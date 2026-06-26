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26. júna 2026
MIRRI pre spochybňovanie výzvy urobí v rámci podpory projektov digitálneho výskumu a vývoja iba nevyhnutné aktivity
Výzva, o ktorú prejavil mimoriadny záujem súkromný sektor, bola podľa ministra Samuela Migaľa nastavená s dôrazom na minimalizáciu rizík a reálne investície. V dôsledku tlaku a spochybňovania urobí ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - Výzva, o ktorú prejavil mimoriadny záujem súkromný sektor, bola podľa ministra Samuela Migaľa nastavená s dôrazom na minimalizáciu rizík a reálne investície.
V dôsledku tlaku a spochybňovania urobí Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci podpory projektov digitálneho výskumu a vývoja iba nevyhnutné aktivity na splnenie míľnika Plánu obnovy a odolnosti SR. Ako rezort zdôraznil, predmetná výzva priniesla 162 žiadostí, pričom odborným hodnotením prešlo 80 kvalitných projektov, ktoré mohli predstavovať významný impulz pre inovácie, technologický rozvoj a konkurencieschopnosť Slovenska.
Ministerstvo v tejto súvislosti skonštatovalo, že nastavilo výzvu s doteraz najvyššou mierou zabezpečenia a kontroly, pričom podpora dosahovala maximálne 60 percent oprávnených výdavkov, zvýhodnené boli už uskutočňované investície a rezort uplatnil aj nadštandardné preverovanie rizikových projektov. Slovensko však nakoniec podľa ministerstva prichádza o možnosť podporiť desiatky kvalitných výskumných a inovačných projektov, ktoré už prešli kompletným hodnotiacim procesom a boli pripravené na realizáciu.
„Namiesto vecnej diskusie o podpore výskumu sme boli od začiatku vystavení intenzívnemu tlaku, ktorý túto výzvu posunul z odborného do politického priestoru a zásadne ovplyvnil jej finálnu podobu. V dôsledku tejto situácie pristúpil rezort k rozhodnutiu, že sa zrealizujú iba nevyhnutné aktivity na splnenie míľnika, aby nehrozili sankcie zo strany Európskej komisie. Výsledkom je, že Slovensko nevyužije potenciál až 80 kvalitných projektov a zostane len pri minimálnom rozsahu potrebnom na splnenie záväzku,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
Výzva, o ktorú prejavil mimoriadny záujem súkromný sektor, bola podľa neho nastavená s dôrazom na minimalizáciu rizík a reálne investície. Maximálna výška podpory predstavovala 60 percent oprávnených výdavkov, čo znamenalo povinné spolufinancovanie zo strany prijímateľov a zapojenie vlastných súkromných zdrojov do výskumu a vývoja. Zároveň boli oprávnené aj výdavky realizované od novembra 2025 bez ohľadu na termín podpisu zmluvy, čím boli zvýhodnené projekty, ktoré už boli v čase podania reálne rozpracované alebo realizované.
Ministerstvo zároveň pripomenulo, že pristúpilo k preverovaniu nad rámec štandardných povinností. Okrem zákonných kontrolných mechanizmov vykonalo aj dodatočné posudzovanie rizikových indikátorov a osobitnú pozornosť venovalo projektom, pri ktorých existovali pochybnosti alebo zvýšený verejný záujem. Rezort zároveň prijímal opatrenia ešte pred tým, ako sa jednotlivé prípady stali predmetom verejnej diskusie.
Celkovo bolo predložených 162 projektov, z ktorých odborným hodnotením úspešne prešlo 80. Ide o desiatky projektov zameraných na vývoj digitálnych technológií, ktoré mohli posilniť konkurencieschopnosť slovenských firiem, podporiť výskum a priniesť nové pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. Plán obnovy je podľa MIRRI výsledkovo orientovaný, preto Európska komisia v tomto prípade vyžadovala splnenie kvantitatívneho cieľa, teda podporu najmenej 44 projektov, pričom tento cieľ bol splnený.
Rozhodnutie nepokračovať v podpore ďalších projektov podľa ministerstva nebolo dôsledkom nedostatku financií ani nesplnenia podmienok zo strany žiadateľov. Išlo o manažérske rozhodnutie prijaté v kontexte intenzívnej verejnej a mediálnej diskusie sprevádzajúcej výzvu. Slovensko tak podľa rezortu prichádza o možnosť podporiť ďalšie výskumné a vývojové projekty, ktoré úspešne prešli odborným hodnotením a mohli priniesť nové technologické riešenia pre slovenskú ekonomiku.
Ministerstvo zároveň zdôrazňuje, že pri všetkých podporených projektoch budú naďalej uplatňované viacúrovňové kontrolné mechanizmy a zvýšená kontrola rizikových prípadov tak, aby boli verejné prostriedky využité transparentne a účelne. „Každý, kto tento proces vedome spochybňoval a eskaloval, nesie svoj diel zodpovednosti za to, že sa slovenské inovácie nebudú realizovať v plnom rozsahu. Sklamané firmy, ktoré splnili všetky podmienky výzvy, sa môžu s dôverou obrátiť na pána (poslanca Jána, pozn. SITA) Hargaša a pani (poslankyňu Veroniku, pozn. SITA) Remišovú,“ uzavrel minister Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - MIRRI pre spochybňovanie výzvy urobí v rámci podpory projektov digitálneho výskumu a vývoja iba nevyhnutné aktivity © SITA Všetky práva vyhradené.
