Sagan má za sebou súťažný návrat, ale o výhru nevládal bojovať. Treba sa rozbehnúť pomaly, povedal šéf TotalEnergies

Návrat po pauze je ťažký

Lídri odpadávali jeden za druhým

13.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan má za sebou oficiálny súťažný návrat do profesionálneho pelotónu na ceste v drese francúzskeho tímu TotalEnergies . V nedeľu absolvoval úvodnú etapu pretekov Okolo Švajčiarska , v ktorej sa však nezapojil do boja o víťazstvo a obsadil 127. miesto.Pred podujatím priznal, že ho berie predovšetkým ako prípravu na blížiace sa najslávnejšie etapové preteky sveta Tour de France. "Bolo to dosť náročné a bolo aj dosť teplo. Pred poslednými dvoma kopcami som si vystúpil a už som došiel v pohode do cieľa. Uvidíme, ako sa mi pôjde v ďalších dňoch," uviedol 32-ročný Žilinčan po skončení etapy pre RTVS."Tri mesiace som bol bez pretekov, takže je normálne mať niektoré pocity hneď v prvých pretekoch. Uvidíme, ako to pôjde ďalej postupom času," doplnil trojnásobný majster sveta a sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France.Prvá etapa Okolo Švajčiarska sa skladala zo štyroch okruhov dlhých viac ako 40 kilometrov a s dvomi stúpaniami tretej kategórie na každom z nich."Bola to veľmi náročná etapa, lídri odpadávali jeden za druhým. V záverečnom kole som sa Petra spýtal, ako je na tom. Odpovedal, že dnes to proste nie je ono a že chce vypustiť etapu. V predposlednom kopci už išiel svojím tempom a došiel do cieľa. Predsa len, stále je to veľmi skoro a treba sa rozbehnúť pomaly," povedal o Saganovom návrate do akcie Ján Valach , športový riaditeľ tímu TotalEnergies.Sagan je rekordérom pretekov Okolo Švajčiarska so 17 etapovými víťazstvami a ôsmimi prvenstvami v bodovacej súťaži. Podujatie má osem etáp a vyvrcholí individuálnou časovkou v nedeľu.