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 24hod.sk    Šport

26. augusta 2026

Slovan Bratislava hrá o 10 miliónov eur, ktoré robia rozdiel medzi Ligou majstrov a Európskou ligou


Tagy: Liga majstrov 2026/2027 Odmeny Postup prize money Výsledky

ŠK Slovan sa ocitol vo víre miliónov eur, koľko ich však bude, rozhodne stredajší večer. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava odohrajú v stredu večer v Slovinsku "zápas roka" približne o 10 miliónov ...



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depositphotos_183572614_xl 676x451 26.8.2026 (SITA.sk) - ŠK Slovan sa ocitol vo víre miliónov eur, koľko ich však bude, rozhodne stredajší večer.


Futbalisti ŠK Slovan Bratislava odohrajú v stredu večer v Slovinsku "zápas roka" približne o 10 miliónov eur.

Rozmenené na drobné, ak "belasí" prejdú cez NK Celje do ligovej časti Ligy majstrov, čaká na nich základná odmena za účasť 18,62 milióna eur.

V prípade, že postúpi slovinský tím, Slovanu zostanú "prize money" za účasť v hlavnej časti Európskej ligy, čiže 4,31 milióna eur.

Kompenzácia za play-off


K tomu však treba prirátať ďalších 4,29 milióna ako finančnú kompenzáciu pre sedem tímov, ktoré neuspejú v play-off o Ligu majstrov.

Dovedna teda má Slovan garantovaných 4,31 + 4,29 milióna eur, čiže 8,6 milióna. V prípade, že postúpi do hlavnej časti LM, bude to 18,62 milióna, to znamená, že v stredu večer hrajú o 10,02 milióna.

Zverenci trénera Yayu Tourého si do Slovinska priniesli z prvého zápasu v Bratislave remízu 1:1, čiže postupové karty sú v tejto chvíli otvorené.

Každá výhra + 2,1 milióna


Ďalšie peniaze môžu Bratislavčania získať v prípade postupu za jednotlivé zápasy - víťazstvá, remízy a tiež čo najvyššie postavenie v tabuľke. Každé víťazstvo v zápase ligovej časti Ligy majstrov prinesie bonus 2,1 milióna eur a remíza 700-tisíc eur.

Štvrťfinále za 12,5 milióna


"Prípadná kvalifikácia do osemfinále bude znamenať 11 miliónov eur navyše, za postup do štvrťfinále 12,5 milióna eur, za semifinále 15 miliónov eur a postup do finále by vyšiel na 18,5 milióna eur. Vrátane bonusu za víťaza by šampión z týchto platieb za účasť a postup nazbieral až 82,12 milióna eur," napísal web beinsports.com.


Zdroj: SITA.sk - Slovan Bratislava hrá o 10 miliónov eur, ktoré robia rozdiel medzi Ligou majstrov a Európskou ligou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga majstrov 2026/2027 Odmeny Postup prize money Výsledky
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