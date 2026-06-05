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Pokračuje bezpečné uzatváranie baní aj obnova územia
Tagy: PR Uzatváranie baní
Štátna pomoc pomáha meniť hornú Nitru. Od vyťaženia poslednej tony domáceho hnedého uhlia 20. decembra 2023 pokračuje proces uzatvárania ťažobných prevádzok, príprava povrchu banských ...
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5.6.2026 (SITA.sk) - Štátna pomoc pomáha meniť hornú Nitru.
Od vyťaženia poslednej tony domáceho hnedého uhlia 20. decembra 2023 pokračuje proces uzatvárania ťažobných prevádzok, príprava povrchu banských areálov na nové využitie, ako aj revitalizácia územia dotknutého banskou činnosťou.
Na pokrytie mimoriadnych nákladov spojených s uzatváraním uhoľných výrobných jednotiek na hornej Nitre spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza (HBP, a. s.) získala v roku 2025, na základe zmluvy s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, štátnu pomoc vo výške 14,8 miliónov eur.
Finančné prostriedky boli využité v súlade s európskou legislatívou a rozhodnutím Rady EÚ 2010/787/EÚ. Významná časť smerovala do zabezpečenia podpovrchových bezpečnostných opatrení, nevyhnutných po ukončení banskej činnosti. Financované boli aj mimoriadne výdavky súvisiace so zamestnancami dotknutými útlmom ťažby, ako aj náklady na asanáciu bývalých banských lokalít a rekultiváciu povrchu.
V areáli bane Handlová a v lokalite Východnej šachty bolo odstránených spolu 15 stavebných objektov, vrátane technologických a energetických zariadení. Súčasťou prác bolo aj čiastočné zasypanie jamového telesa Východnej šachty, pravidelná kontrola už zasypaných banských diel a zabezpečenie bezpečného odvádzania banských vôd do toku Handlovka.
Transformácia územia si zároveň vyžiadala rekonštrukciu rozvodov pitnej vody a vedení vysokého napätia v lokalite Handlová, keďže po uzatvorení a zatopení podzemia bolo potrebné zabezpečiť nové technické riešenia zásobovania územia vodou a energiami.
Rozsiahle práce pokračovali aj v bani Nováky, kde boli ukončené práce na uzatvorení 1. horizontu. Jednotlivé jamové telesá boli bezpečne uzatvorené betónovými poklopmi alebo zasypané.
V povrchových areáloch, v katastrálnych územiach Nováky, Sebedražie a Lehota pod Vtáčnikom, bolo odstránených celkovo 20 objektov, vrátane ventilátorovní, skladov, dielní, kotolní či technologických zariadení. Súčasťou revitalizácie bola aj úprava koľajiska a spevnenie plôch s rozlohou viac ako 13-tisíc metrov štvorcových. Na sklonku roka 2025 prebiehali rozsiahle asanačné práce v lokalite Sebedražie, ktoré pokračujú aj v tomto roku.
Pozitívny prínos našich aktivít pocítili aj obyvatelia regiónu. V októbri 2025 bola verejnosti odovzdaná nová cestná komunikácia na Hviezdoslavovej ulici v obci Koš, kde pôvodnú cestu poškodili prejavy banskej činnosti.
Priebežne pokračovali aj rekultivačné práce v poddolovaných územiach. Realizovali sa terénne úpravy v intraviláne obce Koš a v okolí bývalej G jamy s cieľom obnoviť pôvodný reliéf krajiny. Úpravy odtokových pomerov a hydromelioračné práce prebiehali aj na lesných pozemkoch v katastri Cigeľ.
Proces uzatvárania uhoľných výrobných jednotiek na hornej Nitre je dlhodobý a technicky mimoriadne náročný. Realizované práce nadväzujú na aktivity z predchádzajúcich rokov a budú pokračovať aj počas nasledujúcich dvoch rokov. Cieľom zostáva nielen bezpečné ukončenie etapy banskej činnosti, ale aj postupná revitalizácia priemyselných areálov a obnova území dotknutých desaťročiami ťažby uhlia.
Časť bezpečnostných, asanačných a rekultivačných prác financovali Hornonitrianske bane Prievidza aj z vlastných zdrojov, vo výške viac ako 1,6 milióna eur. Dotácia vo výške 14,8 miliónov eur bola vyčerpaná v plnom rozsahu, výlučne na určený účel a v súlade s pravidlami štátnej pomoci Európskej únie. Oprávnenosť a správnosť čerpania finančných prostriedkov zároveň preveril nezávislý audítor.
