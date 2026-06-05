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 24hod.sk    Ekonomika

05. júna 2026

Maloobchod na Slovensku prekvapil: apríl dopadol lepšie, než očakávali analytici


Tagy: Maloobchod Tržby

Analytici upozorňujú, že ešte väčšiu výpovednú hodnotu ako samotný apríl má pohľad na celé jarné obdobie. Slovenský maloobchod v apríli síce korigoval silný rast z predchádzajúceho mesiaca, no ...



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5.6.2026 (SITA.sk) - Analytici upozorňujú, že ešte väčšiu výpovednú hodnotu ako samotný apríl má pohľad na celé jarné obdobie.


Slovenský maloobchod v apríli síce korigoval silný rast z predchádzajúceho mesiaca, no jeho vývoj napokon dopadol lepšie, než očakávali analytici. Napriek pokračujúcej fiškálnej konsolidácii, vyššiemu daňovému zaťaženiu domácností a slabej spotrebiteľskej dôvere sa ukazuje, že Slováci zatiaľ svoju spotrebu výraznejšie neobmedzujú.

Podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka boli aprílové čísla ovplyvnené najmä posunom veľkonočných sviatkov. Kým vlani pripadla Veľká noc na marec, tento rok sa sviatočné obdobie presunulo na apríl, čo spôsobilo výrazné výkyvy v mesačných štatistikách. Veľká časť veľkonočných nákupov potravín sa totiž uskutočnila už v závere marca.

Obavy sa nenaplnili


Tržby v maloobchode bez predaja áut sa podľa údajov Štatistického úradu SR po sezónnom očistení v apríli medzimesačne znížili o 1,8 percenta. V medziročnom porovnaní však zaostali za minulým rokom len o 0,2 percenta, čo predstavuje výrazne lepší výsledok, než naznačovali predchádzajúce údaje z registračných pokladníc eKasa. Tie signalizovali takmer päťpercentný medziročný pokles nominálnych tržieb, ktorý by bol najvýraznejší od obdobia pandémie.

Podľa Koršňáka sa tak nenaplnili obavy z prudkého útlmu spotreby. Domácnosti síce čelia dôsledkom konsolidácie verejných financií a zhoršeným náladám, no ich výdavky naďalej podporuje relatívne silný trh práce a rast miezd, ktorý v mnohých odvetviach stále prevyšuje infláciu. Platí to najmä pre sektory s vyšším zastúpením nízkopríjmových zamestnancov, kde je spotreba najcitlivejšia na zmeny príjmov.

Pri pohľade na samotný apríl však zohral významnú úlohu veľkonočný efekt. Tržby obchodných reťazcov s potravinami po marcovom raste o 7,3 percenta v apríli rovnakým tempom klesli. V dvojmesačnom pohľade na marec a apríl však zostali prakticky nezmenené. Menšie špecializované predajne potravín pritom naďalej zápasia s poklesom tržieb. Medziročný prepad sa u nich prehĺbil z 1,6 na 4,6 percenta. Podľa analytika to potvrdzuje rastúcu cenovú citlivosť spotrebiteľov, ktorí čoraz častejšie uprednostňujú veľké obchodné siete pred menšími predajcami.

Silný rast kamenných predajní


Zaujímavejší vývoj priniesol segment nepotravinového tovaru. Práve ten bol hlavným motorom jarného oživenia spotreby. Kamenné predajne zaznamenali prekvapivo silný rast naprieč viacerými kategóriami. Tržby v špecializovaných predajniach nepotravinového tovaru vzrástli medziročne o sedem percent, predajne s výpočtovou technikou si polepšili o 8,9 percenta a obchody s potrebami pre domácnosť o 11,9 percenta. Najsilnejší rast vykázali predajne zamerané na kultúru a rekreáciu, kde tržby stúpli až o 15,5 percenta.

Analytici upozorňujú, že ešte väčšiu výpovednú hodnotu ako samotný apríl má pohľad na celé jarné obdobie. Počas marca a apríla vzrástli maloobchodné tržby medziročne v priemere o tri percentá, čo predstavuje najvyššie tempo rastu od minulého roka. V prvých dvoch mesiacoch roka pritom rovnakým tempom klesali. Spotreba domácností sa tak po slabšom začiatku roka prekvapivo obnovila.

Na opačnom konci spektra zostávajú internetové obchody. Domáci online predajcovia zaznamenali ďalší pokles tržieb, pričom medziročný prepad sa prehĺbil zo 7,5 na 9,2 percenta. Koršňák upozorňuje, že to nemusí znamenať pokles internetových nákupov ako takých. Čoraz viac slovenských spotrebiteľov totiž využíva zahraničné e-shopy, predovšetkým lacné ázijské platformy, ktoré sa v domácich štatistikách neobjavujú. Očakávané zmeny v colných pravidlách Európskej únie by však mohli tento trend v druhej polovici roka aspoň čiastočne zmierniť.

Opatrnosť pri väčších nákupoch


Opatrnosť domácností je naďalej viditeľná pri väčších nákupoch. Tržby z predaja a opráv motorových vozidiel po sezónnom očistení medzimesačne klesli o 6,5 percenta a ich medziročný pokles sa prehĺbil z 4 na 8,2 percenta. Zdá sa teda, že bežnú spotrebu si domácnosti zatiaľ udržiavajú, no väčšie investície naďalej odkladajú.

Pozitívny vývoj zaznamenal aj cestovný ruch. Tržby hotelov sa v apríli medzimesačne zvýšili o 4,1 percenta a medziročné tempo rastu sa zrýchlilo z 15,1 na 16,7 percenta. Svoje zohrali aj čoraz populárnejšie veľkonočné pobyty. Reštauráciám sa však darilo menej. Po očistení o sezónne vplyvy ich tržby medzimesačne klesli o ďalších 1,8 percenta. Medziročný pokles sa síce zmiernil z 6,5 na 2,7 percenta, sektor však naďalej pociťuje slabší záujem o pravidelné stravovanie.

Napriek relatívne priaznivým jarným číslam zostáva výhľad na ďalšie mesiace opatrný. Spotrebiteľská dôvera sa v máji opäť mierne zhoršila a naďalej sa pohybuje na viac ako trojročných minimách. Analytici preto upozorňujú, že jarné oživenie nemusí mať dlhé trvanie. „V kombinácii s pokračujúcou fiškálnou konsolidáciou a očakávaným zhoršením situácie na trhu práce predpokladáme, že prekvapivý jarný rast tržieb nebude mať dlhé trvanie a už počas letných mesiacov by sa maloobchod mohol vrátiť hlbšie do červených čísel,“ uzavrel Koršňák.


Zdroj: SITA.sk - Maloobchod na Slovensku prekvapil: apríl dopadol lepšie, než očakávali analytici © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Maloobchod Tržby
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