komisie.



Výnimky chcú zrušiť


„Návrh zároveň ruší doterajšiu výnimku pre Bratislavu a novo zavádzanú výnimku pre Košice, ktoré nútia tieto mestá vytvárať nerovnomerne zaľudnené obvody kopírujúce hranice mestských častí, čím v praxi dochádzalo k diskriminácii voličov vo väčších častiach mesta,“ uviedol Dostál. Pripomenul, že ombudsman pre to napadol zákony o Bratislave a Košiciach na ústavnom súde. „Obrátil sa aj na poslancov s výzvou, aby zmenili viaceré zákony tak, aby sa zabezpečila férovosť volebných obvodov a rovnosť hlasov v samosprávnych voľbách,“ dodal.



Dostál spresnil, že ich poslanecký návrh do budúcnosti určuje, že samosprávy musia rozhodnúť o volebných obvodoch najneskôr jeden rok pred voľbami. Tohtoročných komunálnych volieb sa to však ešte týkať nebude. „Už pre tohtoročné voľby do orgánov samosprávy obcí a krajov, ktoré sa majú konať 24. októbra, navrhujeme kratšie lehoty pre prokuratúru a správne súdy tak, aby sa prípadné nezákonné určenie obvodov stihlo preveriť a napraviť ešte pred samotným konaním volieb,“ uzavrel poslanec.




Zdroj: SITA.sk - SaS predložila novelu volebného zákona, reaguje na zistenia ombudsmana Dobrovodského © SITA Všetky práva vyhradené.

