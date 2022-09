Reus utrpel ďalšie zranenie členka, hrozí mu neúčasť na veľkom reprezentačnom podujatí

Žiadna zlomenina

Predošlé zranenia

18.9.2022 (Webnoviny.sk) - Kapitánovi nemeckého futbalového klubu Borussia Dortmund Marcovi Reusovi opäť hrozí, že príde o veľký turnaj v reprezentačných farbách Nemecka. Tridsaťtriročného ofenzívneho stredopoliara odniesli na nosidlách v prvom polčase sobotňajšieho bundesligového zápasu proti Schalke 04 Gelsenkirchen.Reus utrpel zranenie členka, ktorý sa neprirodzene ohol v súboji o loptu s protihráčom Florianom Flickom.„Vyzerá to, že utrpel zranenie väzov, ale nemyslím si, že to bude trvať tak dlho,“ povedal bezprostredne po stretnutí na margo Reusovej absencie tréner BVB Edin Terzič. O deň neskôr športový riaditeľ BVB Sebastian Kehl podľa klubového webu uviedol, že vyšetrenia nepreukázali žiadnu zlomeninu. „Je to zranenie vonkajšieho väzu v členku. Marco bude mimo tri až štyri týždne, a potom, dúfajme, že bude opäť k dispozícii,“ povedal Kehl.Tréner nemeckej reprezentácie Hans-Dieter Flick zaradil Reusa do nominácie na septembrové duely Ligy národov 2022/2023 proti Maďarsku a Anglicku. S hviezdou Borussie Dortmund navyše počítal ako s kľúčovým členom kádra na majstrovstvá sveta v Katare, ktoré sa začínajú 20. novembra. Nemecko do nich vstúpi o tri dni neskôr duelom proti Japonsku, v skupine sa stretne aj so Španielskom a Kostarikou.Reusovi pre zranenie členka ušla účasť na svetovom šampionáte v roku 2014, na ktorom Nemci získali zlaté medaily.Pre zranenie slabín absentoval na majstrovstvách Európy 2016 vo Francúzsku. Zahral si síce na „mundiale“ 2018 v Rusku, kde Nemci nepostúpili zo základnej skupiny, ale následne opäť vynechal vlaňajší kontinentálny šampionát.