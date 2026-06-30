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30. júna 2026

Tragická nehoda kamióna na D2: Vodič zraneniam podľahol, dopravu museli dočasne odkloniť – FOTO


Tagy: Diaľnica D2 Dopravná nehoda Nehoda kamiónu

Nákladné auto skončilo mimo diaľnice, na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Tragická nehoda kamióna v pondelok večer zablokovala dopravu na D2. Ako informovala bratislavská policajná ...



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image 6 676x444 30.6.2026 (SITA.sk) - Nákladné auto skončilo mimo diaľnice, na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.


Tragická nehoda kamióna v pondelok večer zablokovala dopravu na D2. Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, krátko pred 18:00 boli diaľniční policajti Krajského dopravného inšpektorátu privolaní k nákladnému vozidlu, ktoré sa nachádzalo mimo diaľnice na úrovni obce Sekule v okrese Malacky. Na miesto dorazili všetky záchranné zložky, vodičovi kamiónu však už pomôcť nedokázali. Doprava v mieste nehody bola dočasne odklonená.

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Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda kamióna na D2: Vodič zraneniam podľahol, dopravu museli dočasne odkloniť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Diaľnica D2 Dopravná nehoda Nehoda kamiónu
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