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 24hod.sk    Šport

02. októbra 2026

Skvelá Chladoňová má ďalšiu medailu, na ME v Slovinsku získala bronz – VIDEO


Tagy: Majstrovstvá Európy ME v cyklistike

Sofia Ungerová finišovala na 14. mieste a tretia Slovenka Nina Andacká bola osemnásta, obe prišli do cieľa so stratou 1:42 min na víťazku. Mladá slovenská reprezentantka v cyklistike Viktória ...



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img 20240924 wa0015 e1748852013981 676x564 2.10.2026 (SITA.sk) - Sofia Ungerová finišovala na 14. mieste a tretia Slovenka Nina Andacká bola osemnásta, obe prišli do cieľa so stratou 1:42 min na víťazku.


Mladá slovenská reprezentantka v cyklistike Viktória Chladoňová má na konte ďalší úspech. Na majstrovstvách Európy v hlavnom meste Slovinska získala bronz v pretekoch žien do 23 rokov s hromadným štartom.

Úradujúca majsterka sveta v tejto kategórie z kanadského Montrealu sa v pretekoch na 88,4 km dostala do záverečného špurtu štvorčlennej skupiny, v ktorom však nad jej sily boli Švajčiarka Mara Winterová a Holanďanka Nienke Vinkeová.

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Sofia Ungerová finišovala na 14. mieste a tretia Slovenka Nina Andacká bola osemnásta, obe prišli do cieľa so stratou 1:42 min na víťazku.

Pretekárky absolvovali dovedna štyrikrát okruh dlhý 22,1 km, jeho súčasťou bolo aj viac ako dvojkilometrové stúpanie Možjanca.

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"Dlho sme nevedeli, či bude Viktória vôbec štartovať, keďže po majstrovstvách sveta ochorela. Nedá sa tomu čudovať, keďže veľa lietala a mala veľa mediálnych povinností. Pred štartom sa rozhodla, že pôjde do toho. Do Slovinska prišla iba včera večer, ale trať už mala naštudovanú. V pretekoch odviedli množstvo práce Holanďanky, čo treba oceniť, ale my sme mali všetko pod kontrolou. Dievčatá viedli Viktóriu na dobrých pozíciách. V čase, keď mal únik minútový náskok, dostali pokyn, že musia ísť na čelo, aj keď sa tesne predtým vrátili do balíka. Podarilo sa im skresať manko na tridsať sekúnd a Viktória tak šla do záverečného stúpania v perfektnej pozícii. Skupina odolala tlaku Španielok, Talianiek a spolupracovala až do konca. Technický šprint v štvorčlennej skupine je vždy lotéria. Som rád, že Viktórii sa podarilo tretie miesto a nezopakoval sa minulý rok. Vzhľadom k profilu pretekov a chorobe je tretie miesto výborný výsledok. Tešíme sa aj z výkonu všetkých dievčat a ich spolupráce," uviedol reprezentačný kouč Jakub Vančo podľa webu cycling-info.sk.


Zdroj: SITA.sk - Skvelá Chladoňová má ďalšiu medailu, na ME v Slovinsku získala bronz – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Majstrovstvá Európy ME v cyklistike
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