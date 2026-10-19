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19. októbra 2026
Manchester City bude bez Semenya až osem týždňov, Maresca verí v návrat Haalanda
Tagy: Premier League 2026/2027
Manchester City prišiel minimálne do polovice decembra o reprezentanta Ghany, ktorý má zdravotné problémy s dolnom končatinou. Anglický futbalový klub Manchester City sa približne na dva mesiace musí ...
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19.10.2026 (SITA.sk) - Manchester City prišiel minimálne do polovice decembra o reprezentanta Ghany, ktorý má zdravotné problémy s dolnom končatinou.
Anglický futbalový klub Manchester City sa približne na dva mesiace musí vzdať služieb ghanského reprezentanta Antoineho Semenya. Dvadsaťšesťročný rodák z Londýna totiž utrpel zranenie dolnej končatiny počas víkendového duelu proti Ipswichu pri tesnom triumfe "The Citizens" 3:2. Informoval o tom tréner Enzo Maresca.
Líder tabuľky Premier League bez straty jediného bodu aktuálne nezápasí s veľkou maródkou. "Ostatní sú viac-menej v poriadku. Jediný, ktorý pravdepodobne bude mimo približne osem týždňov, je Antoine," povedal Maresca pred stredajším domácim zápasom Ligy majstrov proti gréckemu AEK Atény na štadióne Etihad. Podľa kouča podstúpil Semenyo vyšetrenie, pričom výsledok bol "nie taký zlý, ako sme očakávali".
Hviezdny útočník Erling Haaland, ktorý po zápase s Ipswichom kríval, by mohol byť k dispozícii. "Uvidíme, máme pred sebou tréning. Po nedeľňajšom zápase máme niektoré pochybnosti, ale včera bol na tom lepšie," uviedol Maresca.
"Stratiť Antoina alebo hociktorého hráča nie je dobré. Čo sa týka Erlinga, môžeme použiť Antoina ako deviatku, ale máme aj iných hráčov a hľadáme nové riešenia. Momentálne však máme Erling, takže prečo by sme mali myslieť na iného útočníka? Ak by sme niečo potrebovali, uvidíme," dodal taliansky kouč.
Maresca je prvým kormidelníkom, ktorý v novom klube dosiahol sedem víťazstiev v prvých siedmich zápasoch Premier League. Napriek úspešnému štartu čelí Manchester City obvineniam z viac ako 100 porušení finančných pravidiel v najvyššej anglickej súťaži, všetky však klub odmieta. Maresca pritom opakovane uviedol, že "klubu úplne dôveruje".
V ostatnom zápase LM hráči City prehrali 2:4 s obhajcom titulu Parížom Saint-Germain. Maresca však odmieta taktiku šetriť hráčov pred rizikom zranenia v zápase proti AEK. "Je to pre nás obrovský zápas, potrebujeme vyhrať a pôjdeme doň s našimi najlepšími hráčmi," vyhlásil Talian.
Zdroj: SITA.sk - Manchester City bude bez Semenya až osem týždňov, Maresca verí v návrat Haalanda © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový klub Manchester City sa približne na dva mesiace musí vzdať služieb ghanského reprezentanta Antoineho Semenya. Dvadsaťšesťročný rodák z Londýna totiž utrpel zranenie dolnej končatiny počas víkendového duelu proti Ipswichu pri tesnom triumfe "The Citizens" 3:2. Informoval o tom tréner Enzo Maresca.
Líder tabuľky Premier League bez straty jediného bodu aktuálne nezápasí s veľkou maródkou. "Ostatní sú viac-menej v poriadku. Jediný, ktorý pravdepodobne bude mimo približne osem týždňov, je Antoine," povedal Maresca pred stredajším domácim zápasom Ligy majstrov proti gréckemu AEK Atény na štadióne Etihad. Podľa kouča podstúpil Semenyo vyšetrenie, pričom výsledok bol "nie taký zlý, ako sme očakávali".
Hviezdny útočník Erling Haaland, ktorý po zápase s Ipswichom kríval, by mohol byť k dispozícii. "Uvidíme, máme pred sebou tréning. Po nedeľňajšom zápase máme niektoré pochybnosti, ale včera bol na tom lepšie," uviedol Maresca.
"Stratiť Antoina alebo hociktorého hráča nie je dobré. Čo sa týka Erlinga, môžeme použiť Antoina ako deviatku, ale máme aj iných hráčov a hľadáme nové riešenia. Momentálne však máme Erling, takže prečo by sme mali myslieť na iného útočníka? Ak by sme niečo potrebovali, uvidíme," dodal taliansky kouč.
Maresca je prvým kormidelníkom, ktorý v novom klube dosiahol sedem víťazstiev v prvých siedmich zápasoch Premier League. Napriek úspešnému štartu čelí Manchester City obvineniam z viac ako 100 porušení finančných pravidiel v najvyššej anglickej súťaži, všetky však klub odmieta. Maresca pritom opakovane uviedol, že "klubu úplne dôveruje".
V ostatnom zápase LM hráči City prehrali 2:4 s obhajcom titulu Parížom Saint-Germain. Maresca však odmieta taktiku šetriť hráčov pred rizikom zranenia v zápase proti AEK. "Je to pre nás obrovský zápas, potrebujeme vyhrať a pôjdeme doň s našimi najlepšími hráčmi," vyhlásil Talian.
Zdroj: SITA.sk - Manchester City bude bez Semenya až osem týždňov, Maresca verí v návrat Haalanda © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
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