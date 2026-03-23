|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 23.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Adrián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. marca 2026
Malé obce sa ozvali, nová iniciatíva kritizuje reformu verejnej správy a žiada dialóg
Zdieľať
23.3.2026 (SITA.sk) - Na Slovensku vznikla nová občianska iniciatíva s názvom Iniciatíva malých obcí (IMO), ktorá chce systematicky zastupovať záujmy malých obcí v súvislosti s pripravovanou reformou verejnej správy. Podľa starostov malých obcí, ktoré tvoria viac ako polovicu samospráv na Slovensku, ich hlas pri príprave zásadných zmien nebol vypočutý.
Zakladateľ združenia a starosta obce Bajerovce (okres Sabinov) Michal Sekerák, zdôraznil, že „malé obce tvoria chrbtovú kosť slovenského vidieka“. „Napriek tomu sa o ich budúcnosti rozhoduje bez nich. Ak má vzniknúť reforma verejnej správy, musí sa začať počúvaním ľudí, ktorí ju denne vykonávajú v praxi – starostov a obyvateľov malých obcí,“ zdôraznil.
Iniciatíva reaguje na pozičný dokument o reforme verejnej správy, ktorý pripravili Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenie samosprávnych krajov SK8. Podľa IMO bol tento materiál pripravený bez skutočného zapojenia malých obcí, hoci sa ich priamo týka. „Na rokovaniach sme predložili pripomienky a návrhy, no následne s nami už nikto nekomunikoval. O finálnej podobe dokumentu sme sa dozvedeli až z médií. Takto sa reforma verejnej správy robiť nedá,“ uviedol Sekerák.
Iniciatíva zároveň ostro protestuje proti spôsobu, akým bol dokument predstavený verejnosti. „Tento dokument bol dlhodobo utajený a mnohé obce sa k nemu vôbec nemohli vyjadriť. Vyzerá to skôr ako prezentácia názorov úzkej skupiny ľudí než výsledok širokej diskusie samospráv,“ dodal Sekerák. IMO vyzýva ZMOS, aby verejne vysvetlilo spôsob prípravy dokumentu a zverejnilo zoznam obcí, ktorým bol materiál zaslaný, zoznam obcí, ktoré ho pripomienkovali, a mená autorov dokumentu. Iniciatíva odmieta tvrdenia, že malé obce sú ekonomicky neefektívne.
„V malých obciach funguje obrovské množstvo práce na dobrovoľníckej báze. Starostovia, poslanci či obyvatelia robia veľkú časť práce zadarmo, aby obec vôbec mohla fungovať. Ak by sa táto práca prepočítala na reálne náklady, ukázalo by sa, že malé obce patria medzi najefektívnejšie jednotky verejnej správy,“ zdôraznil Sekerák.
Podľa IMO je neprijateľné, aby sa reforma verejnej správy sústredila len na malé obce, zatiaľ čo iné úrovne riadenia štátu zostávajú mimo diskusie. „Ak sa má reformovať verejná správa, musí sa reformovať celá – od najvyšších úrovní štátu až po najmenšiu obec. Nie je možné, aby sa všetka ťarcha reformy prenášala iba na malé obce,“ upozornil Sekerák.
Iniciatíva tiež varuje, že niektoré návrhy môžu viesť k oslabeniu miestnych komunít a života na vidieku. „Malé obce nevznikli administratívnym rozhodnutím. Vznikli prirodzene a existujú tu celé storočia. Prežili vojny, krízy aj politické režimy. Preto odmietame návrhy, ktoré by mohli viesť k ich postupnej likvidácii,“ dodal. Novovzniknuté združenie chce byť partnerom štátu a platformou pre systematické zastupovanie malých obcí v diskusiách o reformách.
„Nechceme len kritizovať. Chceme byť partnerom pri hľadaní riešení. Ale partnerstvo znamená dialóg – nie rozhodovanie o nás bez nás. Vyzývame aj ďalšie obce, aby sa k našej iniciatíve pripojili, nech nás už ďalej nemôžu ignorovať,“ uzavrel Sekerák. Iniciatíva malých obcí vyzýva vládu, parlament aj všetky združenia samospráv, aby otvorili skutočný odborný dialóg o budúcnosti verejnej správy na Slovensku.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenie SK8 predstavili v polovici marca pozičný dokument „Územná samospráva ako stabilný a silný partner štátu“, ktorý vyjadruje historický konsenzus na základných parametroch komplexnej reformy verejnej správy na Slovensku.
Cieľom navrhovaných zmien je vytvorenie štíhleho a decentralizovaného štátu, ktorý presunie výkon sektorových politík, ako sú vzdelávanie, sociálne služby, kultúra či regionálny rozvoj priamo na samosprávy. Dokument počíta s ústavným zakotvením postavenia samospráv, odstránením duplicít so štátnou správou a zavedením regionálneho integrovaného modelu riadenia. Zároveň má priniesť stabilitu prostredníctvom predvídateľného viaczdrojového financovania a povinnej medziobecnej spolupráce.
„Územná samospráva denne zabezpečuje služby, ktoré sa bezprostredne dotýkajú života ľudí. Občan, keď rieši svoj problém, klope na dvere mestského alebo obecného úradu. Preto prinášame návrh reformy verejnej správy z pohľadu samospráv. Návrh je ponukou na vecnú diskusiu o budúcnosti verejnej správy. Zároveň platí, že reforma musí zahŕňať aj fungovanie štátu, len ako celok môže dávať zmysel. Stojíme za samosprávami a ich občanmi na celom Slovensku. Naším cieľom nie je presúvať problémy, ale zlepšiť služby pre ľudí a vytvoriť stabilnejšie fungovanie verejnej správy,“ povedal predseda ZMOS a primátor mesta Partizánske Jozef Božik.
Realizácia reformy podľa dokumentu je nevyhnutná pre udržateľnosť samospráv, ktoré v súčasnom nastavení narazili na kapacitné a finančné limity. Dokument zároveň predstavuje odborný základ pre otvorenie celospoločenskej diskusie a očakáva sa od štátu, najmä vládnej moci, otvorenie vecného dialógu s cieľom schválenia reformy, ktorá prispeje k vyššej kvalite života obyvateľov vo všetkých regiónoch Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Malé obce sa ozvali, nová iniciatíva kritizuje reformu verejnej správy a žiada dialóg © SITA Všetky práva vyhradené.
