Bratislava 17. júla (TASR) - Monitorovacie schopnosti mobilných aplikácií znepokojujú používateľov čoraz viac. Mnohí sa obávajú, že ich aplikácie na zariadeniach môžu sledovať, vidieť čo robia, alebo zdieľať ich údaje. Tieto riziká by sa dali ľahko odvrátiť zavedením niektorých jednoduchých bezpečnostných opatrení, pripomínajú experti na kyberbezpečnosť zo spoločnosti Kaspersky Lab.Obavy spotrebiteľov ohľadom miery sledovania ich aktivity na internete a online stopy, ktorú zanechávajú, sa zvyšujú. Spoločnosť Kaspersky Lab napríklad zistila, že až 61 % ľudí sa cíti nepríjemne pri zdieľaní informácií o svojej polohe s webovými stránkami a aplikáciami – v porovnaní s 39 % v roku 2016.Okrem toho je vyše polovica respondentov (56 %) veľmi znepokojená tým, že niekto môže vidieť všetko, čo robia, alebo sledujú na svojich zariadeniach a podobné percento používateľov (50 %) sa obáva, že by ich niekto mohol sledovať pomocou informácií o geolokácii z ich zariadenia.Tieto obavy sú vskutku opodstatnené. Experti spoločnosti Kaspersky Lab zistili, že aplikácie majú prístup nielen k obrovskému množstvu údajov (napríklad k dôležitým informáciám o tom, kde sa používatelia nachádzajú, o ich kontaktoch, aktivitách atď.), ale často sú spustené na pozadí bez toho, aby o tom používatelia vôbec vedeli. Podľa prieskumu má 83 % aplikácií pre Android prístup k citlivým údajom svojich vlastníkov a 96 % aplikácií pre Android sa môže spustiť bez ich súhlasu.Na jednej strane môžu byť tieto obavy odvrátené pomocou niektorých jednoduchých bezpečnostných opatrení. Na druhej strane sa im ľudia vyhýbajú, a to aj napriek tomu, že by sa zabezpečením údajov alebo súkromia už nemuseli znepokojovať. Napríklad takmer polovica ľudí (47 %) pripúšťa, že nekontrolujú povolenia svojich predinštalovaných mobilných aplikácií na svojich zariadeniach so systémom Android a iOS, a približne jeden z piatich používateľov nekontroluje povolenia pri sťahovaní alebo inštalácii nových aplikácií do svojho mobilu. Aj keď medzi používateľmi mobilných telefónov rastú ich obavy, naďalej zostávajú bez ochrany pred potenciálnym únikom dát.TASR informovala spoločnosť Kaspersky Lab.