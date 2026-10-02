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02. októbra 2026
Skvelá Chladoňová má ďalšiu medailu, na ME v Slovinsku získala bronz – VIDEO
Sofia Ungerová finišovala na 14. mieste a tretia Slovenka Nina Andacká bola osemnásta, obe prišli do cieľa so stratou 1:42 min na víťazku. Mladá slovenská reprezentantka v cyklistike Viktória ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Sofia Ungerová finišovala na 14. mieste a tretia Slovenka Nina Andacká bola osemnásta, obe prišli do cieľa so stratou 1:42 min na víťazku.
Mladá slovenská reprezentantka v cyklistike Viktória Chladoňová má na konte ďalší úspech. Na majstrovstvách Európy v hlavnom meste Slovinska získala bronz v pretekoch žien do 23 rokov s hromadným štartom.
Úradujúca majsterka sveta v tejto kategórie z kanadského Montrealu sa v pretekoch na 88,4 km dostala do záverečného špurtu štvorčlennej skupiny, v ktorom však nad jej sily boli Švajčiarka Mara Winterová a Holanďanka Nienke Vinkeová.
Sofia Ungerová finišovala na 14. mieste a tretia Slovenka Nina Andacká bola osemnásta, obe prišli do cieľa so stratou 1:42 min na víťazku.
Pretekárky absolvovali dovedna štyrikrát okruh dlhý 22,1 km, jeho súčasťou bolo aj viac ako dvojkilometrové stúpanie Možjanca.
"Dlho sme nevedeli, či bude Viktória vôbec štartovať, keďže po majstrovstvách sveta ochorela. Nedá sa tomu čudovať, keďže veľa lietala a mala veľa mediálnych povinností. Pred štartom sa rozhodla, že pôjde do toho. Do Slovinska prišla iba včera večer, ale trať už mala naštudovanú. V pretekoch odviedli množstvo práce Holanďanky, čo treba oceniť, ale my sme mali všetko pod kontrolou. Dievčatá viedli Viktóriu na dobrých pozíciách. V čase, keď mal únik minútový náskok, dostali pokyn, že musia ísť na čelo, aj keď sa tesne predtým vrátili do balíka. Podarilo sa im skresať manko na tridsať sekúnd a Viktória tak šla do záverečného stúpania v perfektnej pozícii. Skupina odolala tlaku Španielok, Talianiek a spolupracovala až do konca. Technický šprint v štvorčlennej skupine je vždy lotéria. Som rád, že Viktórii sa podarilo tretie miesto a nezopakoval sa minulý rok. Vzhľadom k profilu pretekov a chorobe je tretie miesto výborný výsledok. Tešíme sa aj z výkonu všetkých dievčat a ich spolupráce," uviedol reprezentačný kouč Jakub Vančo podľa webu cycling-info.sk.
Zdroj: SITA.sk - Skvelá Chladoňová má ďalšiu medailu, na ME v Slovinsku získala bronz – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Mladá slovenská reprezentantka v cyklistike Viktória Chladoňová má na konte ďalší úspech. Na majstrovstvách Európy v hlavnom meste Slovinska získala bronz v pretekoch žien do 23 rokov s hromadným štartom.
Úradujúca majsterka sveta v tejto kategórie z kanadského Montrealu sa v pretekoch na 88,4 km dostala do záverečného špurtu štvorčlennej skupiny, v ktorom však nad jej sily boli Švajčiarka Mara Winterová a Holanďanka Nienke Vinkeová.
Sofia Ungerová finišovala na 14. mieste a tretia Slovenka Nina Andacká bola osemnásta, obe prišli do cieľa so stratou 1:42 min na víťazku.
Pretekárky absolvovali dovedna štyrikrát okruh dlhý 22,1 km, jeho súčasťou bolo aj viac ako dvojkilometrové stúpanie Možjanca.
"Dlho sme nevedeli, či bude Viktória vôbec štartovať, keďže po majstrovstvách sveta ochorela. Nedá sa tomu čudovať, keďže veľa lietala a mala veľa mediálnych povinností. Pred štartom sa rozhodla, že pôjde do toho. Do Slovinska prišla iba včera večer, ale trať už mala naštudovanú. V pretekoch odviedli množstvo práce Holanďanky, čo treba oceniť, ale my sme mali všetko pod kontrolou. Dievčatá viedli Viktóriu na dobrých pozíciách. V čase, keď mal únik minútový náskok, dostali pokyn, že musia ísť na čelo, aj keď sa tesne predtým vrátili do balíka. Podarilo sa im skresať manko na tridsať sekúnd a Viktória tak šla do záverečného stúpania v perfektnej pozícii. Skupina odolala tlaku Španielok, Talianiek a spolupracovala až do konca. Technický šprint v štvorčlennej skupine je vždy lotéria. Som rád, že Viktórii sa podarilo tretie miesto a nezopakoval sa minulý rok. Vzhľadom k profilu pretekov a chorobe je tretie miesto výborný výsledok. Tešíme sa aj z výkonu všetkých dievčat a ich spolupráce," uviedol reprezentačný kouč Jakub Vančo podľa webu cycling-info.sk.
Zdroj: SITA.sk - Skvelá Chladoňová má ďalšiu medailu, na ME v Slovinsku získala bronz – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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