Maloobchodné tržby vlani klesli najviac za posledných 14 rokov, podľa analytikov by malo nastať zotavovanie

Dynamickejší prepad v hobymarketoch

Mínusové boli aj e-shopy

Spotreba si svoje dno našla

Domácnosti sa budú cítiť bohatšie

7.2.2024 (SITA.sk) - V decembri tržby maloobchodu medziročne klesli o 4 percentá. Bol to jedenásty mesiac za sebou, kedy tržby po očistení o infláciu na mesačnej báze boli pod úrovňou minulého roka.Medziročný pokles tržieb v poslednom mesiaci roka registroval aj veľkoobchod , predaj a oprava motorových vozidiel a ubytovanie. Rast tržieb zaznamenali len reštaurácie a pohostinstvá. Informoval o tom Štatistický úrad SR Za celý minulý rok tržby maloobchodu klesli o 4,5 percenta. Po dvoch rokoch mierneho rastu, kedy tržby maloobchodu v prepočte na stále ceny odolali inflácii, v roku 2023 skončili v mínuse.Bol to najhorší výsledok maloobchodu od roku 2009, kedy bol prepad tržieb o viac ako 10 percent. Celkovo pokles tržieb pocítili vlani obchodníci v 6 z 9 sledovaných zložiek maloobchodu.Najvýznamnejší bol pokles tržieb hyper- a supermarketov o 4,7 percenta, a tiež dynamickejší prepad o 14,9 percent v hobymarketoch, predajniach nábytku a elektrotovaru.Tretím najvýznamnejším poklesom bolo medziročné zníženie tržieb o 5 percent v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom kam patria okrem iného drogérie, lekárne, predajne obuvi či textilu.V mínuse skončili aj e-shopy a zásielkový predaj, v súhrne za celý rok 2023 boli ich tržby nižšie o 5,9 percent. Dvojciferný medziročný pokles evidovali aj špecializované predajne potravín, nápojov a tabaku.Výraznejšiemu celkovému poklesu odvetvia zabránili o takmer 11 percent vyššie tržby predajní s PC a IKT zariadeniami a mierne vyššie tržby v predajniach zameraných na kultúru a rekreáciu kam patria kníhkupectva, predajne hračiek a športových potrieb.Odvetviu pomohol aj rast tržieb predajní pohonných hmôt o 30 percent, ktorý bol však ovplyvnený presunom spravodajských jednotiek do tejto zložky odvetvia od začiatku roka 2023.Ako povedal analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák , spotreba domácnosti už svoje dno našla. Naznačuje to podľa neho rastúca spotrebiteľská dôvera, obnovený rast reálnych miezd, či ustupujúca inflácia.„Predpokladáme preto, že po silnom prepade tržieb v minulom roku by sme tento rok mohli pozorovať ich postupné zotavovanie. Spotreba domácnosti by mala byť v tomto roku jedným z hlavných motorov ekonomického rastu. V samom úvode roka však tržby najskôr ešte predsa len ostanú pri ľahkom medziročnom poklese," povedal Koršňák.Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš očakáva, že maloobchodné tržby sa v aktuálnom roku vrátia postupne do kladných hodnôt, a to najmä v dôsledku nižšej inflácie a obnovenému rastu reálnych miezd.To podporí aj celkovú spotrebu domácností, ktorá sa podľa Kočiša v tomto roku tiež vráti k reálnemu rastu.„Domácnosti pocítia pri rastúcich príjmoch nižší tlak na ich domáci rozpočet a budú sa cítiť bohatšie. Na druhej strane bude mať zvýšená ochota domácnosti míňať peniaze proinflačný charakter, čo môže tlačiť na ceny tovarov a služieb," dodal Kočiš.