Adriana Siváková,
tlačová hovorkyňa
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Pokračuje bezpečné uzatváranie baní aj obnova územia © SITA Všetky práva vyhradené.
Od vyťaženia poslednej tony domáceho hnedého uhlia 20. decembra 2023 pokračuje proces uzatvárania ťažobných prevádzok, príprava povrchu banských areálov na nové využitie, ako aj revitalizácia územia dotknutého banskou činnosťou.
Na pokrytie mimoriadnych nákladov spojených s uzatváraním uhoľných výrobných jednotiek na hornej Nitre spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza (HBP, a. s.) získala v roku 2025, na základe zmluvy s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, štátnu pomoc vo výške 14,8 miliónov eur.
Finančné prostriedky boli využité v súlade s európskou legislatívou a rozhodnutím Rady EÚ 2010/787/EÚ. Významná časť smerovala do zabezpečenia podpovrchových bezpečnostných opatrení, nevyhnutných po ukončení banskej činnosti. Financované boli aj mimoriadne výdavky súvisiace so zamestnancami dotknutými útlmom ťažby, ako aj náklady na asanáciu bývalých banských lokalít a rekultiváciu povrchu.
V areáli bane Handlová a v lokalite Východnej šachty bolo odstránených spolu 15 stavebných objektov, vrátane technologických a energetických zariadení. Súčasťou prác bolo aj čiastočné zasypanie jamového telesa Východnej šachty, pravidelná kontrola už zasypaných banských diel a zabezpečenie bezpečného odvádzania banských vôd do toku Handlovka.
Transformácia územia si zároveň vyžiadala rekonštrukciu rozvodov pitnej vody a vedení vysokého napätia v lokalite Handlová, keďže po uzatvorení a zatopení podzemia bolo potrebné zabezpečiť nové technické riešenia zásobovania územia vodou a energiami.
Rozsiahle práce pokračovali aj v bani Nováky, kde boli ukončené práce na uzatvorení 1. horizontu. Jednotlivé jamové telesá boli bezpečne uzatvorené betónovými poklopmi alebo zasypané.
V povrchových areáloch, v katastrálnych územiach Nováky, Sebedražie a Lehota pod Vtáčnikom, bolo odstránených celkovo 20 objektov, vrátane ventilátorovní, skladov, dielní, kotolní či technologických zariadení. Súčasťou revitalizácie bola aj úprava koľajiska a spevnenie plôch s rozlohou viac ako 13-tisíc metrov štvorcových. Na sklonku roka 2025 prebiehali rozsiahle asanačné práce v lokalite Sebedražie, ktoré pokračujú aj v tomto roku.
Pozitívny prínos našich aktivít pocítili aj obyvatelia regiónu. V októbri 2025 bola verejnosti odovzdaná nová cestná komunikácia na Hviezdoslavovej ulici v obci Koš, kde pôvodnú cestu poškodili prejavy banskej činnosti.
Priebežne pokračovali aj rekultivačné práce v poddolovaných územiach. Realizovali sa terénne úpravy v intraviláne obce Koš a v okolí bývalej G jamy s cieľom obnoviť pôvodný reliéf krajiny. Úpravy odtokových pomerov a hydromelioračné práce prebiehali aj na lesných pozemkoch v katastri Cigeľ.
Proces uzatvárania uhoľných výrobných jednotiek na hornej Nitre je dlhodobý a technicky mimoriadne náročný. Realizované práce nadväzujú na aktivity z predchádzajúcich rokov a budú pokračovať aj počas nasledujúcich dvoch rokov. Cieľom zostáva nielen bezpečné ukončenie etapy banskej činnosti, ale aj postupná revitalizácia priemyselných areálov a obnova území dotknutých desaťročiami ťažby uhlia.
Časť bezpečnostných, asanačných a rekultivačných prác financovali Hornonitrianske bane Prievidza aj z vlastných zdrojov, vo výške viac ako 1,6 milióna eur. Dotácia vo výške 14,8 miliónov eur bola vyčerpaná v plnom rozsahu, výlučne na určený účel a v súlade s pravidlami štátnej pomoci Európskej únie. Oprávnenosť a správnosť čerpania finančných prostriedkov zároveň preveril nezávislý audítor.
Adriana Siváková,
tlačová hovorkyňa
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Pokračuje bezpečné uzatváranie baní aj obnova územia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Uzatváranie baní
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