Zatiaľ sme z nej dostali 70 %, ale má veľký potenciál byť najlepšia na svete, hovorí Magoni o Vlhovej

Vlhovú cez víkend zdolala iba Robinsonová

Magoni dáva za príklad Mazeovú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.2.2020 - Livio Magoni má v tom jasno. Jeho slovenská zverenka Petra Vlhová má veľký potenciál byť najlepšia na svete. V rozhovore pre RTVS náročný taliansky tréner na plné ústa povedal, že je len jedna pretekárka, ktorá môže víťaziť vo všetkých disciplínach zjazdového lyžovania. A je zo Slovenska."Máme takú, ale najmä Petra musí pochopiť, že je toho schopná. Musí tomu odovzdať všetko. Jediná má na to, aby vyhrávala všetky disciplíny a udržala si formu počas celých štyroch mesiacov v sezóne. Ak sa v najbližších dvoch rokoch plne oddá tomuto športu, je to možné," povedal Magoni v rozhovore s niekdajšou skvelou slovenskou slalomárkou Veronikou Velez-Zuzulovou."Rozprával som sa o tom s členmi nášho tímu. Všetci musia pochopiť, že sme zatiaľ dostali z Petry 70% toho, čoho je schopná. Pretekár to musí chcieť prvý, nie my ostatní. Ona musí tlačiť na nás, nie naopak," dopovedal myšlienku Magoni.Vlhová cez víkend v Kranjskej Gore nebola ďaleko od toho, aby sa prvýkrát v kariére dočkala vo Svetovom pohári dvoch víťazstiev v rozpätí dvoch dní.V sobotu ju v obrovskom slalome zdolala len najlepšia tínedžerka na svete Alice Robinsonová, v nedeľu v slalome sa ambiciózna Slovenka už opäť pozerala na všetkých z najvyššieho stupňa víťazov. Po nepresvedčivom prvom kole Vlhová v tom druhom ukázala, že sa dá vyhrať aj keď sa útočí zo štvrtého miesta, hoci s dávkou šťastia.Jej najväčšia súperka Anna Swennová Larssonová jazdila vo víťaznej fazóne, ale drobná nekoncentrovanosť ju stála pád niekoľko bránok pred cieľom. "Mala som veľké šťastie, lebo Anna bola veľmi rýchla. Nakoniec urobila chybu a všetko sa zmenilo. Taký je náš šport," trefne zhodnotila Vlhová.Jej tréner sa už viackrát v rozhovoroch pre slovenské médiá vyjadril, že Vlhová má výborné predpoklady neustále sa zlepšovať.Musia však spoločnými silami odstrániť drobné nedostatky, ktoré ju brzdia. Za príklad jej dáva svoju bývalú zverenkyňu Tinu Mazeovú zo Slovinska, ktorá v sezóne 2012/2013 s rekordným počtom bodov ovládla Svetový pohár a získala aj tri malé glóbusy za obrovský slalom, super G a kombináciu."Tina Mazeová bola taká, že čokoľvek sa stalo, išla ďalej a urobila všetko preto, aby bola v cieli prvá. Toto ešte musíme u Petry zlepšiť. Občas priveľa rozmýšľa. Na trati musí byť počas jazdy ako v tuneli plne koncentrovaná od začiatku do konca," vysvetlil Magoni.Päťdesiatšesťročný tréner vyzdvihol ešte jednu vlastnosť, ktorou sa Vlhová či Mazeová v pozitívnom zmysle slova odlišujú od svojich súperiek zo západných krajín. Je to ich mentalita. "Podľa mňa je mentalita ľudí z východnej Európe lepšia, ako u západniarov. Zrejme je to tým, že to východniari nemali v živote ľahké a museli tvrdo pracovať. Petre zdôrazňujem, aby zostala hlavou na Slovensku a nemenila sa na západniarku," dodal Magoni pre RTVS.