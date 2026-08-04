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04. augusta 2026
Manchester United získal rekordnú zmluvu na sponzorstvo tréningových dresov
Tagy: Premier League
Red Devils ohlásili nový rekordný sponzorský kontrakt so spoločnosťou Betway na tréningové dresy. Anglický futbalový klub Manchester United má novú zmluvu o sponzorstve tréningových dresov so ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - Red Devils ohlásili nový rekordný sponzorský kontrakt so spoločnosťou Betway na tréningové dresy.
Anglický futbalový klub Manchester United má novú zmluvu o sponzorstve tréningových dresov so spoločnosťou Betway, ktorá by podľa správ mala byť v hodnote rekordných 20 miliónov libier ročne (cca 23,35 milióna eur).
Logo spoločnosti bude viditeľné na tréningových dresoch mužského i ženského tímu United, ako aj v okolí štadióna Old Trafford. Klub počas minulej sezóny nemal sponzora na tréningové oblečenie po tom, čo v júni 2025 vypršala dohoda s firmou Tezos.
Návrat klubu do Ligy majstrov v sezóne 2026/2027 umožnil Manchestru United získať lukratívnejší kontrakt, ktorý je údajne najväčší na svete pre klubovú zmluvu o sponzorstve tréningových dresov. Nová dohoda nadobúda účinnosť súčasne s novými pravidlami Premier League, ktoré od budúcej sezóny zakazujú spoločnostiam zaoberajúcim sa hazardom zobrazovať sa na prednej strane zápasových dresov.
"Sme radi, že môžeme privítať Betway ako nášho oficiálneho hlavného partnera. Rozsah nášho vzrušujúceho nového partnerstva odráža našu stratégiu rastu, trvalú globálnu silu a príťažlivosť Manchester United a našu schopnosť prilákať vedúce značky, ktoré chcú komunikovať s našou rozsiahlu svetovou fanúšikovskou základňou," uviedol hlavný obchodný riaditeľ Manchester United Marc Armstrong pri oznámení partnerstva.
Zdroj: SITA.sk - Manchester United získal rekordnú zmluvu na sponzorstvo tréningových dresov © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový klub Manchester United má novú zmluvu o sponzorstve tréningových dresov so spoločnosťou Betway, ktorá by podľa správ mala byť v hodnote rekordných 20 miliónov libier ročne (cca 23,35 milióna eur).
Logo spoločnosti bude viditeľné na tréningových dresoch mužského i ženského tímu United, ako aj v okolí štadióna Old Trafford. Klub počas minulej sezóny nemal sponzora na tréningové oblečenie po tom, čo v júni 2025 vypršala dohoda s firmou Tezos.
Návrat klubu do Ligy majstrov v sezóne 2026/2027 umožnil Manchestru United získať lukratívnejší kontrakt, ktorý je údajne najväčší na svete pre klubovú zmluvu o sponzorstve tréningových dresov. Nová dohoda nadobúda účinnosť súčasne s novými pravidlami Premier League, ktoré od budúcej sezóny zakazujú spoločnostiam zaoberajúcim sa hazardom zobrazovať sa na prednej strane zápasových dresov.
"Sme radi, že môžeme privítať Betway ako nášho oficiálneho hlavného partnera. Rozsah nášho vzrušujúceho nového partnerstva odráža našu stratégiu rastu, trvalú globálnu silu a príťažlivosť Manchester United a našu schopnosť prilákať vedúce značky, ktoré chcú komunikovať s našou rozsiahlu svetovou fanúšikovskou základňou," uviedol hlavný obchodný riaditeľ Manchester United Marc Armstrong pri oznámení partnerstva.
Zdroj: SITA.sk - Manchester United získal rekordnú zmluvu na sponzorstvo tréningových dresov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
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