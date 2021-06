Slovenskí reprezentanti na ME v Poznani získali dve medaily, bronzovú a striebornú

Slovenskí reprezentanti si na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani vyjazdili v sobotu dokonca dve medaily. Ešte predpoludním sa o bronz postarala kajakárka Mariana Petrušová na jednom kilometri, nad jej sily boli v A-finále len zlaté Maďarka Alida Gazsóová a strieborná Chorvátka Anamaria Govorcinovičová.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.6.2021 (Webnoviny.sk) -"Boli to veľmi ťažké preteky. Na trati som nechala všetko. Škoda, že tento rok nemám túto disciplínu až tak natrénovanú. Cítim, že to v sebe nemám tak ako v minulých rokoch. Nepredbehli ma slabé pretekárky, takže som spokojná. Medaila je super. Nemám ich veľa a z každej sa teším. Na štart som musela ísť s tým, že chcem medailu. Čím cennejšia, tým lepšie. Aj bronz je však skvelý. Rovnako v Poznani nas o tri týždne čakajú ME pretekárov do 23 rokov, takže doma teraz potrénujeme a vrátime sa sem s novou energiou," povedala Petrušová vo videu na facebooku Sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky. V A-finále sa Petrušová predstavila aj po boku Lisy-Marie Gamsjägerovej v K2Ž na 500 m a tam finišovali deviate.Druhý cenný kov získal štvorkajak v zložení Samuel Baláž Denis Myšák , Csaba Zalka a Adam Botek, ktorý na olympijskej päťstovke finišoval na druhej priečke. Zlato si vypádlovali favorizovaní Nemci, bronz brali Rusi."Sme spokojní, pretože to v cieli bolo tesné. Štart nám vyšiel, aj keď sme ho museli opakovať. Celý čas sme boli druhí a sme spokojní," komentoval Denis Myšák striebornú jazdu slovenskej lode.