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30. júna 2026

Malé firmy čelia rastúcim problémom pod tlakom vojnových výdavkov


Tagy: Ruská ekonomika Rusko-ukrajinský konflikt sankcie voči Rusku Vojna na Ukrajine

Rastúce dane, vysoká inflácia a opatrnejší spotrebitelia zhoršujú situáciu malých podnikateľov v Rusku. Kým obranný priemysel profituje z masívnych štátnych výdavkov na vojnu, mnohé menšie firmy zápasia o ...



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gettyimages 2256850572 676x380 30.6.2026 (SITA.sk) - Rastúce dane, vysoká inflácia a opatrnejší spotrebitelia zhoršujú situáciu malých podnikateľov v Rusku. Kým obranný priemysel profituje z masívnych štátnych výdavkov na vojnu, mnohé menšie firmy zápasia o prežitie.


Zatvorené prevádzky a vývesky oznamujúce prenájom priestorov sú v ruskom meste Mytišči na predmestí Moskvy čoraz častejším obrazom. Malé podniky podľa miestnych podnikateľov pociťujú dôsledky spomaľujúcej sa ekonomiky, ktorú zaťažujú vysoké vojnové výdavky, rast daní a pretrvávajúca inflácia.

Majiteľka lekárne, ktorá podniká už 12 rokov, pre agentúru AFP uviedla, že jej podnikanie je „na posledných nohách“ a zvažuje jeho úplné ukončenie. Kritizovala najmä zvyšovanie daní a nové regulačné opatrenia, ktoré podľa nej výrazne znižujú ziskovosť. „Hneď ako sa začali vojenské akcie na Ukrajine, začali sme pociťovať infláciu,“ povedala.

Ruská ekonomika bola po začiatku invázie na Ukrajinu vystavená rozsiahlym západným sankciám. Vysoké štátne výdavky na armádu spočiatku pomáhali tlmiť negatívne hospodárske dôsledky konfliktu. Výdavky na obranu sa zvýšili približne na osem percent hrubého domáceho produktu, čo predstavuje najvyššiu úroveň od obdobia studenej vojny. Civilný sektor však podľa odborníkov z tejto situácie neťaží. Rusko navyše na začiatku roka 2026 zaznamenalo prvý štvrťročný hospodársky pokles za posledné tri roky.

Expert na ruskú ekonomiku Alexander Koľandr označil súčasný model za „dvojúrovňovú ekonomiku“. Podľa neho sa štátom podporovaný obranný priemysel vyvíja priaznivo, zatiaľ čo väčšina ostatných odvetví čelí problémom. Spotrebitelia podľa neho odkladajú väčšie nákupy a nemajú takú kúpnu silu ako v prvých rokoch vojny. Najväčší tlak preto pociťujú podnikatelia a odborné profesie, ktoré z vojnových výdavkov neprofitujú.

Majiteľka manikérskeho salónu Žanna uviedla, že pre rast nákladov musela opustiť vlastné priestory a presťahovať sa do zdieľaného štúdia. „Vidím pokles počtu klientov pre nestabilnú finančnú situáciu. Všetky náklady sa zvýšili a zákazníci si vyberajú lacnejšie služby alebo ich úplne vynechávajú,“ povedala. Dodala, že viaceré daňové zmeny, vrátane zvýšenia DPH a zrušenia zvýhodneného režimu pre najmenšie firmy, situáciu ešte zhoršili.

Podobné problémy opisuje aj Alina, ktorá spolu s manželom vlastnila obchod s potravinami. Prevádzku už zatvorili a hľadajú nového nájomcu. Tvrdí, že kúpna sila zákazníkov výrazne klesla a jej daňové zaťaženie sa po nových pravidlách zvýšilo približne pätnásťnásobne. „Od roku 2015 pracujeme poctivo a riadne platíme dane. Teraz sa zdá, že nás chcú úplne doraziť,“ uviedla. Podľa nej sa mnohí podnikatelia pýtajú, či im za týchto podmienok nezostáva už len ukončiť činnosť.


Zdroj: SITA.sk - Malé firmy čelia rastúcim problémom pod tlakom vojnových výdavkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruská ekonomika Rusko-ukrajinský konflikt sankcie voči Rusku Vojna na Ukrajine
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