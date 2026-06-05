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05. júna 2026
Zelenskyj navrhol Putinovi osobné rokovanie a úplné prímerie
Kremeľ tvrdí, že Putin je pripravený prijať Zelenského v Moskve, Trump vyzval obe strany na kompromisy.
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok navrhol ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi osobné stretnutie s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine.
V otvorenom liste zároveň oznámil pripravenosť Kyjeva pristúpiť na úplné prímerie počas rokovaní.
Priame oslovenie
Ide o jeden z mála prípadov od začiatku ruskej invázie vo februári 2022, keď sa Zelenskyj obrátil na Putina priamo.
„Ukrajina navrhuje ukončiť túto vojnu prostredníctvom priameho dialógu medzi nami – a vami. Navrhujem stretnutie,“ uviedol Zelenskyj v liste zverejnenom na stránke ukrajinského prezidenta.
„Ukrajina je pripravená na úplné prímerie počas trvania rokovaní,“ dodal. Zelenskyj zároveň navrhol výmenu všetkých vojnových zajatcov medzi oboma stranami, čo by podľa neho mohlo byť „dobrým prológom k ukončeniu vojny“.
Rokovania viaznu
Rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou sú už niekoľko mesiacov prakticky zablokované. Predchádzajúce kolá rozhovorov v Istanbule, Abú Zabí a Ženeve nepriniesli prelom najmä v otázke povojnového usporiadania a kontroly nad okupovanými územiami.
Pozvánka do Moskvy
Kremeľ reagoval vyhlásením, že Zelenskyj môže prísť do Moskvy „kedykoľvek“. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však uviedol, že prezident zatiaľ list nevidel.Putin v minulosti opakovane tvrdil, že osobné stretnutie so Zelenským bude možné až po príprave mierovej dohody.
Ukrajinský prezident naopak dlhodobo tvrdí, že iba priame rokovania lídrov môžu priniesť dohodu o územných otázkach.
Skvelé stretnutie
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že by bolo „skvelé“, keby sa Zelenskyj a Putin stretli osobne.
„Myslím si, že by bolo skvelé, keby sa stretli. Mali by to dokončiť,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni Bieleho domu.
Trump zároveň uviedol, že obe strany budú musieť pristúpiť na kompromisy, podrobnosti však neuviedol.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj navrhol Putinovi osobné rokovanie a úplné prímerie © SITA Všetky práva vyhradené.
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