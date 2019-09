Občianske združenie „BILLA ľuďom“ pomáha už tri roky tým, čo to najviac potrebujú

Nevidiacim a slabozrakým pomáhame už 15 rokov

9.9.2019 (Webnoviny.sk) -Stabilným pilierom v oblasti spoločenskej zodpovednosti BILLA je pomoc komunite nevidiacich a slabozrakých. Prvá spolupráca s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) začala priuž v roku 2004. Pokladnice v tvare psej mamy s dvomi šteniatkami sú aktuálne umiestnené až na 64 prevádzkach obchodného reťazca BILLA. Súčasťou pomoci tejto komunite je aj zameranie sa na prevenciu očných ochorení, predovšetkým u detí. Na to slúži projekt, ktorého hlavnou myšlienkou je zabezpečenie preventívnych meraní zrakových parametrov u detí v materských školách na celom Slovensku. Počas troch ročníkov projektu (2016-2019) sa podarilo skontrolovať zrak deťom v 750 materských školách po celom Slovensku. Merania odhalili istú formu zrakovej poruchy až u 15 % detí, ktorým bolo následne odporučené detailnejšie vyšetrenie u oftalmológa. "Za tri ročníky tohto projektu odborníci z ÚNSS skontrolovali zrak už vyše 45 000 škôlkarom. Každé dieťa dostane po meraní certifikát pre rodiča, kde sa ten dozvie, či boli zmerané parametre v poriadku. V prípade odchýlky rodič môže priamo s certifikátom navštíviť očného lekára. Začiatkom októbra spúšťame štvrtý ročník, ktorý zároveň prinesie do materských škôl aj nový pridaný rozmer v podobe edukatívnych hračiek," prezrádza Jana Gregorovičová. Unikátnym článkom podpory komunity nevidiacich je službav predajniach BILLA, ktorý umožňuje ľuďom so zrakových hendikepom prirodzenejšiu a istejšiu orientáciu v priestoroch predajne. Od vkročenia do nej až po vyprevadenie na ulicu sa nevidiacemu či slabozrakému zákazníkovi venuje odborne vyškolený zamestnanec, pomáha mu s výberom potravín, informuje ho o práve prebiehajúcich akciách či pomáha s tovarom pri pokladni. Súčasťou asistencie je aj náučné video, vďaka ktorému zvládne asistovať pri nákupoch aj bežný zákazník.BILLA sa ako potravinový reťazec snaží apelovať aj na správne stravovanie a jeho vyváženie pohybom. Úzko spolupracuje so športovcami, lyžiarskymi esami Adamom a Andreasom Žampovcami, ako aj so strieborným olympijským medailistom vo vodnom slalome Matejom Beňušom. Všetci traja sú športovými ambasádormi BILLA a spoločne sa zapájajú aj do nového projektu, ktorý vznikol ako iniciatíva Slovenského olympijského a športového výboru a BILLA je jeho generálnym partnerom. Projekt motivuje deti a rodiny k športovým aktivitám prostredníctvom letných a zimných olympijských dní. "Za pomoci úspešných športovcov povzbudzujeme k pohybu aj našich kolegov. Postupne tak vznikla športová komunita, ktorá sa pravidelne zúčastňuje na bežeckých pretekoch, spoločných lyžovačkách, splavoch a túrach. Motivujeme kolegov k zmene a tí postupne zisťujú, že hýbať sa je dôležité," teší sa Jana Gregorovičová. Ruka v ruke s pohybom prichádza aj zdravá strava, BILLA nielenže ponúka medzi svojimi produktmi aj práve také, ktoré spĺňajú tieto kritériá, ale snaží sa prostredníctvom ambasádorov vplývať na svojich zákazníkov aj rôznymi receptami, či tipmi na prípravu jedál s použitím zdravých potravín.Hlavným zameraním spoločnosti BILLA je predaj potravín a k nemu sa viaže aj CSR projektProstredníctvom tohto projektu pomáhajú zákazníci nákupom rodinám v núdzi. Z každého predaného chleba ide 1 cent na pomoc tým, ktorí sú na ňu odkázaní. Rodiny do projektu vyberá Nadácia Pontis a dostávajú pomoc šitú na mieru – materiálnu, finančnú i potravinovú. Projekt podporuje aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý rodinám zabezpečuje pravidelný prísun pekárenských výrobkov. Aktuálne už Chlebodarca pomáha piatej rodine. Príjemcovia pomoci doposiaľ dostali novú strechu nad hlavou, prívod pitnej vody, podporu počas štúdia či rehabilitácie. BILLA ľuďom však nezabúda ani na "svojich", ktorí sa ocitnú v núdzi. Pod krídlami, pomáhajú kolegovia kolegom, ktorí to potrebujú. Jana Gregorovičová ešte dopĺňa: "Naša spoločnosť sa pravidelne zapája aj do charitatívneho projektu Hodina deťom. Zákazníci reťazca môžu prispieť financiami do pokladničiek priamo na predajniach a sami zamestnanci sa pravidelne pridávajú medzi dobrovoľníkov s pokladničkami v uliciach a pomáhajú zbierať financie na pomoc deťom a mladým ľuďom Slovenska." Okrem toho sa zamestnanci často zapájajú aj do pomoci pri zveľaďovaní verejných priestorov.