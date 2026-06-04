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04. júna 2026
Ukrajinský útok na Kryme zabil troch ľudí, Moskva sa vyhráža odvetou
Tagy: Hovorca Kremľa ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident ukrajinské útoky Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Najmenej traja ľudia zahynuli pri ukrajinskom útoku na anektovaný Krym. Najmenej traja ľudia prišli o život a ďalších sedem utrpelo zranenia pri ukrajinskom útoku na Simferopoľ na okupovanom Kryme. ...
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4.6.2026 (SITA.sk) - Najmenej traja ľudia zahynuli pri ukrajinskom útoku na anektovaný Krym.
Najmenej traja ľudia prišli o život a ďalších sedem utrpelo zranenia pri ukrajinskom útoku na Simferopoľ na okupovanom Kryme. Informoval o tom Ruskom dosadený šéf krymskej administratívy Sergej Aksionov, podľa ktorého útok zasiahol neobytné budovy v meste.
K útoku došlo deň po tom, čo Ukrajina podnikla údery na energetický terminál a vojenskú základňu Kronštadt v Petrohrade. Mesto momentálne hostí Medzinárodné ekonomické fórum v Petrohrade, na ktorom sa podľa organizátorov zúčastňuje približne 20-tisíc ľudí zo 130 krajín. Ruský prezident Vladimir Putin má na podujatí vystúpiť s hlavným prejavom.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že Rusko poskytne na ukrajinské útoky „systematickú“ odpoveď. Nad mestom bolo po stredajších zásahoch vidieť stúpajúci čierny dym aj z oblasti, kde sa koná konferencia. Ukrajinská strana uviedla, že cieľom operácie bolo narušiť priebeh fóra a ide o oprávnenú reakciu na ruské bombardovanie ukrajinského územia.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že jeho krajina reaguje na ruské útoky primeraným spôsobom. „Je len otázkou času, kedy budeme schopní zvýšiť intenzitu našich odpovedí,“ uviedol na tlačovej konferencii v Kyjeve po boku generálneho tajomníka Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Marka Rutteho.
Násilie pokračovalo aj na ďalších miestach frontu. Pri útoku dronu na autobus v Ruskom okupovanej časti východnej Ukrajiny zahynulo podľa miestnych úradov najmenej sedem ľudí. Ďalšie dve obete hlásili z ruskej Brianskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou a z okupovanej časti Charkovskej oblasti. Ruské útoky si podľa ukrajinských predstaviteľov vyžiadali najmenej desať mŕtvych na ukrajinskom území.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio upozornil, že Ukrajina je čoraz efektívnejšia pri útokoch hlboko na ruskom území, čo podľa neho zvyšuje riziko ďalšej eskalácie konfliktu. „Riziko eskalácie je reálne, reálnejšie než pred dvoma rokmi,“ povedal Rubio. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová zase uviedla, že ukrajinské útoky vyvolali v Kremli nervozitu a že Rusko reaguje zintenzívnením útokov na civilné ciele.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský útok na Kryme zabil troch ľudí, Moskva sa vyhráža odvetou © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej traja ľudia prišli o život a ďalších sedem utrpelo zranenia pri ukrajinskom útoku na Simferopoľ na okupovanom Kryme. Informoval o tom Ruskom dosadený šéf krymskej administratívy Sergej Aksionov, podľa ktorého útok zasiahol neobytné budovy v meste.
„Systematická“ odpoveď
K útoku došlo deň po tom, čo Ukrajina podnikla údery na energetický terminál a vojenskú základňu Kronštadt v Petrohrade. Mesto momentálne hostí Medzinárodné ekonomické fórum v Petrohrade, na ktorom sa podľa organizátorov zúčastňuje približne 20-tisíc ľudí zo 130 krajín. Ruský prezident Vladimir Putin má na podujatí vystúpiť s hlavným prejavom.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že Rusko poskytne na ukrajinské útoky „systematickú“ odpoveď. Nad mestom bolo po stredajších zásahoch vidieť stúpajúci čierny dym aj z oblasti, kde sa koná konferencia. Ukrajinská strana uviedla, že cieľom operácie bolo narušiť priebeh fóra a ide o oprávnenú reakciu na ruské bombardovanie ukrajinského územia.
Reakcia na ruské útoky
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že jeho krajina reaguje na ruské útoky primeraným spôsobom. „Je len otázkou času, kedy budeme schopní zvýšiť intenzitu našich odpovedí,“ uviedol na tlačovej konferencii v Kyjeve po boku generálneho tajomníka Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Marka Rutteho.
Násilie pokračovalo aj na ďalších miestach frontu. Pri útoku dronu na autobus v Ruskom okupovanej časti východnej Ukrajiny zahynulo podľa miestnych úradov najmenej sedem ľudí. Ďalšie dve obete hlásili z ruskej Brianskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou a z okupovanej časti Charkovskej oblasti. Ruské útoky si podľa ukrajinských predstaviteľov vyžiadali najmenej desať mŕtvych na ukrajinskom území.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio upozornil, že Ukrajina je čoraz efektívnejšia pri útokoch hlboko na ruskom území, čo podľa neho zvyšuje riziko ďalšej eskalácie konfliktu. „Riziko eskalácie je reálne, reálnejšie než pred dvoma rokmi,“ povedal Rubio. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová zase uviedla, že ukrajinské útoky vyvolali v Kremli nervozitu a že Rusko reaguje zintenzívnením útokov na civilné ciele.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
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Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský útok na Kryme zabil troch ľudí, Moskva sa vyhráža odvetou © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hovorca Kremľa ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident ukrajinské útoky Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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