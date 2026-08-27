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27. augusta 2026
Touré si želá FC Barcelona na Tehelnom poli. Bolo by to fantastické, vraví tréner ŠK Slovan
ŠK Slovan Bratislava si po ročnej prestávke opäť zahrá v hlavnej fáze Ligy majstrov. Keď v stej minúte odvety play-off Ligy majstrov v slovinskom Celje domáci Mario Kvesič prišiel o loptu v blízkosti ...
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27.8.2026 (SITA.sk) - ŠK Slovan Bratislava si po ročnej prestávke opäť zahrá v hlavnej fáze Ligy majstrov.
Keď v stej minúte odvety play-off Ligy majstrov v slovinskom Celje domáci Mario Kvesič prišiel o loptu v blízkosti stredového kruhu, Slovanu sa ponúkol rýchly protiútok.
A zverenci Yayu Tourého ho zvládli majstrovsky. Nino Marcelli posunul loptu na nabiehajúceho Cristiana Martíneza a jeden z najpodceňovanejších hráčov súčasného Slovana presným oblúčikom ponad vybiehajúceho Žana Lebana strelil gól na 2:1.
Bol napokon víťazný a tiež postupový. Hoci do konca oboch predĺžení zostávalo v tej chvíli ešte takmer 20 minút, ďalšie góly už nepadli. Presný zásah Martíneza znamenal prienik "belasých" do najprestížnejšej klubovej futbalovej súťaže druhýkrát za tri roky.
"V úvode sme do nášho prvého gólu kontrolovali hru. Po góle sme sa trochu zatiahli. Celje hralo doma, získalo momentum na svoju stranu. Hralo sa proti nim naozaj ťažko, majú nevyspytateľný štýl futbalu. Snažili sme sa s tým vyrovnať, šli sme za tým aj v druhom polčase a vedeli sme, že ešte príde naša šanca rozhodnúť. A to sa presne aj stalo. Som šťastný, avšak teším sa za najmä za svojich hráčov. Po dvoch rokoch je Slovan opäť v Lige majstrov, čo je niečo fantastické," zhodnotil tréner Yaya Touré, cituje ho web ŠK Slovan Bratislava.
Pod vedením Tourého odohral Slovan v novej sezóne desať zápasov a jeho bilancia je veľavravná: 8 víťazstiev (z toho jedno po predĺžení) - 2 remízy a žiadna prehra a skóre 24:5.
Dve remízy sa zrodili v kvalifikácii Ligy majstrov doma proti Iberii a Celje, inak samé víťazstvá a v domácej najvyššej súťaži o viac gólov. Touré zmenil Slovan z tímu zo zatiahnutou ručnou brzdou na mužstvo, ktoré chce hrať útočne proti akémukoľvek súperovi a starať sa tak o zážitok pre fanúšikov.
Momentálne je isté, že na "belasých" čaká osem veľkých zápasov proti najkvalitnejším európskym súperom, z toho štyri v domácom prostredí na Tehelnom poli.
Mená súperov sa dozvedia hráči aj fanúšikovia počas slávnostného žrebu vo štvrtok 27. augusta po 18.00 h. Pri žrebe budú tímy rozdelené do štyroch výkonnostných košov na základe koeficientov. Slovan bude v poslednom štvrtom výkonnostnom koši.
"Nemusím sa teraz doširoka usmievať, ale vnútri som naozaj veľmi šťastný. Rozmýšľam však už smerom dopredu. Už ako hráč som vždy myslel o krok ďalej, a aj teraz mám v hlave to, čo príde. Prial by som si, aby sme v hlavnej fáze zažili veľké kluby a mohli sa s nimi porovnať na top úrovni. A pre hráčov i našich fantastických fanúšikov by som si veľmi prial, aby sme na Tehelnom poli vyzvali Barcelonu, čo by bolo niečo fantastické," zaželal si Touré.
ŠK Slovan si postupom do ligovej fázy LM 2026/2027 výrazne prilepšil. Každému z 36 účastníkov ligovej fázy Európska futbalová únia garantuje sumu 18,62 milióna eur. Ďalšie peniaze môžu Bratislavčania získať za jednotlivé zápasy - víťazstvá, remízy a tiež čo najvyššie postavenie v tabuľke.
Každé víťazstvo v zápase ligovej časti Ligy majstrov prinesie bonus 2,1 milióna eur a remíza 700-tisíc eur. Prípadná kvalifikácia do osemfinále bude znamenať 11 miliónov eur navyše, za postup do štvrťfinále 12,5 milióna eur, za semifinále 15 miliónov eur a postup do finále by vyšiel na 18,5 milióna eur.
