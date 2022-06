Manchester City posilní futbalový útočník Erling Haaland, rovnako ako jeho otec kedysi

13.6.2022 (Webnoviny.sk) - Nórsky futbalový útočník Erling Haaland sa stal v pondelok oficiálne hráčom anglického klubu Manchester City , s ktorým sa dohodol na zmluve na päť rokov. Úradujúci majster Premier League za neho zaplatí nemeckému klubu Borussia Dortmund 60 miliónov eur. Haaland bude prvýkrát pôsobiť v Anglicku, kde sa narodil. Jeho otec Alf-Inge dokonca hrával za "Citizens" v rokoch 2000 až 2003 a Erling odmalička fandil tomuto tímu."Toto je deň hrdosti pre mňa a moju rodinu. Vždy som sledoval City a veľmi rád som to robil aj v ostatných sezónach. Ich herný štýl môžete jedine obdivovať, je to vzrušujúce. Vytvárajú si množstvo šancí, čo je perfektné pre hráča ako ja," povedal o prestupe 21-ročný Haaland."V zostave tímu je toľko hráčov svetových kvalít a Pep (tréner Guardiola, pozn.) je jeden z najlepších trénerov všetkých čias. Verím, že toto je správne miesto pre naplnenie mojich ambícií. Chcem strieľať góly, získavať trofeje a zlepšovať sa ako futbalista. Som si istý, že tu to všetko môžem dokázať. Je to pre mňa skvelý prestup a nemôžem sa dočkať začiatku letnej prípravy," doplnil autor 86 gólov v 89 zápasoch, ktoré počas necelých troch sezón odohral za Borussiu vo všetkých súťažiach. V drese nórskej reprezentácie zaznamenal 20 presných zásahov v 21 stretnutiach."Erlinga sme sledovali niekoľko rokov a sme nadšení, že prichádza k nám. Je to obrovský talent a bol jedným z najlepších strelcov v Európe v ostatných sezónach. Jeho strelecké štatistiky sú výnimočné a jeho výkony v drese Borussie Dortmund v Lige majstrov ukázali, že dokáže uspieť aj na najvyššej úrovni. Má všetko, čo od útočníka chceme a sme si istí, že bude vynikať v našom tíme a v našom systéme," vyhlásil o Haalandovi športový riaditeľ anglického klubu Txiki Begiristain.