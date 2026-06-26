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26. júna 2026
Malé lietadlo narazilo do najvyššieho mrakodrapu v Pekingu, polícia uzavrela okolie
Svedkovia hlásia rozsiahly zásah záchranárov. Čínske úrady zatiaľ nezverejnili informácie o obetiach ani príčine nehody. Malé lietadlo alebo dron narazilo
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Malé lietadlo alebo dron narazilo v piatok do najvyššej budovy v Pekingu, 528 metrov vysokého mrakodrapu CITIC Tower, známeho aj ako China Zun.
Očitý svedok agentúre AFP povedal, že trosky lietadla dopadli k úpätiu budovy, zatiaľ čo novinári AFP na mieste videli vo vyšších poschodiach veľký otvor po náraze. Polícia bezprostredne po nehode uzavrela okolie mrakodrapu.
Trosky lietadla
Videozáznam, ktorý zhotovil svedok z neďalekej budovy, zachytáva hasičské vozidlá hasiace hustý dym stúpajúci z mrakodrapu. Vedľa budovy ležali trosky lietadla. Na mieste zasahovali desiatky policajtov, hasičov a zdravotníkov.
Čínske úrady bezprostredne po nehode nezverejnili žiadne informácie o príčine havárie ani o prípadných obetiach či zranených. Okolie budovy zostalo uzavreté a polícia obmedzila pohyb verejnosti aj médií.
Prísne obmedzenia
CITIC Tower je so svojimi 528 metrami najvyššou budovou čínskej metropoly a sídlom štátneho konglomerátu CITIC Group. Mrakodrap s 108 nadzemnými podlažiami stojí v centrálnej obchodnej štvrti Pekingu a patrí medzi dominanty panorámy mesta.
Nehoda pravdepodobne vyvolá otázky o tom, ako sa lietadlu podarilo preniknúť do prísne kontrolovaného vzdušného priestoru nad čínskou metropolou.
Civilné lety aj prevádzka ľahkých lietadiel podliehajú v Pekingu prísnym obmedzeniam a povoľovaciemu režimu. Vyšetrovanie príčin havárie prevzali príslušné čínske úrady.
Zdroj: SITA.sk - Malé lietadlo narazilo do najvyššieho mrakodrapu v Pekingu, polícia uzavrela okolie © SITA Všetky práva vyhradené.
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