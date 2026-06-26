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26. júna 2026
Šéfke Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzane Dlugošovej niekto uvoľnil kolesá na aute
ÚOO verí, že polícia tento prípad dôsledne vyšetrí a zodpovednosť bude vyvodená voči tomu, kto ohrozil ľudský život a bezpečnosť na cestách. Predsedníčka
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26.6.2026 (SITA.sk) - ÚOO verí, že polícia tento prípad dôsledne vyšetrí a zodpovednosť bude vyvodená voči tomu, kto ohrozil ľudský život a bezpečnosť na cestách.
Predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dlugošová v piatok ráno zistila, že na jej osobnom vozidle boli uvoľnené kolesá. Ako úrad ďalej uviedol v stanovisku, vzhľadom na okolnosti sa rozhodla podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
„O motívoch tohto konania nechceme špekulovať – ich objasnenie je úlohou orgánov činných v trestnom konaní. Jedno je však isté: ide o konanie, ktoré je absolútne neprijateľné. Uvoľnené kolesá na vozidle nie sú vandalizmom ani „nevydareným žartom“. Ide o zásah, ktorý mohol mať tragické následky nielen pre samotnú predsedníčku, ale aj pre ďalších účastníkov cestnej premávky," zdôraznil ÚOO.
Úrad v stanovisku doplnil, že verí, že polícia tento prípad dôsledne vyšetrí a zodpovednosť bude vyvodená voči tomu, kto ohrozil ľudský život a bezpečnosť na cestách.
Zdroj: SITA.sk - Šéfke Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzane Dlugošovej niekto uvoľnil kolesá na aute © SITA Všetky práva vyhradené.
Predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dlugošová v piatok ráno zistila, že na jej osobnom vozidle boli uvoľnené kolesá. Ako úrad ďalej uviedol v stanovisku, vzhľadom na okolnosti sa rozhodla podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
„O motívoch tohto konania nechceme špekulovať – ich objasnenie je úlohou orgánov činných v trestnom konaní. Jedno je však isté: ide o konanie, ktoré je absolútne neprijateľné. Uvoľnené kolesá na vozidle nie sú vandalizmom ani „nevydareným žartom“. Ide o zásah, ktorý mohol mať tragické následky nielen pre samotnú predsedníčku, ale aj pre ďalších účastníkov cestnej premávky," zdôraznil ÚOO.
Úrad v stanovisku doplnil, že verí, že polícia tento prípad dôsledne vyšetrí a zodpovednosť bude vyvodená voči tomu, kto ohrozil ľudský život a bezpečnosť na cestách.
Zdroj: SITA.sk - Šéfke Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzane Dlugošovej niekto uvoľnil kolesá na aute © SITA Všetky práva vyhradené.
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