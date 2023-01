Maloobchodníci vítajú návrh meniť zákony iba k januáru a k júlu, zmeny sú časté a šité horúcou ihlou, tvrdia

Zákony sa menia často

24.1.2023 (Webnoviny.sk) - Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) víta návrh skupiny poslancov meniť zákony s negatívnym vplyvom na podnikanie iba k januáru a k júlu. Návrh zákona prispeje k stabilite a predvídateľnosti podnikateľského prostredia, ktorej absenciu kritizujú nielen podnikatelia, ale aj zahraniční investori. Podnikatelia sa stretávajú s chaotickými zmenami zákonov, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie.Zákony sa menia často, bez odbornej diskusie a dostatočného času na prípravu aj v prípade pozitívnej zmeny, ako je zníženie DPH v gastro sektore. Informoval o tom v tlačovej správe predseda ISKM Daniel Krakovský. „Za maloobchod, služby a gastro už dlho upozorňujeme na to, že nie je možné schvaľovať zákony, ktoré sa nás týkajú, bez odbornej diskusie a šité horúcou ihlou,“ tvrdí Daniel Krakovský a dodal, že už pravidelne schvaľované zákony obsahujú chyby, ktorým by sa dalo predchádzať odbornou diskusiou a dostatočným priestorom medzi návrhom zákona, jeho schválením a vstupom do platnosti.„Ako iniciatíva preto vítame návrh, ktorým by sa zákony s negatívnym vplyvom na podnikanie prijímali s platnosťou od januára alebo júla,“ hovorí Krakovský.No dodal, že takýchto pokusov tu bolo viac. Za posledné tri roky prišlo k stovkám pozmeňujúcich poslaneckých návrhov, no navrhované boli bez širšej diskusie, uviedol predseda ISKM.