Zdroj: SITA.sk - Touré si želá FC Barcelona na Tehelnom poli. Bolo by to fantastické, vraví tréner ŠK Slovan © SITA Všetky práva vyhradené.
Keď v stej minúte odvety play-off Ligy majstrov v slovinskom Celje domáci Mario Kvesič prišiel o loptu v blízkosti stredového kruhu, Slovanu sa ponúkol rýchly protiútok.
A zverenci Yayu Tourého ho zvládli majstrovsky. Nino Marcelli posunul loptu na nabiehajúceho Cristiana Martíneza a jeden z najpodceňovanejších hráčov súčasného Slovana presným oblúčikom ponad vybiehajúceho Žana Lebana strelil gól na 2:1.
Bol napokon víťazný a tiež postupový. Hoci do konca oboch predĺžení zostávalo v tej chvíli ešte takmer 20 minút, ďalšie góly už nepadli. Presný zásah Martíneza znamenal prienik "belasých" do najprestížnejšej klubovej futbalovej súťaže druhýkrát za tri roky.
Hralo sa im ťažko
"V úvode sme do nášho prvého gólu kontrolovali hru. Po góle sme sa trochu zatiahli. Celje hralo doma, získalo momentum na svoju stranu. Hralo sa proti nim naozaj ťažko, majú nevyspytateľný štýl futbalu. Snažili sme sa s tým vyrovnať, šli sme za tým aj v druhom polčase a vedeli sme, že ešte príde naša šanca rozhodnúť. A to sa presne aj stalo. Som šťastný, avšak teším sa za najmä za svojich hráčov. Po dvoch rokoch je Slovan opäť v Lige majstrov, čo je niečo fantastické," zhodnotil tréner Yaya Touré, cituje ho web ŠK Slovan Bratislava.
Pod vedením Tourého odohral Slovan v novej sezóne desať zápasov a jeho bilancia je veľavravná: 8 víťazstiev (z toho jedno po predĺžení) - 2 remízy a žiadna prehra a skóre 24:5.
Touré zmenil Slovan
Dve remízy sa zrodili v kvalifikácii Ligy majstrov doma proti Iberii a Celje, inak samé víťazstvá a v domácej najvyššej súťaži o viac gólov. Touré zmenil Slovan z tímu zo zatiahnutou ručnou brzdou na mužstvo, ktoré chce hrať útočne proti akémukoľvek súperovi a starať sa tak o zážitok pre fanúšikov.
Súperi známi večer
Momentálne je isté, že na "belasých" čaká osem veľkých zápasov proti najkvalitnejším európskym súperom, z toho štyri v domácom prostredí na Tehelnom poli.
Mená súperov sa dozvedia hráči aj fanúšikovia počas slávnostného žrebu vo štvrtok 27. augusta po 18.00 h. Pri žrebe budú tímy rozdelené do štyroch výkonnostných košov na základe koeficientov. Slovan bude v poslednom štvrtom výkonnostnom koši.
Teší sa vovnútri
"Nemusím sa teraz doširoka usmievať, ale vnútri som naozaj veľmi šťastný. Rozmýšľam však už smerom dopredu. Už ako hráč som vždy myslel o krok ďalej, a aj teraz mám v hlave to, čo príde. Prial by som si, aby sme v hlavnej fáze zažili veľké kluby a mohli sa s nimi porovnať na top úrovni. A pre hráčov i našich fantastických fanúšikov by som si veľmi prial, aby sme na Tehelnom poli vyzvali Barcelonu, čo by bolo niečo fantastické," zaželal si Touré.
Tanec miliónov
ŠK Slovan si postupom do ligovej fázy LM 2026/2027 výrazne prilepšil. Každému z 36 účastníkov ligovej fázy Európska futbalová únia garantuje sumu 18,62 milióna eur. Ďalšie peniaze môžu Bratislavčania získať za jednotlivé zápasy - víťazstvá, remízy a tiež čo najvyššie postavenie v tabuľke.
Každé víťazstvo v zápase ligovej časti Ligy majstrov prinesie bonus 2,1 milióna eur a remíza 700-tisíc eur. Prípadná kvalifikácia do osemfinále bude znamenať 11 miliónov eur navyše, za postup do štvrťfinále 12,5 milióna eur, za semifinále 15 miliónov eur a postup do finále by vyšiel na 18,5 milióna eur.
Zdroj: SITA.sk - Touré si želá FC Barcelona na Tehelnom poli. Bolo by to fantastické, vraví tréner ŠK Slovan © SITA Všetky práva vyhradené.
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