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30. júna 2026
Starmer sľúbil takmer 300 miliárd libier na modernizáciu britskej armády
Odchádzajúci premiér chce zvýšiť výdavky na obranu o ďalších 15 miliárd libier, súčasťou plánu sú aj investície do dronov. Odchádzajúci britský premiér
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Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer v utorok predstavil desaťročný plán investícií do obrany, v rámci ktorého chce Británia vynaložiť počas nasledujúcich štyroch rokov takmer 300 miliárd libier (približne 351 miliárd eur) na modernizáciu ozbrojených síl.
Zlá situácia vo svete
Starmer, ktorý má budúci mesiac opustiť úrad po strate podpory poslancov svojej Labouristickej strany, oznámil zvýšenie obranného rozpočtu o ďalších 15 miliárd libier (približne 17,6 miliardy eur). Podľa neho si to vyžaduje zhoršujúca sa bezpečnostná situácia vo svete.
„Minulý rok som v národnom záujme rozhodol o presune časti rozvojovej pomoci do obrany a dosiahli sme najväčšie zvýšenie obranných výdavkov od konca studenej vojny,“ povedal Starmer.
„Bolo to správne rozhodnutie, pretože svet sa zmenil. Národná bezpečnosť je ekonomická bezpečnosť,“ dodal.
Tlak USA a NATO
Plán počíta aj s investíciami vo výške viac ako päť miliárd libier (približne 5,9 miliardy eur) do dronov a autonómnych systémov počas najbližších štyroch rokov.
Oznámenie prichádza po mesiacoch sporov vo vláde o rozsah potrebných investícií do armády. Začiatkom mesiaca odstúpili dvaja ministri obrany vrátane Johna Healeyho, ktorý varoval, že niektoré návrhy by mohli Spojené kráľovstvo urobiť „menej bezpečným“.
Británia zároveň čelí rastúcemu tlaku zo strany Spojených štátov a NATO na zvyšovanie obranných výdavkov a posilňovanie európskej bezpečnosti.
Zdroj: SITA.sk - Starmer sľúbil takmer 300 miliárd libier na modernizáciu britskej armády © SITA Všetky práva vyhradené.
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