V dôsledku tlaku a spochybňovania urobí Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci podpory projektov digitálneho výskumu a vývoja iba nevyhnutné aktivity na splnenie míľnika Plánu obnovy a odolnosti SR. Ako rezort zdôraznil, predmetná výzva priniesla 162 žiadostí, pričom odborným hodnotením prešlo 80 kvalitných projektov, ktoré mohli predstavovať významný impulz pre inovácie, technologický rozvoj a konkurencieschopnosť Slovenska.
Ministerstvo v tejto súvislosti skonštatovalo, že nastavilo výzvu s doteraz najvyššou mierou zabezpečenia a kontroly, pričom podpora dosahovala maximálne 60 percent oprávnených výdavkov, zvýhodnené boli už uskutočňované investície a rezort uplatnil aj nadštandardné preverovanie rizikových projektov. Slovensko však nakoniec podľa ministerstva prichádza o možnosť podporiť desiatky kvalitných výskumných a inovačných projektov, ktoré už prešli kompletným hodnotiacim procesom a boli pripravené na realizáciu.
Intenzívny tlak
„Namiesto vecnej diskusie o podpore výskumu sme boli od začiatku vystavení intenzívnemu tlaku, ktorý túto výzvu posunul z odborného do politického priestoru a zásadne ovplyvnil jej finálnu podobu. V dôsledku tejto situácie pristúpil rezort k rozhodnutiu, že sa zrealizujú iba nevyhnutné aktivity na splnenie míľnika, aby nehrozili sankcie zo strany Európskej komisie. Výsledkom je, že Slovensko nevyužije potenciál až 80 kvalitných projektov a zostane len pri minimálnom rozsahu potrebnom na splnenie záväzku,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
Výzva, o ktorú prejavil mimoriadny záujem súkromný sektor, bola podľa neho nastavená s dôrazom na minimalizáciu rizík a reálne investície. Maximálna výška podpory predstavovala 60 percent oprávnených výdavkov, čo znamenalo povinné spolufinancovanie zo strany prijímateľov a zapojenie vlastných súkromných zdrojov do výskumu a vývoja. Zároveň boli oprávnené aj výdavky realizované od novembra 2025 bez ohľadu na termín podpisu zmluvy, čím boli zvýhodnené projekty, ktoré už boli v čase podania reálne rozpracované alebo realizované.
Ministerstvo zároveň pripomenulo, že pristúpilo k preverovaniu nad rámec štandardných povinností. Okrem zákonných kontrolných mechanizmov vykonalo aj dodatočné posudzovanie rizikových indikátorov a osobitnú pozornosť venovalo projektom, pri ktorých existovali pochybnosti alebo zvýšený verejný záujem. Rezort zároveň prijímal opatrenia ešte pred tým, ako sa jednotlivé prípady stali predmetom verejnej diskusie.
Celkovo bolo predložených 162 projektov, z ktorých odborným hodnotením úspešne prešlo 80. Ide o desiatky projektov zameraných na vývoj digitálnych technológií, ktoré mohli posilniť konkurencieschopnosť slovenských firiem, podporiť výskum a priniesť nové pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. Plán obnovy je podľa MIRRI výsledkovo orientovaný, preto Európska komisia v tomto prípade vyžadovala splnenie kvantitatívneho cieľa, teda podporu najmenej 44 projektov, pričom tento cieľ bol splnený.
Manažérske rozhodnutie
Rozhodnutie nepokračovať v podpore ďalších projektov podľa ministerstva nebolo dôsledkom nedostatku financií ani nesplnenia podmienok zo strany žiadateľov. Išlo o manažérske rozhodnutie prijaté v kontexte intenzívnej verejnej a mediálnej diskusie sprevádzajúcej výzvu. Slovensko tak podľa rezortu prichádza o možnosť podporiť ďalšie výskumné a vývojové projekty, ktoré úspešne prešli odborným hodnotením a mohli priniesť nové technologické riešenia pre slovenskú ekonomiku.
Ministerstvo zároveň zdôrazňuje, že pri všetkých podporených projektoch budú naďalej uplatňované viacúrovňové kontrolné mechanizmy a zvýšená kontrola rizikových prípadov tak, aby boli verejné prostriedky využité transparentne a účelne. „Každý, kto tento proces vedome spochybňoval a eskaloval, nesie svoj diel zodpovednosti za to, že sa slovenské inovácie nebudú realizovať v plnom rozsahu. Sklamané firmy, ktoré splnili všetky podmienky výzvy, sa môžu s dôverou obrátiť na pána (poslanca Jána, pozn. SITA) Hargaša a pani (poslankyňu Veroniku, pozn. SITA) Remišovú,“ uzavrel minister Migaľ.
Zdroj: SITA.sk - MIRRI pre spochybňovanie výzvy urobí v rámci podpory projektov digitálneho výskumu a vývoja iba nevyhnutné aktivity © SITA Všetky práva vyhradené.
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