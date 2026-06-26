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26. júna 2026

Malé lietadlo narazilo do najvyššieho mrakodrapu v Pekingu, polícia uzavrela okolie


Tagy: Čína Havária Malé lietadlo Mrakodrap

Svedkovia hlásia rozsiahly zásah záchranárov. Čínske úrady zatiaľ nezverejnili informácie o obetiach ani príčine nehody. Malé lietadlo alebo dron narazilo



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correction_china_building_damaged_33561 676x451 26.6.2026 (SITA.sk) - Svedkovia hlásia rozsiahly zásah záchranárov. Čínske úrady zatiaľ nezverejnili informácie o obetiach ani príčine nehody.

Malé lietadlo alebo dron narazilo v piatok do najvyššej budovy v Pekingu, 528 metrov vysokého mrakodrapu CITIC Tower, známeho aj ako China Zun.


Očitý svedok agentúre AFP povedal, že trosky lietadla dopadli k úpätiu budovy, zatiaľ čo novinári AFP na mieste videli vo vyšších poschodiach veľký otvor po náraze. Polícia bezprostredne po nehode uzavrela okolie mrakodrapu.



Trosky lietadla


Videozáznam, ktorý zhotovil svedok z neďalekej budovy, zachytáva hasičské vozidlá hasiace hustý dym stúpajúci z mrakodrapu. Vedľa budovy ležali trosky lietadla. Na mieste zasahovali desiatky policajtov, hasičov a zdravotníkov.


Čínske úrady bezprostredne po nehode nezverejnili žiadne informácie o príčine havárie ani o prípadných obetiach či zranených. Okolie budovy zostalo uzavreté a polícia obmedzila pohyb verejnosti aj médií.



Prísne obmedzenia


CITIC Tower je so svojimi 528 metrami najvyššou budovou čínskej metropoly a sídlom štátneho konglomerátu CITIC Group. Mrakodrap s 108 nadzemnými podlažiami stojí v centrálnej obchodnej štvrti Pekingu a patrí medzi dominanty panorámy mesta.


Nehoda pravdepodobne vyvolá otázky o tom, ako sa lietadlu podarilo preniknúť do prísne kontrolovaného vzdušného priestoru nad čínskou metropolou.


Civilné lety aj prevádzka ľahkých lietadiel podliehajú v Pekingu prísnym obmedzeniam a povoľovaciemu režimu. Vyšetrovanie príčin havárie prevzali príslušné čínske úrady.




Zdroj: SITA.sk - Malé lietadlo narazilo do najvyššieho mrakodrapu v Pekingu, polícia uzavrela okolie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čína Havária Malé lietadlo Mrakodrap
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