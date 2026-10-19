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 24hod.sk    Šport

19. októbra 2026

V Komárne skončil tréner Czibor aj jeho realizačný tím. Klub v tejto sezóne I. ligy ešte ani raz nezvíťazil


Tagy: Niké liga 2026/2027

Futbalisti Komárna v Niké lige 2026/2027 majú po jedenástich kolách na konte šesť bodov za šesť remíz a päť prehier. Po Trenčíne nastala ďalšia trénerská zmena v slovenskej futbalovej I. lige v ...



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600307311_1451015187030138_4478209182278892921_n e1792414529143 676x517 19.10.2026 (SITA.sk) - Futbalisti Komárna v Niké lige 2026/2027 majú po jedenástich kolách na konte šesť bodov za šesť remíz a päť prehier.


Po Trenčíne nastala ďalšia trénerská zmena v slovenskej futbalovej I. lige v tíme z Komárna. Družstvo od sútoku Dunaja a Váhu ukončilo spoluprácu s koučom Norbertom Cziborom a pri A-tíme končia Kornel Saláta, Matej Čobík Ferčík, Marián Kello a Róbert Ollé.

Hráčom Komárna po 11. kole Niké ligy 2026/2027 patrí posledná 12. priečka za šesť remíz a päť prehier. Na jedenásty Trenčín strácajú dva body a práve Trenčania budú ich najbližší súper v sobotu 25. októbra.

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"KFC Komárno dnešným dňom ukončilo spoluprácu s trénerom Norbertom Cziborom a jeho realizačným tímom, ktorý tvorili Kornel Saláta, Matej Čobík Ferčík, Marián Kello a Róbert Ollé. Klub im ďakuje za spoluprácu, nasadenie a odvedenú prácu a do ďalšieho pôsobenia im želá veľa zdravia, šťastia a úspechov," uviedli zástupcovia klubu na sociálnych sieťach. Meno nového kormidelníka zatiaľ nie je verejne známe.

Czibor viedol futbalistov Komárna najprv dočasne po odchode Mikuláša Radványiho v apríli 2026, predtým bol jeho asistent. Keď sa hráči Komárna udržali v najvyššej domácej súťaži, dostal ponuku na predĺženie spolupráce a podpísal novú zmluvu. Czibor viedol Komárno naposledy v sobotu pri domácej prehre 0:1 s Ružomberkom.


Zdroj: SITA.sk - V Komárne skončil tréner Czibor aj jeho realizačný tím. Klub v tejto sezóne I. ligy ešte ani raz nezvíťazil © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Niké liga 2026/2027
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