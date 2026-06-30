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30. júna 2026
Termín referenda sa blíži, o vydanie hlasovacieho preukazu môžete požiadať už len osobne
Voliči budú v referende rozhodovať o doživotnej rente a obnovení Úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. V rámci nadchádzajúceho referenda, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, voliči, ktorí nebudú ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - Voliči budú v referende rozhodovať o doživotnej rente a obnovení Úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA.
V rámci nadchádzajúceho referenda, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, voliči, ktorí nebudú môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môžu požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu, a to do piatku 3. júla.
Pripomína to na svojej internetovej stránke Ministerstvo vnútra SR s tým, že možné je tak urobiť len osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Písomne alebo elektronicky bolo možné o preukaz požiadať do 15. júna.
„Obec voličovi vydá hlasovací preukaz na základe jeho žiadosti a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku,“ uviedlo ministerstvo vnútra.
Doplnilo, že volič je následne povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.
Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady SR, teda ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku. Hlasovať v referende je možné aj poštou, pričom konkrétne tak môže urobiť volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR, prípadne má trvalý pobyt na území SR, a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.
Požiadať o takúto voľbu však bolo potrebné do 13. mája. V rámci účasti na referende je volič povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu.
„Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom,“ pripomenul rezort vnútra. Každý volič sa podľa zákona musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.
„Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“ osobitne pre každú otázku. Ak nie je hlasovací lístok upravený ustanoveným spôsobom, je neplatný,“ upozornilo ministerstvo vnútra. Doplnilo, že upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.
Aktuálne referendum sa uskutoční v sobotu 4. júla od 07:00 do 22:00. Voliči konkrétne rozhodnú o otázkach: „1. Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, ustanovenej v § 24a ods. 1 písm. b) zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení?“ a „2. Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?“.
Podľa Ústavy SR sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
Zdroj: SITA.sk - Termín referenda sa blíži, o vydanie hlasovacieho preukazu môžete požiadať už len osobne © SITA Všetky práva vyhradené.
V rámci nadchádzajúceho referenda, ktoré sa uskutoční v sobotu 4. júla, voliči, ktorí nebudú môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môžu požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu, a to do piatku 3. júla.
Pripomína to na svojej internetovej stránke Ministerstvo vnútra SR s tým, že možné je tak urobiť len osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Písomne alebo elektronicky bolo možné o preukaz požiadať do 15. júna.
„Obec voličovi vydá hlasovací preukaz na základe jeho žiadosti a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku,“ uviedlo ministerstvo vnútra.
Právo hlasovať
Doplnilo, že volič je následne povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.
Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady SR, teda ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku. Hlasovať v referende je možné aj poštou, pričom konkrétne tak môže urobiť volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR, prípadne má trvalý pobyt na území SR, a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.
Požiadať o takúto voľbu však bolo potrebné do 13. mája. V rámci účasti na referende je volič povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu.
Priebeh hlasovania
„Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom,“ pripomenul rezort vnútra. Každý volič sa podľa zákona musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.
„Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“ osobitne pre každú otázku. Ak nie je hlasovací lístok upravený ustanoveným spôsobom, je neplatný,“ upozornilo ministerstvo vnútra. Doplnilo, že upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.
Aktuálne referendum sa uskutoční v sobotu 4. júla od 07:00 do 22:00. Voliči konkrétne rozhodnú o otázkach: „1. Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, ustanovenej v § 24a ods. 1 písm. b) zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení?“ a „2. Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?“.
Podľa Ústavy SR sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
Zdroj: SITA.sk - Termín referenda sa blíži, o vydanie hlasovacieho preukazu môžete požiadať už len osobne © SITA Všetky práva vyhradené.
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