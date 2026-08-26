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26. augusta 2026
Manchester City angažoval mladíka Bouaddiho za 100 miliónov eur – VIDEO
Tagy: Premier League 2026/2027
Ayyoub Bouaddi bol jedným z výrazných hráčov, ktorí zažiarili na nedávnych majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Anglický futbalový klub Manchester City do svojho kádra získal iba 18-ročného ...
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26.8.2026 (SITA.sk) - Ayyoub Bouaddi bol jedným z výrazných hráčov, ktorí zažiarili na nedávnych majstrovstvách sveta v Severnej Amerike.
Anglický futbalový klub Manchester City do svojho kádra získal iba 18-ročného marockého stredopoliara Ayyouba Bouaddiho, s ktorým podpísal zmluvu na päť rokov. Francúzsky rodák doteraz pôsobil v tíme OSC Lille, ktorý za neho zinkasuje závratnú sumu 100 miliónov eur.
"The Citizens" pred sezónou prišli o dve opory, keď kapitán španielskej reprezentácie Rodri odišiel do FC Barcelona a Holanďan Tijjani Reijnders do saudskoarabského tímu Al-Qadsiah.
Bouaddi bol jedným z výrazných hráčov, ktorí zažiarili na nedávnych majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Maročanom tam pomohol na ceste do štvrťfinále, tam však jeho tím prehral s Francúzmi. V Manchestri sa v strede poľa pridá k Elliottovi Andersonovi.
Mladík vyjadril nadšenie z príchodu do anglického klubu: "Toto je veľmi výnimočný deň pre mňa a moju rodinu. Manchester City je podľa mňa najlepší klub na svete. Je to sen byť tu a môcť sa nazývať hráčom City. Väčšinu života som tvrdo pracoval na to, aby som sa stal najlepším hráčom, aký môžem byť, a dosiahol vrchol hry. Sledoval som City mnoho rokov a milujem ich štýl hry. City sa vždy snažia hrať kvalitný futbal a ukázali, že sú víťazi – tento klub je postavený na víťazstvá."
Nový kouč Enzo Maresca kladie dôraz na posilnenie stredu poľa po ére kormidelníka Pepa Guardiolu. Manchester City má tiež záujem o hráča Enza Fernándeza z FC Chelsea, no rokovania o jeho prestupe za 120 miliónov libier zatiaľ nepriniesli výsledok.
Manchester City začal sezónu 2026/2027 prehrou 0:3 s Arsenalom Londýn v zápase o Community Shield, nasledoval však triumf 2:1 nad Bournemouthom v 1. kole Premier League.
Zdroj: SITA.sk - Manchester City angažoval mladíka Bouaddiho za 100 miliónov eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový klub Manchester City do svojho kádra získal iba 18-ročného marockého stredopoliara Ayyouba Bouaddiho, s ktorým podpísal zmluvu na päť rokov. Francúzsky rodák doteraz pôsobil v tíme OSC Lille, ktorý za neho zinkasuje závratnú sumu 100 miliónov eur.
"The Citizens" pred sezónou prišli o dve opory, keď kapitán španielskej reprezentácie Rodri odišiel do FC Barcelona a Holanďan Tijjani Reijnders do saudskoarabského tímu Al-Qadsiah.
Bouaddi bol jedným z výrazných hráčov, ktorí zažiarili na nedávnych majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Maročanom tam pomohol na ceste do štvrťfinále, tam však jeho tím prehral s Francúzmi. V Manchestri sa v strede poľa pridá k Elliottovi Andersonovi.
Mladík vyjadril nadšenie z príchodu do anglického klubu: "Toto je veľmi výnimočný deň pre mňa a moju rodinu. Manchester City je podľa mňa najlepší klub na svete. Je to sen byť tu a môcť sa nazývať hráčom City. Väčšinu života som tvrdo pracoval na to, aby som sa stal najlepším hráčom, aký môžem byť, a dosiahol vrchol hry. Sledoval som City mnoho rokov a milujem ich štýl hry. City sa vždy snažia hrať kvalitný futbal a ukázali, že sú víťazi – tento klub je postavený na víťazstvá."
Nový kouč Enzo Maresca kladie dôraz na posilnenie stredu poľa po ére kormidelníka Pepa Guardiolu. Manchester City má tiež záujem o hráča Enza Fernándeza z FC Chelsea, no rokovania o jeho prestupe za 120 miliónov libier zatiaľ nepriniesli výsledok.
Manchester City začal sezónu 2026/2027 prehrou 0:3 s Arsenalom Londýn v zápase o Community Shield, nasledoval však triumf 2:1 nad Bournemouthom v 1. kole Premier League.
Zdroj: SITA.sk - Manchester City angažoval mladíka Bouaddiho za 100 miliónov eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
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